Riber : une technologie clé à la croisée des semi-conducteurs, de l'IA et du quantique
(Easybourse.com) Entre semi-conducteurs, innovation industrielle et recherche avancée, Riber occupe une place singulière dans l?écosystème technologique français et mondial.
|Riber : semi-conducteurs, photonique et industrialisation de la MBE
|Riber en quelques repères
|Activité
|Équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE)
|Marchés adressés
|Semi-conducteurs, centres de données, télécommunications, automobile, environnement, santé, recherche avancée et quantique
|Positionnement
|Un acteur à la frontière entre recherche avancée et production industrielle
|Enjeu central
|Photonique sur silicium, souveraineté technologique et industrialisation de ROSIE
|Riber, un acteur mondial de l'épitaxie par jets moléculaires
|« Notre positionnement est assez unique, à la frontière entre le monde de la recherche et celui de la production industrielle. »
|Fondée en 1964, Riber est le leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) depuis plus de quarante ans. Cette technologie, que l’on pourrait qualifier de lego atomique, est utilisée pour le développement de nouvelles générations de semi-conducteurs destinés à de nombreux marchés : les centres de données, les télécommunications, l’automobile, l’environnement, la santé, mais aussi la recherche avancée, notamment dans le domaine des ordinateurs quantiques.
|L’entreprise compte aujourd’hui plus de 800 systèmes installés dans le monde, répartis de manière relativement équilibrée entre l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie. Nous travaillons avec les principaux laboratoires de recherche ainsi qu’avec les industriels les plus importants du secteur. Notre positionnement est assez unique, à la frontière entre le monde de la recherche et celui de la production industrielle. Enfin, il s’agit d’une activité considérée comme stratégique et à double usage, ce qui implique que nos équipements sont soumis à des autorisations d’exportation.
|Photonique sur silicium : ROSIE comme relais industriel
|« La photonique intégrée sur silicium apparaît aujourd’hui comme l’une des solutions les plus prometteuses pour répondre à ces défis. »
|Je ne parlerais pas réellement de diversification. Ce que nous développons aujourd’hui constitue plutôt une évolution naturelle de notre activité.
|La filière traditionnelle du silicium évolue progressivement vers des composants photoniques intégrés sur silicium afin d’améliorer les performances et de réduire la consommation énergétique. Cette évolution répond notamment aux besoins des centres de données, où les enjeux de consommation électrique et de refroidissement deviennent considérables.
|Aujourd’hui, les solutions reposent souvent sur l’empilement de différentes puces. L’objectif est désormais d’intégrer directement les matériaux photoniques sur les tranches de silicium afin d’obtenir des performances supérieures.
|Notre technologie MBE permet précisément la production de ces matériaux photoniques. Afin de la rendre compatible avec l’ensemble des contraintes de fabrication de l’industrie du silicium, nous avons spécifiquement développé une machine dédiée que nous avons nommée ROSIE.
|Le marché est porté par des tendances de fond comme l’intelligence artificielle, l’explosion des volumes de données et les besoins croissants de traitement en temps réel. Les utilisateurs attendent des réponses instantanées alors que les volumes d’informations à traiter ne cessent d’augmenter. La photonique intégrée sur silicium apparaît aujourd’hui comme l’une des solutions les plus prometteuses pour répondre à ces défis.
|Pour Riber, cela permet de passer du marché de niche des semi-conducteurs composés vers un marché de beaucoup plus grande ampleur en intégrant le monde du Silicium.
|À ce stade, il est encore difficile d’avancer des objectifs chiffrés précis. Nous avons vendu nos deux premiers exemplaires de ROSIE en 2025 et nous travaillons en 2026 sur son industrialisation. La phase d’adoption devrait véritablement démarrer à partir de 2028 avant une accélération plus forte par la suite. La preuve de concept est déjà réalisée ; l’enjeu porte désormais sur l’adoption industrielle de la technologie.
|Leadership technologique et concurrence mondiale
|« Notre leadership repose avant tout sur notre maîtrise technologique, notre savoir-faire procédés et notre capacité à accompagner nos clients sur le long terme. »
|Notre leadership repose avant tout sur notre maîtrise technologique, notre savoir-faire procédés et notre capacité à accompagner nos clients sur le long terme.
|Nous continuons d’investir massivement dans l’innovation, avec un effort de recherche et développement représentant environ 12 % du chiffre d’affaires. Par ailleurs, les barrières à l’entrée sont particulièrement élevées dans notre secteur.
|Aujourd’hui, nous bénéficions également d’un avantage considérable grâce à notre base installée de plus de 800 machines. Cela crée des relations durables avec nos clients et nous permet d’accompagner les projets depuis la recherche fondamentale jusqu’à la production industrielle.
|Lorsqu’un laboratoire développe un procédé sur une machine Riber, il est naturel que ce même procédé soit ensuite industrialisé sur des équipements Riber adaptés à la production. Cette continuité constitue un avantage concurrentiel majeur.
|Enfin, nos équipements bénéficient d’une solide réputation de fiabilité et de performance auprès des industriels.
|« Sur les équipements de production, notre principal concurrent est l’entreprise américaine Veeco. »
|Sur les équipements de production, notre principal concurrent est l’entreprise américaine Veeco.
|Dans le domaine des équipements de recherche, il existe également deux acteurs européens : DCA Instruments en Finlande et MBE-Komponenten en Allemagne. Ces deux sociétés interviennent sur des segments plus restreints et ne sont pas positionnées sur les équipements de production industrielle de grande capacité. Cela contribue à renforcer notre position de leader.
|« Cette proximité avec la recherche nous permet d’être présents dès les premières étapes des innovations technologiques. »
|Absolument.
|Nous venons par exemple de livrer une machine de recherche parmi les plus importantes jamais fournies à un laboratoire travaillant dans le domaine quantique. Cette proximité avec la recherche nous permet d’être présents dès les premières étapes des innovations technologiques.
|Par ailleurs, nos machines intègrent de plus en plus d’instrumentation avancée et de capacités de pilotage automatisé. Nous développons notamment nos propres solutions intégrées permettant l’analyse de données, l’exploitation d’algorithmes et le contrôle automatique des équipements.
|Cette automatisation croissante constitue aujourd’hui un avantage concurrentiel important en permettant aux utilisateurs finaux d’accroître leur productivité.
|Recherche, production et services : un modèle d'accompagnement dans la durée
|« Les services occupent une place importante dans notre modèle économique. »
|Oui. Les services occupent une place importante dans notre modèle économique.
|Nos machines fonctionnent souvent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant de longues périodes. Nous accompagnons donc nos clients tout au long du cycle d’exploitation des équipements, depuis le démarrage jusqu’aux opérations de maintenance et d’évolution des procédés.
|Les équipements Riber ne connaissent pas d’obsolescence mécanique au sens classique. Ils peuvent être modernisés et adaptés à de nouveaux projets. Cette capacité d’évolution crée naturellement des revenus récurrents.
|Nous observons également que les grands industriels souhaitent de plus en plus externaliser la maintenance et l’accompagnement technique afin de se concentrer sur leur cœur de métier.
|« En 2025, les activités de services et accessoires ont représenté environ 10 millions d’euros sur un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros, soit près de 25 %. »
|En 2025, les activités de services et accessoires ont représenté environ 10 millions d’euros sur un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros, soit près de 25 %.
|Ce niveau est un point bas par rapport à nos performances historiques et nous devrions enregistrer en 2026 une reprise dans le prolongement d’une meilleure dynamique commerciale depuis le second semestre 2025.
|A plus long terme, avec le développement de la photonique sur silicium, nous pourrions progressivement renforcer leur développement. Les futurs équipements devraient être vendus avec des contrats de maintenance de longue durée, parfois accompagnés de personnel présent sur site pendant plusieurs années.
|Semi-conducteurs : export, relocalisation et capacités industrielles
|« Cette diversification géographique représente un véritable facteur de résilience face aux cycles sectoriels et aux enjeux géopolitiques. »
|La croissance est aujourd’hui présente sur l’ensemble des régions où se développe l’industrie des semi-conducteurs.
|La Chine reste un marché extrêmement dynamique, soutenu par une stratégie d’investissement technologique ambitieuse visant à couvrir une part croissante, soit 80%, de ses besoins domestiques.
|Les États-Unis connaissent également un mouvement important de réindustrialisation et de relocalisation de la production de semi-conducteurs.
|L’Europe suit la même dynamique à travers différentes initiatives de souveraineté technologique.
|Enfin, le Japon constitue pour nous une opportunité particulièrement intéressante. Après plusieurs années de retrait relatif, le pays investit massivement pour redevenir un acteur majeur de la production de semi-conducteurs.
|Cette diversification géographique représente un véritable facteur de résilience face aux cycles sectoriels et aux enjeux géopolitiques.
|« Notre organisation industrielle - soit 6 postes de montage - nous permet déjà d’absorber une montée en charge significative, en passant de 12 à 18 machines le cas échéant. »
|Oui.
|Depuis plusieurs années, nous travaillons précisément sur ce sujet. Aujourd’hui, notre organisation industrielle-soit 6 postes de montage- nous permet déjà d’absorber une montée en charge significative, en passant de 12 à 18 machines le cas échéant.
|Nous avons anticipé cette évolution à travers nos investissements, nos méthodes d’organisation et notre chaîne d’approvisionnement.
|Par ailleurs, l’arrivée de nouvelles générations d’équipements plus standardisés facilitera encore davantage l’augmentation des volumes de production.
|Innovation, rentabilité et perspectives
|« Nous menons plusieurs chantiers simultanément car ils sont étroitement liés. »
|Nous menons plusieurs chantiers simultanément car ils sont étroitement liés.
|Nous poursuivons nos développements dans la photonique sur silicium, l’automatisation avancée, l’intégration d’instrumentation de mesure, l’analyse de données, les algorithmes de pilotage automatique et l’intelligence artificielle appliquée aux procédés.
|Nous travaillons également sur la modularité de nos équipements afin de les rendre compatibles avec différentes technologies de fabrication.
|L’innovation reste au cœur de notre modèle économique. C’est grâce à cet effort continu que nous pouvons accompagner l’émergence de nouveaux marchés et développer les futures générations d’équipements industriels.
|« Riber bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance mondiale dans ce domaine. »
|Le premier est incontestablement notre expertise unique dans les procédés MBE. Riber bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance mondiale dans ce domaine.
|Le deuxième est notre base installée de plus de 800 machines, qui constitue une barrière à l’entrée importante et assure une présence durable auprès des utilisateurs.
|Le troisième repose sur nos relations historiques avec les principaux laboratoires de recherche internationaux. Nous collaborons notamment avec de nombreux centres de recherche en Europe, aux États-Unis et en Asie.
|Enfin, notre implantation mondiale, à travers nos filiales historiques aux États-Unis et en Chine, nous permet d’être au plus près de nos clients.
|« Le premier consiste à développer des équipements à plus forte valeur ajoutée, intégrant davantage de savoir-faire et de procédés. »
|Plusieurs leviers sont à l’œuvre.
|Le premier consiste à développer des équipements à plus forte valeur ajoutée, intégrant davantage de savoir-faire et de procédés. ROSIE en est un exemple concret.
|Le deuxième repose sur le développement des services et des contrats d’accompagnement associés aux équipements.
|Nous travaillons également à l’amélioration continue de notre excellence opérationnelle afin d’augmenter les volumes produits sans accroître proportionnellement les coûts.
|Enfin, la croissance des marchés adressés, notamment dans la photonique sur silicium, devrait naturellement soutenir notre rentabilité.
|La maîtrise des achats et des coûts d’approvisionnement constitue également un facteur important d’amélioration des marges.
|« Notre priorité actuelle reste la croissance organique et le développement de nouveaux marchés grâce à nos nouvelles gammes de produits. »
|Notre priorité actuelle reste la croissance organique et le développement de nouveaux marchés grâce à nos nouvelles gammes de produits.
|Nous restons néanmoins attentifs aux opportunités qui pourraient se présenter dans notre secteur. Le nombre d’acteurs étant limité, toute opération potentielle serait étudiée très minutieusement.
|Nous poursuivons également notre politique de partenariats lorsque ceux-ci permettent d’accélérer le développement de nouvelles technologies. Notre collaboration récente avec un institut danois de référence, le Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme, autour des puces destinées aux ordinateurs quantiques en constitue un bon exemple.
|« Le marché semble reconnaître notre capacité à transformer nos projets technologiques en réalisations industrielles et économiques. »
|Nous ne pouvons qu’être satisfaits de la reconnaissance croissante dont bénéficie aujourd’hui Riber auprès des investisseurs.
|Aujourd’hui, les enjeux liés aux semi-conducteurs, au quantique, aux centres de données, aux télécommunications et à la photonique intégrée sur silicium placent notre activité au cœur de thématiques stratégiques mondiales.
|Le marché semble reconnaître notre capacité à transformer nos projets technologiques en réalisations industrielles et économiques.
|Par ailleurs, Riber a démontré au cours des dernières années sa capacité à stabiliser son activité, améliorer sa rentabilité et maintenir une situation financière particulièrement saine, sans endettement significatif.
|Nous disposons également de compétences internes très fortes couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis la conception jusqu’au développement logiciel et aux instruments de mesure.
|Tous ces éléments contribuent à renforcer l’attractivité du groupe.
|« Nous sommes convaincus que les transformations actuellement à l’œuvre dans les semi-conducteurs, la photonique et le quantique offrent à Riber des perspectives de développement particulièrement prometteuses pour les années à venir. »
|Riber est une entreprise qui continue d’investir dans son savoir-faire et dans le développement de nouvelles technologies.
|Nous évoluons aujourd’hui dans une dynamique favorable grâce aux perspectives ouvertes par la photonique intégrée sur silicium. Les premières études de marché suggèrent une montée en puissance significative entre 2028 et 2030.
|Notre rôle consiste à préparer dès aujourd’hui cette transition afin d’être prêts lorsque le marché atteindra sa phase d’adoption massive. Dans ce contexte, le programme ROSIE franchit des jalons importants vers son industrialisation : nous venons d’annoncer la disponibilité des premiers dépôts de TiO?/SrO? sur silicium qui ont démontré la performance du procédé sur wafers de 300 mm, une étape clé avant la mise à disposition des premiers échantillons de BTO/STO à la communauté scientifique et industrielle.
|Nous poursuivons l’exécution de notre stratégie conformément à notre feuille de route. Les résultats obtenus jusqu’à présent sont en ligne avec nos attentes et constituent un signal rassurant pour nos actionnaires.
|Nous sommes convaincus que les transformations actuellement à l’œuvre dans les semi-conducteurs, la photonique et le quantique offrent à Riber des perspectives de développement particulièrement prometteuses pour les années à venir.
Equipe EasyBourse
Publié le 18 Juin 2026