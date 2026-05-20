Nathalie Delbreuve

Publié le 20 Mai 2026

Après le succès du plan de transformation engagé ces dernières années, quelles sont les grandes priorités stratégiques de Vallourec pour 2026 ?

En 2025, Vallourec a franchi de nouvelles étapes décisives

Aujourd’hui, notre priorité numéro un, c’est de créer de la valeur durable

Comment Vallourec compte-t-il renforcer durablement son positionnement mondial dans les solutions tubulaires premium face à une concurrence de plus en plus internationale ?



Notre groupe se caractérise par une grande agilité

Vallourec dispose d’avantages comparatifs indiscutables

Quels seront les principaux moteurs de croissance du groupe en 2026 : offshore, gaz naturel, nouvelles énergies, services ou expansion géographique ?



Désormais, il est temps d’aller plus loin. C’est tout le sens de notre nouvelle feuille de route «?From Good to Great »

Comment le groupe adapte-t-il sa stratégie à un environnement énergétique et géopolitique devenu plus volatil ?



Notre maillage industriel, au plus près de nos clients et nos solutions premium sont des atouts que beaucoup d’entreprises nous envient

Jusqu’où les nouvelles activités liées à l’hydrogène, à la géothermie et au stockage d’énergie peuvent-elles devenir un relais de croissance significatif pour Vallourec ?



Le début de l’année 2026 est marqué par l’accélération du développement de Vallourec dans les énergies nouvelles, comme la géothermie

L’innovation technologique et la digitalisation sont-elles appelées à devenir un avantage compétitif aussi important que l’expertise industrielle historique du groupe ?



L’expertise historique de Vallourec s’est constamment nourrie de notre force d’innovation

Comment Vallourec arbitre-t-il aujourd’hui entre investissements industriels, acquisitions ciblées et retour aux actionnaires ?



Notre stratégie, c’est la croissance profitable

Dans un contexte de transition énergétique, comment le groupe concilie-t-il performance financière, compétitivité industrielle et réduction de son empreinte carbone ?



Notre empreinte carbone est nettement inférieure à la moyenne de nos concurrents

Quels seront, selon vous, les indicateurs clés permettant de juger en 2026 que la stratégie « From Good to Great » est pleinement réussie ?



Vallourec est aujourd’hui complètement désendetté et dispose d’un profil financier structurellement positif

Consultez la fiche transactionnelle Achat/Vente de Vallourec (FR0013506730) sur le site easybourse.com. Titre éligible au PEA et au PEA PME.

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