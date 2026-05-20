Nathalie Delbreuve

Après le succès du plan de transformation engagé ces dernières années, quelles sont les grandes priorités stratégiques de Vallourec pour 2026 ?
En 2025, Vallourec a franchi de nouvelles étapes décisives
En 2025, Vallourec a franchi de nouvelles étapes décisives : premier dividende versé à nos actionnaires depuis dix ans, retour à la note Investment Grade, et réduction
significative de l'écart de rentabilité avec notre principal concurrent. Aujourd’hui, notre priorité numéro un, c’est de créer de la valeur durable. Elle s’appuie sur une exigence : délivrer une profitabilité de premier ordre, même dans les environnements de marché les plus exigeants, qui doit être convertie durablement en trésorerie, grâce à une excellence opérationnelle.
Aujourd’hui, notre priorité numéro un, c’est de créer de la valeur durable
Créer de la valeur durable, c’est aussi tirer parti de notre présence locale afin d’accompagner nos clients sur tous nos marchés, et continuer d’avancer avec succès dans les énergies nouvelles. Avec l’objectif de redistribuer de la valeur à nos actionnaires, de manière significative et récurrente. Pour la deuxième année consécutive, Vallourec va distribuer un dividende important.Comment Vallourec compte-t-il renforcer durablement son positionnement mondial dans les solutions tubulaires premium face à une concurrence de plus en plus internationale ?
Notre groupe se caractérise par une grande agilité
Notre groupe se caractérise par une grande agilité qui est le fruit du travail de profonde transformation engagé en 2022 sous l’impulsion de notre PDG Philippe Guillemot.
Vallourec dispose d’avantages comparatifs indiscutables
Nous avons bâti un modèle de résilience qui performe, Vallourec dispose aujourd’hui d’avantages comparatifs indiscutables : notre empreinte industrielle, notre offre technologique premium, l'amélioration continue de nos opérations et notre développement dans les énergies nouvelles, qui nous permettent d'envisager des opportunités significatives de création de valeur.Quels seront les principaux moteurs de croissance du groupe en 2026 : offshore, gaz naturel, nouvelles énergies, services ou expansion géographique ?
En quatre ans, Vallourec a été totalement réorganisé et redressé, notre efficacité et notre rentabilité ont significativement progressé, ce qui permet au groupe d’être résilient.
Désormais, il est temps d’aller plus loin. C’est tout le sens de notre nouvelle feuille de route «?From Good to Great »
Désormais, il est temps d’aller plus loin. C’est tout le sens de notre nouvelle feuille de route «?From Good to Great » qui s’articule autour d’axes forts : continuer de privilégier?la valeur aux volumes, avec une discipline commerciale stricte et un recentrage sur les clients et les marchés les plus stratégiques. Ensuite, renforcer l’excellence opérationnelle, qui passe par une mobilisation collective autour de la performance, l’accélération des process et la discipline d’exécution. Enfin, il faut amplifier le développement de nos offres dans les nouvelles énergies, où Vallourec est en position
de devenir un acteur clé.Comment le groupe adapte-t-il sa stratégie à un environnement énergétique et géopolitique devenu plus volatil ?
Dans un contexte où la sécurité énergétique est plus que jamais une priorité pour l'ensemble des pays dans le monde, la transformation et la réorganisation initiée il y a quatre ans démontre pleinement sa pertinence : notre maillage industriel, au plus près de nos clients et nos solutions premium sont des atouts que beaucoup d’entreprises nous envient. Aux États-Unis, notre principal marché, la dynamique demeure positive. Nous y produisons localement 100% de ce que nous vendons sur le marché onshore, ce qui nous protège des tarifs douaniers.
Notre maillage industriel, au plus près de nos clients et nos solutions premium sont des atouts que beaucoup d’entreprises nous envient
Au Moyen-Orient, la situation géopolitique a naturellement entraîné certaines perturbations logistiques. Cependant, nous n'avons enregistré aucune annulation de commande dans la région et notre présence locale a été et demeure un atout déterminant. Vallourec dispose d'unités de production et de finitions intégrées dans la région, de stocks disponibles localement et nos équipes restent pleinement mobilisées pour identifier des solutions logistiques alternatives afin d'assurer les livraisons. Enfin, nous observons un nombre élevé d'appels d'offres sur les marchés internationaux hors Moyen-Orient, en particulier sur les projets offshores et en eaux profondes, ce qui nous permet d’anticiper une accélération des prises de commandes au second semestre 2026, et au-delà. Jusqu’où les nouvelles activités liées à l’hydrogène, à la géothermie et au stockage d’énergie peuvent-elles devenir un relais de croissance significatif pour Vallourec ?
Le début de l’année 2026 est marqué par l’accélération du développement de Vallourec dans les énergies nouvelles, comme la géothermie.
Le début de l’année 2026 est marqué par l’accélération du développement de Vallourec dans les énergies nouvelles, comme la géothermie
Nous avons signé en avril un accord d'approvisionnement de long terme record avec Fervo Energy, représentant jusqu'à 800 millions de dollars de chiffre d'affaires
potentiel d'ici la fin de la décennie. Cet accord fait suite à l’annonce en janvier du partenariat avec XGS Energy, autre acteur de la géothermie de nouvelle génération aux États-Unis. Ces deux contrats confirment la dynamique commerciale particulièrement forte que nous observons sur ce marché, portée par le besoin d'une énergie de base, fiable et décarbonée pour soutenir notamment le déploiement des datacenters aux États-Unis.L’innovation technologique et la digitalisation sont-elles appelées à devenir un avantage compétitif aussi important que l’expertise industrielle historique du groupe ?
L’une ne va pas sans l’autre, et l’expertise historique de Vallourec s’est constamment nourrie de notre force d’innovation.
L’expertise historique de Vallourec s’est constamment nourrie de notre force d’innovation
Ces dernières années, l’une et l’autre ont permis de développer des technologies qui nous permettent de répondre à notre promesse de montée en gamme, en privilégiant la valeur aux volumes. En 2023, la R&D de Vallourec a ainsi mis au point et développé Delphy, une solution révolutionnaire de stockage d’hydrogène vert grâce à un système vertical souterrain innovant. Delphy a été homologué en juin dernier. Dans un autre secteur, Vallourec a investi en novembre dernier 48 millions de dollars dans une nouvelle ligne de filetage premium à Youngstown, dans l'Ohio, pour répondre à la demande croissante de connexions VAM à couple élevé.Comment Vallourec arbitre-t-il aujourd’hui entre investissements industriels, acquisitions ciblées et retour aux actionnaires ?
Nous ne cherchons pas à grandir pour grandir. Notre stratégie, c’est la croissance profitable. Il faut continuer d’optimiser la rentabilité de nos actifs.
Notre stratégie, c’est la croissance profitable
Cela nous permettra de saisir éventuellement des opportunités, dès lors qu’elles s’inscriront dans le cadre de nos objectifs stratégiques. Nous l’avons fait récemment avec Thermotite Do Brasil, notre première acquisition depuis 9 ans. Cette opération nous permet de renforcer notre offre de solutions haut de gamme pour les projets offshore, donc de créer de la valeur, d’augmenter nos marges et ainsi d’assurer un retour aux actionnaires.Dans un contexte de transition énergétique, comment le groupe concilie-t-il performance financière, compétitivité industrielle et réduction de son empreinte carbone ?
Les trois sont parfaitement compatibles. Notre empreinte carbone est aujourd’hui de 1,45 tonne de CO2 par tonne de tubes, elle est donc nettement inférieure à la moyenne de nos concurrents.
Notre empreinte carbone est nettement inférieure à la moyenne de nos concurrents
À horizon 2030, par rapport à 2021, nous visons trois objectifs : la réduction
de 30 % de l'intensité carbone de notre acier laminé, de 30 % de l'intensité carbone de nos produits finis ; et de 25 % de nos émissions carbone totales sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. Pour y parvenir, nous agissons sur trois leviers majeurs : l'évolution de notre mix de production, les gains autour des nouvelles énergies, et une augmentation des achats d’acier issus de ferrailles recyclées ainsi qu’un approvisionnement en électricité bas carbone. Cette trajectoire témoigne de notre volonté de conjuguer performance industrielle et responsabilité environnementale.Quels seront, selon vous, les indicateurs clés permettant de juger en 2026 que la stratégie « From Good to Great » est pleinement réussie ?
Le premier c’est la trésorerie. Vallourec est aujourd’hui complètement désendetté et dispose d’un profil financier structurellement positif.
Vallourec est aujourd’hui complètement désendetté et dispose d’un profil financier structurellement positif
Ensuite, c’est avoir un bon niveau de liquidités, de plus d’1 milliard d’euros, pour bien gérer les cycles. Nous y sommes, il faut y rester. Notre autre indicateur, c’est de suivre la marge
que l’on fait par tube : cela nous permet de nous comparer avec notre plus grand concurrent, avec lequel nous avons réduit l’écart de façon significative, jusqu’à le dépasser au premier trimestre de l’exercice 2026.Consultez la fiche transactionnelle Achat/Vente de Vallourec (FR0013506730) sur le site easybourse.com. Titre éligible au PEA et au PEA PME.AVERTISSEMENT
Cette interview ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation
d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Elle n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement
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Ni Easybourse ni Vallourec ne sauraient être tenus responsables d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cette interview.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.