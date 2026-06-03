Palmarès des ETF les plus achetés en mai sur easybourse.com

(Easybourse.com) En mai, les investisseurs EasyBourse ont principalement orienté leurs achats vers les ETF exposés aux marchés les plus dynamiques, avec un intérêt marqué pour les ETF à effet de levier sur le CAC 40 et le Nasdaq. Les thématiques technologiques, en particulier l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs, continuent également de concentrer une part importante des investissements. Ce classement met en lumière le profil toujours offensif des investisseurs particuliers, qui privilégient la recherche de performance tout en conservant une forte exposition aux valeurs de croissance. Parallèlement, les ETF éligibles au PEA restent particulièrement prisés, car ils permettent d'accéder aux marchés internationaux tout en bénéficiant d'un cadre fiscal avantageux.

Top 20 des ETF les plus achetés en mai



Ce qu'il faut retenir



AVERTISSEMENT

Imen Hazgui