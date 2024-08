LVMH : Faut-il acheter ou vendre ?

Le champion français du luxe, première capitalisation française, a été très visible lors des Jeux Olympiques en tant que sponsor premium et trône sur le podium des valeurs les plus appréciées à la fois des gérants et des investisseurs particuliers.



LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est le leader mondial des produits de luxe. Le Groupe français compte 75 maisons et couvre divers marchés tels que :



• les articles de mode et de maroquinerie avec des marques comme : Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, etc. ;



• les montres et bijoux (Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Fred, Tiffany, etc.) ;



• les parfums ( Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, etc.), et les produits cosmétiques (Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma, etc.), etc. ;



• vins et spiritueux (7,7%) : champagnes ( Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot Ponsardin, Dom Pérignon : n° 1 mondial, etc), vins (Cape Mentelle, Château D'Yquem, etc), cognacs (notamment Hennessy : n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), etc.



En 2023, le leader du luxe français a réalisé un Chiffre d’Affaires record de 86,2 milliards d’euros. Il s’agit de son 3ème record annuel consécutif.

Source : https://fr.statista.com/infographie/29224/chiffre-affaires-mondial-lvmh-ventes-par-segment-activite/





LVMH affiche déjà des résultats solides au premier semestre 2024 et démontre sa résilience dans une conjoncture économique incertaine. Le leader du luxe a réalisé des ventes de 41,7 milliards d’euros sur la période et maintient une croissance de 2% avec un résultat net de 7,3 milliards d’euros.

Source : https://www.lvmh.com/fr/publications/bons-resultats-de-lvmh-au-premier-semestre-malgre-la-conjoncture



Quelles actualités chez LVMH ?



LVMH, partie prenante des Jeux-Olympiques de Paris 2024 a mis à profit le savoir-faire de nombreuses de ses maisons à différentes occasions. Dior habillait des “performers” tels que la chanteuse Yseult à l’occasion de la cérémonie de clôture, Louis Vuitton a fourni la tenue de Zaho de Sagazan qui a performé devant la Vasque Olympique au cœur des Jardins des Tuileries. C’est la Maison Chaumet qui a dessiné les médailles Olympiques qui ont récompensés des athlètes et ambassadeurs du Groupe et de Louis Vuitton tels que Léon Marchand (5 médailles en natation, quatre d’or et une de bronze par équipe, battant plusieurs records olympiques) et Antoine Dupont (médaillé d’or en rugby à 7) contribuant ainsi au rayonnement du Groupe.



Comment sont orientés les outils d’aide à la décision d’EasyBourse ?



Extrait du graphique dynamique de la valeur LVMH au 19/08/2024. Cliquez ici pour y accéder .







Si on porte notre attention sur le graphique dynamique sur une durée de 1 an, on peut voir que le cours de LVMH est venu tester un support (droite verte) ainsi que le bas du canal baissier (ligne rouge basse) avant de rebondir. Il se rapproche cependant de son oblique baissière à plus court terme (ligne rouge haute) qui montre une certaine solidité depuis le mois de mars. Cette résistance oblique a jusqu'à maintenant toujours repoussé les cours à la baisse mais sa cassure pourrait potentiellement apporter un nouvel élan au cours de LVMH avec une accélération à la hausse..





Extrait du modèle de portefeuille Europe d’août 2024. Cliquez ici pour accéder au portefeuille.











Les gérants de LBP AM ont, dans le modèle de portefeuille Europe lors de leur actualisation du 02/08/2024, conservé leur confiance dans cette valeur et misé sur le rebond. LVMH représente 3,87% de ce portefeuille.







Extrait du consensus disponible depuis la fiche valeur LVMH au 20/08/2024. Cliquez ici pour y accéder.







Parmi les 29 analystes qui se sont prononcés le 20/08/2024 sur cette valeur dans notre consensus d’experts, plus de la moitié sont positionnés à l’achat, 3 à renforcer, 9 à conserver et aucun à la vente.







Extrait de l’outil Equity Trade Analysis pour la valeur LVMH au 20/08/2024 accessible depuis la fiche valeur. Cliquez ici pour accéder à la fiche valeur.











Sur notre outil Equity Trade Analysis qui note les valeurs sur 4 horizons de placement, LVMH obtient une excellente note sur la stratégie Quality (5/5) : une stratégie long terme adaptée aux investisseurs souhaitant investir dans des sociétés ayant historiquement démontré une grande qualité de leurs fondamentaux et une capacité à générer de la performance boursière. La société obtient également une bonne note de 3,5/5 sur les stratégies Momentum (une stratégie adaptée à l’investisseur court terme qui souhaite suivre la tendance et investir dans sociétés appréciées par le marché) et sur la stratégie Growth (une stratégie adaptée aux investisseurs moyen/long terme qui souhaitent investir dans des sociétés à forte croissance historique et prévisionnelle).





La convergence de ces outils permet de mieux s’approprier le potentiel de l’action afin de constituer une aide à la décision.



Cotée sur Euronext Paris, l’action LVMH peut aussi bien être achetée sur un PEA que sur un CTO.





« Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures . »

WERNET Léa, KECHICHIAN Jean-Paul