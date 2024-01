Bertrand ALFANDARI

Publié le 27 Mai 2019

Qu’est-ce qu’un ETF ?

L’ETF a pour objectif de répliquer le plus fidèlement possible un indice. Quelle forme peut-il prendre ?



Comment sont régulés les ETF ?

Depuis quand l’activité ETF existe-t-elle au sein de BNP Paribas Asset Management ?

Un ETF (ou « Exchange Traded Fund), également appelé tracker est un fonds qui réplique un indice et qui est coté en continu en Bourse (sur Euronext Paris pour un investisseur français).La réplication de cet indice que l’on appelle sous-jacent se fait à la hausse comme à la baisse et aux frais de gestion près.Cet indice peut être généraliste, axé sur une classe d’actifs et/ou une zone géographique comme le Cac 40® (France) ou le S&P 500® (Etats-Unis) . Il peut également être « ESG » (Environnement, Social et Gouvernance, c’est-à-dire prenant en compte au-delà des considérations financières, des critères extra financiers) comme un indice sur la thématique du bas carbone ou sur celle de l’économie circulaire ; un indice peut aussi répliquer un secteur d’activité ou une thématique spécifique comme celle des infrastructures.La cotation en bourse d’un ETF signifie-t-elle que celui-ci peut être acheté de la même manière qu’une action Absolument. Les ETF se négocient en bourse comme les actions. Il y a un carnet d’ordres avec une profondeur de marché. Un prix est établi en permanence par des apporteurs de liquidité, ce prix reflétant l’évolution de l’indice sous-jacent de l’ETF. Un ordre peut être par exemple transmis au prix du marché ou à cours limite.Cette solution d’investissement prend la forme d’un fonds UCITS, qui est ainsi régulé suivant la réglementation européenne qui s’applique aux fonds classiques. La protection de l’investisseur est assurée de la même manière.Le cadre réglementaire met notamment l’accent sur la transparence du produit…Cette transparence est relevable à plusieurs niveaux : sur l’indice sous-jacent (règles de fonctionnement de l’indice disponibles auprès du grand public), les caractéristiques de l’ETF, les frais de gestion , toutes ces informations pouvant être retrouvées sur les différentes documentations légales (prospectus, document d’informations clés pour l’investisseur,…) et marketing (fiche produit, site web,…).La société a créé son premier fonds indiciel en 1989 et a lancé son premier ETF en 2005, sur le Cac 40®. BNP Paribas Asset Management est considéré comme un acteur spécialiste sur l’ESG et le smart beta, même si nous avons également des indices généralistes. En septembre 2016, un nouveau plan stratégique de développement de notre activité indicielle a été défini.Rappelez-nous les grandes lignes de ce plan stratégique ?Le plan prévoyait à fin 2020 un doublement des encours de l’activité indicielle dans son ensemble et un triplement des encours de l’activité ETF plus spécifiquement. Aujourd’hui, nos encours en gestion indicielle s’élèvent à plus de 22 milliards d’euros, incluant plus de 9 milliards d’euros sur les ETF. Nous sommes dans la trajectoire fixée il y a 2 ans et demi.