FONDS ET OPCVM

La mission de Broadpeak, c’est d’offrir un portefeuille de solutions logicielles qui permettent de diffuser en streaming le contenu que les gens adorent, avec une qualité d’expérience exceptionnelle. L’entreprise existe depuis 2010 et compte à ce jour 200 millions d’utilisateurs dans plus de 50 pays. Pour donner un point de comparaison, Netflix revendique 220 millions d’abonnés et Disney+ 120 millions. Aux spectateurs, notre solution permet d’accéder aux contenus sur tous les écrans, à n’importe quel moment tout en bénéficiant d’une excellente qualité de vidéo. Aux professionnels du streaming, nous proposons une performance alignée sur les meilleurs standards du marché mondial, répondant ainsi aux enjeux de fidélisation, de monétisation des audiences et de maîtrise des infrastructures et de la consommation d’énergie. Broadpeak, créée en 2010 à Rennes, compte aujourd’hui 241 salariés. En 2021, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 33 millions d’euros, en croissance de 40 % par rapport à 2020.Broadprak se définit comme un pure-player du streaming vidéo, présente sur toute la chaîne à l’exception de l’étape initiale de génération du transcode. Aujourd’hui, l’entreprise se trouve en situation de leadership sur son marché historique, celui des opérateurs TV et télécoms où nous travaillons avec de grandes marques comme Orange ou Verizon. Le marché adressable représente environ un milliard d’euros en 2022, et augmentera de moitié d’ici à 2026. Notre entreprise, depuis 2021, a également abordé avec succès le domaine des plateformes OTT, se donnant ainsi l’occasion de collaborer avec HBO ou Dazn en Italie par exemple. Dernier terrain de jeu, celui des nouveaux médias représentés par Spotify, TikTok ou TED, à la conquête duquel nous nous sommes lancés en 2022 : il est occupé par des entreprises qui ne sont pas des spécialistes, et pour le compte desquelles nous lançons donc des plateformes de « streaming as a service » (SAAS). Le domaine des plateformes OTT et des nouveaux médias représente un extraordinaire marché de près de 6 milliards d’euros en 2022, qui devrait peser environ 10 milliards d’euros en 2026.Nous sommes capables d’opérer un grand nombre de clients différents pour gérer au mieux les grandes problématiques du streaming. Nous assurons en effet à la fois les fonctions principales de stockage et de streaming, reposant sur le packaging, l’enregistrement et le stockage des contenus, la personnalisation et la publicité ciblée, et le replay sur tous types d’écrans. De la même manière, nous nous positionnons sur les fonctions de streaming avancées : streaming de contenus tiers, analytics détaillées pour favoriser l’engagement des spectateurs, sélection haute fréquence du meilleur CDN à un moment donné, Multicast ABR pour gérer les pics d’audience en direct, et la distribution de la capacité de streaming sur le « Edge » 5G. Nos solutions présentent trois avantages forts : elles maximisent l’expérience utilisateur, s’inscrivent dans la maîtrise des coûts d’infrastructures et favorisent la sécurité des contenus et des infrastructures.Le maître-mot de notre développement, c’est d’abord qu’il s’appuie sur l’innovation. Près de la moitié des collaborateurs de Broadpeak sont rassemblés autour de notre activité de recherche et développement. L’excellence de nos solutions est en effet le cœur de notre valeur ajoutée sur le marché, et nous devons l’entretenir et la remettre en question chaque jour. Nous détenons ainsi 11 familles de brevets et le label « Entreprise innovante » de la BPI. Autre singularité de notre stratégie, nous nous sommes développés très tôt à l’international via des filiales ou des représentants commerciaux présents dans 21 pays. 90 % de notre activité est ainsi réalisée à l’étranger, et nous comptons à ce jour 125 clients répartis dans 50 pays. Enfin, dernier axe fondateur de notre stratégie, la recherche de la performance financière et extra-financière. Elle s’incarne dans une marge brute supérieure à 80 % en 2021 et un EBITDA à 9 % du chiffre d’affaires en 2021. Ces performances s’appuient sur un modèle économique basé sur la récurrence et la conquête de nouveaux clients et marchés.Aujourd’hui, 53 % des flux de données dans le monde provient du streaming vidéo. Une volumétrie qui va continuer de s’accroître fortement, car le trafic de données mondiales augmente de 25 % par an. Dans les années qui viennent, le débit de données va donc encore s’alourdir, et avec lui la demande de solutions de streaming toujours plus efficaces et qualitatives. Nous évoluons donc dans un écosystème incroyablement dynamique et évolutif traversés par des défis cruciaux : capitaliser sur l’expérience, encourager la croissance des infrastructures réseaux, et prendre en compte les exigences environnementales liées à l’impact de la vidéo en ligne – évalué à plus de 1 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.La force de Broadpeak sur ce terrain est double. D’abord, nous disposons d’une base de clientèle solide. Habituellement, nos nouveaux clients viennent chercher une solution logicielle calibrée sur leur besoin. Au fil du temps, ils font évoluer leurs licences logicielles à la hausse à mesure que leur besoin en volumétrie s’accroît, et goûtent au plaisir de travailler avec des professionnels capables de leur apporter, sur ce champ de technologie critique, une assistance pointue et efficace à n’importe quel moment. Cette récurrence représente ainsi un premier levier de performance commerciale. L’autre levier, et l’autre force de l’entreprise, c’est sa forte capacité de conquête de nouveaux clients. De ce point de vue, les chiffres parlent pour nous : nous comptions 81 clients en 2019, 100 en 2020 et 125 en 2021. Additionnez les deux, et vous trouvez la raison principale de nos bons résultats actuels, et de notre projection vers une accélération de notre croissance.Absolument, le contexte général y est très favorable. Technologiquement d’abord, nous assistons au déploiement de la 5G, à la transition vers le cloud et à la domination d’Android TV et Apple TV sur le marché des décodeurs numériques. Côté marché, la vidéo mange le monde alors que les plateformes ne répondent pas aux exigences d’expérience et de monétisation des marques. Les opérateurs deviennent des super-agrégateurs, augmentant ainsi leur offre, dans un contexte de concurrence intense entre les plateformes de streaming. Enfin, côté utilisateurs, la généralisation des multi-abonnements provoque une explosion des temps de visionnage et le développement accéléré de la publicité ciblée. Enfin, ce déploiement dynamique implique l’application d’une exigence accrue en termes de réduction des consommations d’énergie… Donc, oui, il existe de puissants drivers de croissance. Et tant mieux pour nous !En 2021, nous nous appuyons sur 20 % de revenus récurrents et un chiffre d’affaires de 33 millions d’euros. Avec le lancement de la plateforme SAAS, en complétant notre offre de logiciels en licence entreprise et en assurant la maintenance et le suivi de nos clients, nous visons en 2026 une part de revenus récurrents supérieure à 40 % de notre chiffre d’affaires. Nous avons réalisé une augmentation de capital en 2012 auprès de Technicolor, entreprise dont sont issus les six fondateurs de Broadpeak. (Il n’y a pas eu de levée de fonds, mais un apport partiel d’actif). En 2019, nous avons réalisé une première levée de fonds avec Eutelsat, apportant dix millions d’euros à Broadpeak. Aujourd’hui, alors que la base de l’entreprise est solide, nous voulons changer de dimension et atteindre en 2026 un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros et un EBITDA de 20 %. Trois manières d’y parvenir : d’abord conforter notre avance technologique, étendre et renforcer notre pénétration commerciale auprès des opérateurs et des diffuseurs, et enfin accompagner le décollage de notre plateforme SAAS.Nous nous présentons en effet sur Euronext Growth pour une opération financière destinée à nourrir cette croissance et collecter 20 millions d’euros : 60 % seront dédiés aux investissements en innovation et R&D, et 40 % à l’accompagnement de la croissance. Pour Broadpeak, tous les feux sont au vert et, comme déjà expliqué, le marché lui-même nous pousse à grandir. Notre chiffre d’affaires attendu sur 2022 s’élève à 41 millions d’euros, en croissance de 25 % par rapport à l’année dernière, un objectif déjà sécurisé à plus de 60 % dès la fin mars sur notre carnet de commandes. Nous maintiendrons aussi un EBITDA positif pour rester fidèle à la culture de rentabilité de l’entreprise. Concrètement, l’opération actuelle représente une augmentation de capital comportant déjà, autre signe fort, des engagements de souscription de 7,5 millions d’euros.Broadpeak dispose d’une avance technologique déjà établie, et s’inscrit dans l’enrichissement permanent de son catalogue de solutions. Par ailleurs, son activité repose sur une expansion mathématique de son potentiel de revenus liée à son accession à plusieurs marchés stratégiques en forte croissance pesant à ce jour 7 milliards d’euros. Depuis six ans, notre croissance annuelle moyenne est de 40 %, une tendance encouragée par un business-model sécurisé par la récurrence et l’engagement dans le SAAS. C’est donc le bon moment de nous rejoindre et de participer à cette formidable aventure du développement du streaming mondial !Interview réalisé par Aymeric JeansonCette introduction en bourse peut être souscrite en ligne sur https://www.easybourse.com/introduction-en-bourse/ALBPK-20052022 Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est risqué, vous pouvez subir des pertes.