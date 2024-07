Franklin Templeton : Saisir la prochaine vague coréenne

(Easybourse.com) Vision sur la Corée du Sud, par Dina Ting, CFA, Head of Global Index Portfolio Management, Franklin Templeton ETFs.



Ajoutez un « K » devant n’importe quelle catégorie de pop culture, et vous avez probablement nommé un phénomène sud-coréen en plein essor. On peut citer la K-Pop, K-Beauty, K-Drama, qui relèvent tous des termes génériques K-Culture et K-Wave, ou encore hallyu en coréen. Depuis l’explosion mondiale du phénomène Gangnam Style il y a 12 ans, l’intérêt du monde entier pour les exportations culturelles du pays, ou K-Content, n’a fait que croître.



Bien entendu, quand on parle des performances d’exportation de la Corée du Sud, l’attention se porte généralement sur le secteur le plus important du pays, la technologie, et sur ses produits phares : les ordinateurs et les circuits intégrés. La position de la Corée du Sud dans les industries lourdes, comme l’automobile, les chantiers navals et la chimie, suscite également l’intérêt. Les chiffres d’exportation du pays en mars indiquent un sixième mois de croissance consécutif et le maintien d’une dynamique de relance. Bien que les entreprises sud-coréennes aient dû faire face à un ralentissement de la demande chinoise, l’augmentation des exportations vers l’Amérique latine et les États-Unis a partiellement compensé cette faiblesse. Le total des exportations vers la Chine a augmenté de 0,4 % en mars, tandis que les exportations à destination des États-Unis et de l’Amérique Latine ont augmenté respectivement de près de 12 % et 14 %.1



En décembre, les exportations de semiconducteurs ont fait un bond de près de 22 % par rapport à l’année précédente grâce à la demande pour les technologies émergentes. La Chine reste le principal partenaire commercial de la Corée du Sud, mais les exportations de la quatrième économie asiatique ont été portées par l’augmentation des commandes de puces à destination des États-Unis. En mars, les ventes de puces mémoire à l’étranger ont permis un cinquième mois consécutif d’augmentation des exportations, qui affichent une hausse de 35,7 % et leur meilleure performance en termes de valeur depuis deux ans.2



La demande solide en puces mémoire pour l’IA pousse les exportations coréennes à la hausse



Exportations de la Corée du Sud



De janvier 2018 à février 2024



Sources : Bloomberg et Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie (Corée du Sud). Les performances passées ne constituent pas un indicateur ni une garantie des performances futures.



Un test décisif pour le président

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, qui avance un programme plus favorable aux entreprises que son prédécesseur, va subir le verdict de l’opinion publique sous la forme des élections législatives d’avril.



Le parti conservateur Pouvoir au peuple de Yoon a dû faire face à une législature contrôlée par le principal parti d’opposition, le Parti Démocratique de Corée, ce qui a freiné le président dans la mise en œuvre de son programme. Si Pouvoir au Peuple remporte la majorité des 300 sièges de l’Assemblée nationale, Yoon devrait rencontrer moins d’obstacles à ses nominations clés et à l’exécution de ses politiques sur les trois années restantes de son mandat présidentiel unique et améliorer les perspectives de victoire de son parti lors des élections présidentielles de 2027.



Malgré une cote de popularité légèrement défavorable ces dernières semaines, les électeurs reconnaissent au président Yoon le mérite d’avoir amélioré les relations traditionnellement médiocres du pays avec le Japon, et il a également pris des mesures résolues pour renforcer la coopération trilatérale dans le domaine de la sécurité avec Tokyo et Washington, une démarche d’une importance capitale à l’heure où la Chine continue d’imposer son influence dans la région.



Les autorités de réglementation encouragent de meilleures réformes de la gouvernance d’entreprises afin de réduire la « décote coréenne », c’est-à-dire la tendance des valorisations des entreprises sud-coréennes à être moins élevées que celles de leurs homologues mondiales malgré leurs flux de trésorerie et leurs bénéfices solides, bien souvent en raison de leur gouvernance d’entreprise médiocre et de rendements moindres pour les actionnaires. Quelque deux tiers des entreprises sud-coréennes présentent une valorisation inférieure à leur valeur comptable. Les entreprises coréennes s’inspirent toutefois de plus en plus de l’exemple japonais par un renforcement de la transparence, des rachats d’actions et des dividendes visant à améliorer la valeur pour les actionnaires. Cette démarche semble avoir attiré l’attention des investisseurs étrangers, qui ont offert aux actions sud-coréennes leur meilleur début d’année depuis au moins 1999 en termes d’intérêt étranger avec 11,7 milliards USD d’achats nets à la fin du 1er trimestre 2024.3 L’indice FTSE South Korea RIC Capped a grimpé de près de 21 % en 2023.4



Sous la présidence de Yoon, le chômage a baissé plus que prévu à 2,6 % grâce à l’industrie manufacturière et aux services, et reste inférieur à sa moyenne sur 10 ans de 3,5 %.5 En 2023, la Corée du Sud s’est également classée en deuxième position sur 35 États membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) lors d’une évaluation par The Economist consacrée principalement aux pays riches et portant sur les cours des actions, le produit intérieur brut, l’emploi, les prix de base et l'ampleur de l’inflation6.



« Startup Corée »

Espérant faire du pays un pôle mondial des startups, le gouvernement a lancé un nouveau plan « Startup Corée » s’appuyant sur des stratégies détaillées pour l’économie numérique, les investissements internes et externes et le capital-risque privé.



À cette fin, en février dernier, le président Yoon a accueilli le PDG de Meta Mark Zuckerberg en Corée du Sud ainsi que d’autres dirigeants du secteur technologique afin d’étudier les possibilités de renforcer la coopération en matière d’intelligence artificielle et d’écosystèmes digitaux dans des domaines tels que les appareils ménagers intelligents, les dispositifs à porter et les voitures intelligentes.



Parallèlement à l’essor de la Corée du Sud en tant qu’exportatrice de pop culture, de tendances esthétiques et de contenu de divertissement (le thriller satirique Parasite est entré dans les annales en 2020 en devenant le premier film en langue étrangère à remporter l’Oscar du meilleur film), l’image et la réputation de ses marques automobiles ont elles aussi le vent en poupe. Il y encore 10 ans à peine, Hyundai et sa marque sœur Kia étaient considérées comme des acteurs de second plan dans l’automobile. Mais cette image a bien changé. L’année dernière, ces deux constructeurs réunis ont conquis la deuxième place des ventes de véhicules électriques aux États-Unis derrière Tesla. Les analystes estiment que ces constructeurs automobiles alliés (qui font tous deux parties du conglomérat sud-coréen Hyundai Motor Group) sont en passe de consolider ou d’accroître leur avance sur leurs concurrents hors Tesla avec de nouveaux modèles de véhicules électriques et une tarification agressive.



Swifties ou ARMY ?

Les nouvelles options de streaming et les réseaux sociaux ont contribué à la popularité des séries dramatiques coréennes (« K-Drama ») et de séries telles que Squid Game. En 2023, Netflix s’est engagé à dépenser 2,5 milliards USD dans le pays sur les quatre prochaines années pour répondre à l’engouement pour le K-Drama, qui a contribué à faire grimper le nombre d’abonnements dans le monde entier.



Environ 60 % des utilisateurs de Netflix ont déjà regardé une série sud-coréenne, et la durée de visionnage de ces programmes a été multipliée par six en quatre ans à peine selon Netflix. Et si vous pensiez que Taylor Swift jouait dans une catégorie à part, le boys band de K-Pop BTS a affiché la même domination en s’accaparant le titre de Musicien mondial #1 de l’année (#1 Global Recording Artist of the Year) deux années d’affilée.7



Notes de fin



Source : « Korea’s exports grow 3.1% in March. » Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie. 1er avril 2024.



Source : Ibid.



Source : Bloomberg, au 27 février 2024. Sur la base du Korea Composite Stock Price Index (KOSPI). Analyse par Franklin Templeton.



Source : Bloomberg, 2 avril 2024. En dollar américain. L’indice FTSE South Korea RIC Capped représente la performance des actions sud-coréennes de grandes et moyennes capitalisations. Les titres sont pondérés en fonction de leur capitalisation boursière ajustée du flottant et sont examinés une fois par semestre. Les performances passées ne constituent pas un indicateur ni une garantie des performances futures. Les indices ne sont pas gérés et il n’est pas possible d’y investir directement. Mentions et conditions importantes du fournisseur de données disponibles sur www.franklintempletondatasources.com.



Source : « KOREA REACT : Surprisingly Tight Job Market Says No Rate Cuts Yet. » Bloomberg Economics. 12 mars 2024.



Source : « Which economy did best in 2023. » The Economist. 17 décembre 2023.



Source : International Federation of the Phonographic Industry.



QUELS SONT LES RISQUES ?

Tout investissement comporte des risques, notamment celui de ne pas récupérer le capital investi.



Les titres en actions sont sujets à des fluctuations de cours et peuvent occasionner une perte de capital. Les investissements internationaux sont sujets à des risques spéciaux, dont les fluctuations des devises, ainsi que les incertitudes sociales, économiques et politiques qui peuvent en accentuer la volatilité. Ces risques sont amplifiés dans les marchés émergents. Les investissements dans des entreprises d’un pays ou d’une région spécifique peuvent connaître une plus grande volatilité que ceux qui présentent une plus importante diversification géographique.



Les ETF se négocient comme des actions, leur valeur de marché évolue à la hausse ou à la baisse et ils peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d’inventaire. Les commissions de courtage et les frais des ETF diminuent les rendements. Les parts d’ETF peuvent être achetées ou vendues pendant la journée à leur prix de marché à la bourse où elles sont cotées. Néanmoins, il ne peut pas être garanti qu’un marché des échanges actif pour des parts d’ETF sera développé et maintenu, ou que leur cote continuera ou restera la même. Les parts d’ETF sont négociables sur des marchés secondaires, mais elles ne peuvent pas être négociées dans toutes les conditions de marché et peuvent l’être avec des décotes significatives lors de périodes de tension du marché.



Les investissements dans les ETF peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres dépenses. Veuillez lire le prospectus et les fiches techniques des ETF avant d’investir. Les ETF ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.



Les entreprises et/ou les études de cas mentionnées ici sont utilisées uniquement à des fins d’illustration ; tout investissement peut ou non être détenu par un portefeuille conseillé par Franklin Templeton. Les informations fournies ne constituent ni une recommandation ni des conseils individuels en investissement pour tout titre, stratégie ou produit de placement spécifique. Elles n’indiquent pas les intentions de négociation de tout portefeuille géré par Franklin Templeton.







Dina Ting