FONDS ET OPCVM

Nous avons effectivement lancé la commercialisation de trois produits de bourse thématiques à la fin de l’année dernière : sur l’hydrogène, la biotechnologie et la green technologie.Les raisons qui expliquent l’amorçage de cette gamme thématique sont multiples.Tout d’abord, la sensibilité des investisseurs aux problématiques ESG s’est considérablement accrue au cours des dernières années. Une manière opportune de répondre à cette appétence a été, pour les émetteurs de produits de bourse comme UniCredit, de proposer des produits indexés sur des sous-jacents reconnus comme ayant un fort potentiel ESG, ou des produits adossés à des indices thématiques durables.Par ailleurs, nous avons initialement commercialisé ces produits dans d’autres pays européens comme l’Allemagne ou l’Italie, où nous avons rencontré un franc succès. Nous avons souhaité profiter de l’engouement suscité par ces produits dans ces pays pour les mettre à disposition des investisseurs particuliers en France.Enfin et surtout, l’ambition d’UniCredit en matière d’ESG est grande. La société a indiqué vouloir atteindre un volume d’encours dans l’ESG de 150 milliards d'euros au cours des trois prochaines années. La durabilité s’inscrit au cœur de toutes nos actions.Ces trois thèmes figurent aujourd’hui en pôle position des tendance d’investissement. Cet engouement observé est dû à une prise de conscience collective des enjeux considérables auxquels fait face notre planète ainsi qu’à la perception du développement durable comme un axe d’investissement.L'hydrogène qui peut être utilisé de diverses manières et présente un intérêt pour de nombreuses industries constitue un élément contributeur important de cette quête de la neutralité carbone.À l'été 2020, l'UE a adopté un programme d'investissement de 470 milliards d'euros pour promouvoir et développer la technologie de l'hydrogène dans l'UE. Le plan climatique de Joe Biden, le président américain, lancé en avril 2021 d'un montant de deux mille milliards de dollars, prévoit également la promotion de la technologie de l'hydrogène.Dans le même esprit, des initiatives interétatiques et nationales d’envergure ont été prises pour promouvoir la green technologie, comme le Green Deal européen ainsi que le "Climate Plan" porté par le président américain Joe Biden. Celles-ci offrent aux entreprises du secteur des perspectives de croissance prometteuses.Enfin, le champ d'application de la biotechnologie s'est récemment élargi grâce aux progrès technologiques et scientifiques de ces dernières des décennies. En 2020, selon la société de recherche Global Markets insights (GMI), le marché des industries biotechnologiques était évalué à 497 milliards de dollars américains. Le rapport considéré estime que le volume du marché pourrait atteindre environ 950 milliards de dollars d'ici 2027.Nous pouvons l’espérer. Pour l’heure, la dimension ESG est encore embryonnaire sur le marché des produits de bourse.UniCredit affiche une réelle volonté à participer activement à l’extension de ce segment de marché en étendant sa gamme dans le domaine. Nous prévoyons de lancer, en 2022, d’autres produits de bourse « durables » indexés à des indices ESG ou liés à des thématiques ESG telles que la décarbonisation.Absolument, nous avons commencé à adresser le segment de l’ESG par des certificats 100% car ces produits sont plus simples à appréhender par les investisseurs particuliers. On parle ici de la création d’un indice regroupant 25 à 30 actions pouvant être remodelé de façon régulière. L’investisseur peut rester exposé sans effet de levier et sans risque de désactivation.Nous envisageons d’élargir notre gamme en émettant des turbos sur les indices que nous avons dans notre gamme comme l’indice Hydrogen Select ou sur l’indice Green technologie pour diversifier notre offre.Les produits de bourse sont avant tout des instruments financiers qui permettent de mettre en place des stratégies diverses. Ce n’est pas le produit de bourse qui détermine sa compatibilité avec la finance durable puisqu’il s’agit de produits dérivés mais bel et bien les caractéristiques du sous-jacent. L’investisseur d’un produit de Bourse n’investit pas directement dans le sous-jacent ou dans l’une des sociétés de l’indice thématique. De même, les fonds ne sont pas directement investis dans la source d’énergie ou les sociétés considérées.En revanche, l’émetteur prend des positions dans le marché équivalentes à celles de l’investisseur sur ses produits de Bourse.Il ne s’agit que de suppositions mais on peut penser que les entreprises répondant à des exigences de développement durable seront plébiscitées par les investisseurs et seront donc plus profitables. Des produits de Bourse indexés sur ce type d’entreprise peuvent donc permettre de mettre en place des stratégies diverses, avec effet de levier ou non.On en revient au point précédent. L’impact Investing est une stratégie cherchant à dégager un retour sur investissement tout en considérant les impacts sociaux, environnementaux et sociétaux.Un investisseur réceptif à l’égard de sociétés qui ont des rapports extra financiers aboutis présentant des indicateurs de performance extra financière tangibles pourra chercher à mettre en place des stratégies d’investissement via des produits de Bourse indexés sur ce type de société.Une seconde manière de s’intéresser à la notion d’Impact investing est de s’attacher au comportement de la société émettrice du produit de bourse. Or, la création d'un avenir plus durable et plus équitable guide tous les choix d’UniCredit, avec qui elle s’associe, comment elle mobilise le capital et les projets qu’elle mène. Les trois piliers d'ESG sont compris comme des entités distinctes et d'égale importance. Des efforts sont réalisés pour prendre des mesures positives dans chacun des domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance. A titre d’illustrations, 100 millions d'euros ont été engagés au cours des trois prochaines années pour garantir l'égalité des salaires entre hommes et femmes. Les émissions de gaz à effet de serre ont été réduites de plus de moitié depuis 2008. Un objectif de 80% de réduction a été fixé pour 2030.Autre exemple, UniCredit s’engage à supprimer complètement le financement du secteur du charbon sur tous les marchés d'ici 2028.En tant qu’entreprise cotée, UniCredit rend compte des différentes actions déployées et des résultats réels découlant de ses actions.Des travaux sont en cours à ce sujet entre les émetteurs de produits de Bourse et les différentes organisations et régulateurs sur les marchés. UniCredit espère proposer des produits labélisés à moyen terme.