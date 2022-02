FONDS ET OPCVM

Publié le 09 Février 2022

Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est un Produit de Bourse et quel principal avantage il représente ?

Quel regard portez-vous sur l’expansion de ce segment de marché ces dernières années ?

Que représente l’activité Produits de Bourse pour Société Générale ?



De quelle manière se distingue cette activité ?



De quelle manière se manifeste cette innovation ?



Ce caractère innovant ne se limite pas aux outils…



Quel regard portez-vous sur la thématique ESG ?



Un Produit de Bourse est une valeur mobilière liquide émise par un établissement bancaire et coté en Bourse de Paris. Chaque produit a un code ISIN , un code mnémonique et se négocie entre 08h00 et 18h30 (jusqu’à 22h chez certains courtiers partenaires). Les Produits de Bourse s’échangent aussi simplement que des actions.Le principal avantage associé aux Produits de Bourse réside dans le fait qu’ils permettent de couvrir une multitude de scénarios de marché. Il est possible d’avoir recours à ces solutions d’investissement que la tendance soit haussière ou baissière, et grâce à l’effet de levier, il est possible d’amplifier les variations du sous-jacent Cependant, cette amplification n’est pas toujours bénéfique au client, et peut au contraire être pénalisante si ce dernier se trompe dans son scénario d’investissement.C’est la raison pour laquelle nos produits sont avant tout destinés à des investisseurs avertis disposant de connaissances solides à propos des marchés financiers et ayant, par conséquent, la capacité de comprendre les risques sous-jacents.L’évolution du marché des Produits de Bourse pendant l’année 2020 a été exceptionnelle. L’apparition de la pandémie et la survenance d’une chute des cours et du rattrapage qui s’en est suivi a débouché sur une ruée vers la Bourse et par ricochet sur les Produits de Bourse. Nous avons assisté à une hausse remarquable des volumes que nous n’avions pas vu depuis longtemps.L’appétit des investisseurs a persisté, même si dans une moindre ampleur, sur l’ensemble de l’année 2021.Selon l’AFPDB (Association Française des Produits Dérivés de Bourse), à l’issue des trois derniers mois de l’année 2021, les échanges se sont élevés à 2,08 milliards d’euros, en forte hausse de +26,9% par rapport au trimestre précédent.Les études montrent que de nouveaux investisseurs particuliers actifs sont arrivés sur le marché. Nous sommes passés d’un million d’investisseurs particuliers actifs au troisième trimestre 2019 à 2.5 millions les 3 premiers trimestres 2021.Les nouveaux entrants sont plus jeunes. En 3 ans, l’âge moyen des investisseurs particuliers a reculé de 8 ans et s’établit aujourd’hui en dessous de 50 ans, ce qui est très nouveau.Forte de son expertise accumulée avec le temps et de son positionnement avant gardiste, Société Générale est aujourd’hui leader sur le marché des Produits de Bourse avec plus de 40% des parts de marché en termes de volume échangé à Paris en 2021. (Source : Euronext)Elle se distingue en premier lieu par la variété de produits mis à disposition de nos clients. Nous sommes le seul émetteur , à Paris, à proposer plus de huit catégories de produits différentes les unes des autres, autour de 3 familles de Produits de Bourse.Tout d’abord, la famille des produits à effet de levier , qui est la plus populaire des trois, et qui rassemble le plus de transactions sur le marché français. Elle regroupe les Warrants, les Turbos, les Cappés, les Floorés et les Leverage & Short. Ces produits amplifient les mouvements de cours du sous-jacent , à la hausse comme à la baisse.Une autre catégorie de produits est celle des produits de rendement , qui permettent de mettre en place des scénarios alternatifs lorsque les marchés bougent peu. Elle comprend les Bonus, les Bonus Cappés, et les Discounts.Enfin, nous émettons également des produits d’indexation avec les Trackers 100%. Ces produits vont répliquer la performance d’un sous-jacent sans effet de levier , aux frais près. Leur intérêt majeur est la diversification . Ils donnent accès à des sous-jacents difficilement atteignables en direct pour un particulier.Par ailleurs, nous mettons tout en œuvre pour être le plus innovant possible, que ce soit dans notre offre de produits, de nouveaux sous-jacents ou dans nos services, dans le but de nous démarquer de nos concurrents.Nous recherchons continuellement à nous différencier par de nouveaux outils que nous proposons pour soutenir les investisseurs dans leur sélection de produit et dans la gestion de leur position. C’est dans cette optique que s’inscrit note moteur de recherche intelligent Match My View, fruit de beaucoup de développement. Il s’agit là, d’une aide à la sélection des Produits de Bourse adaptés au propre scénario d’investissement de l’investisseur.Match My View scanne la totalité des produits de la gamme de Société Générale, et propose les 5 produits les plus adaptés au profil de l’investisseur. Au-delà d’être un simulateur de produits c’est un sélectionneur, et c’est ce qui fait de lui un service à forte valeur ajoutée.Société Générale détient plus de 15.000 produits dans sa gamme, et par conséquent, certains clients connaissent des difficultés à cibler le produit qui correspond à leur attente. C’est à ce moment qu’intervient Match My View qui est un outil permettant de filtrer les Produits de Bourse selon le scénario d’investissement, de l’investisseur, mais aussi selon son sous-jacent , son objectif de cours, son horizon de temps ou encore sa tolérance à la perte.Nous proposons également à nos clients un chat conversationnel qui représente un quart de nos échanges avec nos clients. Il s’agit encore une fois d’une fonctionnalité qui a rencontré un franc succès, les clients étant fortement satisfaits par la réactivité des réponses apportées à leurs questions. Par ce biais nous sommes parvenus à assurer un dialogue constructif avec des investisseurs particuliers avec qui nous ne communiquions pas en direct jusque-là.Dans la quête du maintien d’une forte proximité avec nos clients, nous proposons du contenu pédagogique de qualité, en permanence actualisé. Ainsi, nous sortons une nouvelle vidéo Youtube toutes les semaines, sur la chaîne officielle de Société Générale Produits de Bourse. Ces vidéos se répartissent autour de deux séries : la Minute Bourse qui explique les grands concepts boursiers et le Coin des Experts qui contient des analyses plus techniques et précises sur les Produits de Bourse.Nous émettons continuellement de nouveaux produits pour nos clients. L’émission quotidienne est primordiale pour disposer d’une gamme de produits qui propose le plus grand nombre d’opportunités d’investissement à nos clients.Les récents sous-jacents qui ont complété notre gamme représentent une évidente réussite. Nous avons drastiquement élargi notre offre de sous-jacents liés à des actions américaines pour faire écho à l’actualité.Nous avons aussi étendu notre éventail de produits s’inscrivant dans des thématiques très porteuses comme la construction de véhicules électriques ou la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle. Dans ce dernier secteur d’activité, nous avons mis sur le marché un Tracker 100% adossé à un indice sur le secteur des Metavers.Nous nous efforçons de toujours inscrire notre offre en amont de la chaîne. Pour ce qui est des sociétés prometteuses qui font leur entrée en bourse, nous les proposons comme sous-jacents soit le jour de leur introduction soit quelques jours après, afin de permettre aux investisseurs de se positionner dessus rapidement.La thématique des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est un axe sur lequel nous sommes ancrés avec une forte volonté. Cela fait partie de l’ADN du groupe Société Générale et de ses objectifs structurants qui ne font que se renforcer au fil du temps.A notre échelle, nous avons lancé il y a plusieurs mois une dizaine de produits, notamment des Trackers 100% et des Turbos Illimités avec effet de levier , sur les indices Euronext Eurozone ESG Large 80 et CAC 40 ESG.