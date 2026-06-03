Palmarès des ETF les plus achetés en mai sur easybourse.com
(Easybourse.com) En mai, les investisseurs EasyBourse ont principalement orienté leurs achats vers les ETF exposés aux marchés les plus dynamiques, avec un intérêt marqué pour les ETF à effet de levier sur le CAC 40 et le Nasdaq. Les thématiques technologiques, en particulier l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs, continuent également de concentrer une part importante des investissements. Ce classement met en lumière le profil toujours offensif des investisseurs particuliers, qui privilégient la recherche de performance tout en conservant une forte exposition aux valeurs de croissance. Parallèlement, les ETF éligibles au PEA restent particulièrement prisés, car ils permettent d'accéder aux marchés internationaux tout en bénéficiant d'un cadre fiscal avantageux.
Top 20 des ETF les plus achetés en mai
|Libellé
|ISIN
|Amundi CAC 40 Daily 2x
|FR0010592014
|Amundi Nasdaq 100 Daily 2x
|FR0010342592
|Amundi CAC 40 Daily -2x
|FR0010411884
|AMUNDI PEA Monde
|FR001400U5Q4
|Amundi LevDax
|LU0252634307
|Amundi PEA Nasdaq
|FR0011871110
|Amundi MSCI World
|LU1681043599
|HSBC Euro Stoxx 50
|IE00B4K6B022
|Amundi MSCI Semiconductors
|LU1900066033
|iShares MSCI World Swap PEA
|IE0002XZSHO1
|Amundi PEA Emergents
|FR0013412020
|Amundi PEA Asie Emergente
|FR0013412012
|BNP Paribas Easy Stoxx 600
|FR0011550193
|Amundi CAC 40
|FR0007052782
|BNP Paribas Easy S&P 500
|FR0011550185
|Amundi Stoxx Europe Select Dividend
|LU1812092168
|Amundi PEA S&P 500
|FR0011871128
|Amundi PEA US Tech
|FR0013412269
|Amundi PEA MSCI Europe
|FR0013412038
|WisdomTree Physical Silver
|JE00B1VS3333
Le levier domine
Le premier enseignement de ce classement est la domination des ETF à effet de levier.
Les deux premières places sont occupées par : Amundi CAC 40 Daily 2x Leveraged et Amundi PEA Nasdaq-100 Daily 2x Leveraged.
Cette présence massive traduit une forte conviction haussière des investisseurs particuliers. Après la volatilité observée depuis le début de l'année, nombre d'entre eux ont choisi de renforcer leur exposition aux marchés actions en amplifiant les mouvements quotidiens des indices.
La présence simultanée d'ETF leviers sur le CAC 40 et sur le Nasdaq montre également que les investisseurs ne se limitent pas à un seul scénario géographique : ils cherchent à profiter à la fois du potentiel des grandes valeurs françaises et de la dynamique persistante des valeurs technologiques américaines.
Le Nasdaq demeure la grande référence de croissance
Au-delà des produits à effet de levier, les ETF répliquant le Nasdaq 100 apparaissent à plusieurs reprises dans le classement : Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF, Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF et Amundi PEA Nasdaq-100 Daily 2x Leveraged.
Cette récurrence confirme l'attrait intact des investisseurs pour les géants américains de la technologie et de l'intelligence artificielle.
Depuis deux ans, la révolution de l'IA a soutenu les valorisations des grandes capitalisations technologiques américaines et continue d'alimenter les flux vers les ETF Nasdaq.
L'engouement pour les semi-conducteurs ne faiblit pas
Autre fait marquant : l'ETF Amundi MSCI Semiconductors figure parmi les dix produits les plus achetés.
Ce succès reflète l'intérêt des investisseurs pour l'un des secteurs les plus porteurs du marché. Les fabricants de puces électroniques sont au cœur des besoins liés à l'intelligence artificielle, aux centres de données, aux véhicules électriques et à la transformation numérique.
L'industrie bénéficie d'une croissance structurelle forte, même si elle reste soumise à une volatilité importante et à des enjeux géopolitiques élevés.
Le retour des expositions européennes
Si les États-Unis dominent largement le classement, plusieurs ETF européens réalisent également de belles performances commerciales : Amundi CAC 40 UCITS ETF, BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600, Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30, Amundi MSCI Europe.
Les investisseurs semblent ainsi rechercher un certain équilibre géographique. Les marchés européens bénéficient depuis plusieurs mois d'un regain d'intérêt grâce à des valorisations jugées plus attractives que celles des actions américaines.
Le succès du Stoxx Europe 600 montre notamment que les investisseurs ne se concentrent pas uniquement sur les grandes valeurs technologiques mais cherchent également une exposition plus diversifiée à l'économie européenne.
Le PEA continue de guider les choix d'investissement
Un autre enseignement important concerne l'enveloppe fiscale.
Parmi les vingt ETF les plus achetés, 18 sont éligibles au PEA. Seuls quelques ETF spécialisés ou internationaux ne le sont pas.
Cette prédominance confirme que les investisseurs particuliers privilégient toujours les solutions permettant d'optimiser leur fiscalité à long terme, notamment lorsqu'ils investissent sur les marchés américains via des ETF synthétiques spécialement conçus pour le PEA.
Quelques poches de diversification
Même si les actions dominent largement le classement, certains investisseurs cherchent à diversifier leurs portefeuilles : HSBC Euro Stoxx 50, iShares MSCI World Small Cap, WisdomTree Physical Silver
La présence de l'ETF adossé à l'argent physique est particulièrement intéressante. Elle témoigne d'une volonté de certains investisseurs de se couvrir contre les incertitudes économiques ou de profiter de la hausse des métaux précieux industriels.
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Imen Hazgui
Publié le 03 Juin 2026