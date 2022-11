Le Point marché avec Carmignac. Assiste-t-on à la fin du règne des GAFA : les géants de la tech?

Au sommaire : l’évolution de 10 indicateurs clés, l’actualité macroéconomique de la semaine, l’actualité microéconomique de la semaine, le message clé du jour, une minute pédagogique et quelques idées d’allocation.



Ci-dessous, les sujets abordés cette semaine avec Axelle Pinon, spécialiste produits chez Carmignac.



PRINCIPAUX MOUVEMENTS DE LA SEMAINE

Actions

Forte surperformance des actions chinoises : spéculations sur une possible détente des mesures anti-Covid.

Vive sous-performance des actions américaines : mauvaise réception par le marché d'un discours de Jérome Powell, Président de la Réserve fédérale américaine

Troisième semaine de hausse consécutive pour les actions européennes : réduction du rythme hausse des taux de la BCE anticipée par le marché



Obligations

Forte progression des taux courts : un plus haut niveau de 15 ans aux Etats-Unis et un plus haut niveau de 11 ans en Europe



L’ACTUALITÉ MACROÉCONOMIQUE

Persistance de la hausse de l’inflation en Europe à un niveau de record de 10,7% en octobre, après 9,9% en septembre

11 des 19 pays membres de la zone euro affichent une inflation > 10%.

Inquiétude autour de la progression de l’inflation cœur, censée être moins volatile.



LE MESSAGE DE LA SEMAINE

"La saison des résultats des entreprises montre les premiers signes de ralentissement économique"



L’ACTUALITÉ MICROÉCONOMIQUE

Assiste-t-on à la fin du règne des GAFA : les géants de la tech ?

Les GAFA figurent parmi les premières entreprises à confirmer à l’issue du troisième trimestre des craintes de fissures liées à la baisse de moral des consommateurs et des baisses d’investissement des entreprises (en particulier dans le poste publicitaire et le poste informatique).

Un changement de paradigme semble se dessiner du coté des investisseurs, en quête de rentabilité à court et moyen terme en raison de la mauvaise visibilité de l’environnement macroéconomique et de la fin des taux de financement ultra bas.



MINUTE PÉDAGOGIQUE

A quoi s’intéresse vraiment un investisseur actions ? Avec l’exemple concret des GAFA.

Est-ce que les GAFA vont être capables de maintenir leur hausse de résultats dans un contexte de récession… Est-ce qu’elles pourront maintenir leur business model et encore se payer plus cher que le reste du marché ?



IDÉES D'ALLOCATION

Zoom sur Carmignac Portfolio Grande Europe, un fonds qui a un biais qualité-croissance

Focus sur certaines valeurs phares du fonds : SAP, Novo Nordisk, Schneider Electric, Puma, Assa Abloy.



QUESTIONS DES CLIENTS D’EASYBOURSE

De quelle manière l’équipe de gestion de Carmignac regarde les élections mi-mandat aux Etats-Unis et comment se positionne-t-elle à cet égard ?

Quels principaux enseignements l’équipe de gestion de Carmignac tire-t-elle du dernier Congrès du Parti Communiste chinois ?

Que penser du rebond CAC 40 de ces derniers jours ? Est-on face à un changement de tendance ?





