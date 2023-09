Comment se positionner sur l'indice CAC 40 ?

Comment avoir la même performance que le CAC 40 sans acheter une à une les 40 actions de la place de Paris ?







La solution est d’investir en choisissant un ETF qui réplique le CAC 40.



Cela permet d’acheter en un clic un produit qui cote quelques dizaines d’euros et qui va permettre à l’investisseur de diversifier facilement, rapidement, et à moindres frais son portefeuille. Un détail sur le fonctionnement des ETF vous est proposé dans notre fiche pédagogique .



Voici un panorama des principaux ETF sur le CAC 40.



Les produits de réplication simple



Les ETF proposés par les principaux émetteurs (Amundi, iShares, BNPP AM, …) peuvent être achetés avec un PEA et sont cotés aux mêmes horaires que les actions de la bourse de Paris. Ils s’achètent comme des actions : ils sont cotés en continu et n’ont pas de date de maturité. On peut ainsi les acheter et les vendre quand on veut en cours de séance boursière et on peut les garder plusieurs heures, plusieurs mois, ou même plusieurs années.



Ces produits permettent de bénéficier des dividendes qui sont un puissant moteur de performance. L’investisseur a le choix par exemple sur les ETF proposés par Amundi sous la marque Lyxor (Lyxor a été absorbé par Amundi), entre l’ETF avec l'ISIN FR0007052782 qui distribue les dividendes ou l’ETF FR0013380607 qui les capitalise. Au final, l’investisseur obtient la performance du CAC 40 Total Return Index, avec cependant un léger écart qui peut se constater au fil du temps et qui est lié aux 0,25% de frais de gestion annuels prélevés sur la performance pour le fonctionnement du produit. Le produit équivalent proposé par BNPP AM est l’ETF FR0010150458.









Avantage bonus pour l’investisseur qui choisit d’utiliser un ETF plutôt qu’une action du CAC 40 : il n’y a pas de TTF (Taxe sur les Transactions Financières, de 0,3% sur le montant d’achat) qui s’applique.



Répliquer de manière inverse ou avec du levier



L’investisseur qui a une conviction baissière sur le CAC 40 peut choisir un produit à réplication inverse. Quand le CAC 40 fera -1%, la performance du produit sera de +1%. L’ETF FR0010591362 proposé par Amundi, éligible au PEA, permet de suivre cette stratégie.



Celui qui a une conviction forte à la hausse pourra choisir un produit avec un effet de levier de x2, en particulier l’ETF FR0010592014. En cours de séance, la performance du CAC 40 sera multipliée par 2. Cela permet donc de gagner deux fois plus en cas d’évolution favorable, mais aussi de risquer deux fois plus en cas d’évolution défavorable.



Enfin, il y a le célèbre et très utilisé BX4. Cet ETF FR0010411884 propose une réplication inverse avec un effet de levier de x-2. En cours de séance, une performance du CAC 40 de -2% génèrera sur le produit une performance de +4%. Ce produit est donc à n’utiliser qu’en cas de conviction forte sur une baisse prochaine du CAC 40.



Sur ces deux derniers ETF qui proposent un effet de levier, l’investisseur doit bien prendre conscience que l’effet de levier s’applique sur des performances quotidiennes. Il y aura par exemple x2 le premier jour, x2 le deuxième jour, … et le résultat pour l’investisseur qui garde le produit par exemple 1 mois ne sera pas forcément x2 la performance du CAC 40 sur un mois. La somme des performances quotidiennes multipliée par 2 n’est pas égale à la performance de toute une période multipliée par 2.



Tous les ETF cités ci-dessus peuvent être négociés avec un PEA ou un CTO et sont mis en avant dans les tableaux de notre rubrique dédiée aux ETF - Trackers .







Conseils pour investir dans les ETF - Trackers : effectuez vos recherches en utilisant si besoin le site de l'émetteur. Avant d'investir dans un Tracker, renseignez-vous sur l'indice qu'il suit, les actifs sous-jacents, les frais associés et assurez-vous de comprendre les caractéristiques du Tracker.



Les Trackers comportent un risque de perte en capital jusqu'à l'intégralité du montant investi. Leur valeur de remboursement peut etre inférieure au montant investi. Pour plus d'information sur les risques liés à l'investissement dans ces fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique "profil de risque" de la documentation produit (prospectus et DICI)









Jean-Baptiste Barbier