Espace International - News, articles, interviews et dossiers

Publié le 24 Juin 2022

Pourriez-vous je vous prie commencer par nous présenter votre entreprise ?

À quoi servent concrètement les circuits imprimés que vous distribuez ?

Quelles sont les différentes activités déployées au sein du Groupe ICAPE ?

Quel est l’intérêt, pour vos clients comme pour vos fournisseurs, de travailler avec vous ?

Votre approvisionnement repose intégralement sur la Chine. Est-il sécurisé ?

L’impact environnemental est-il une réelle préoccupation pour le Groupe ICAPE ?

La stature de votre groupe s’exprime aussi par votre fort déploiement international…

Quels sont les drivers et les tendances du marché sur lequel vous évoluez ?

Justement, sur ce marché en pleine expansion, quelle place occupez-vous à côté de vos concurrents ?

Pourriez-vous nous décrire votre plan de développement à moyen terme ?

Et du point de vue de la croissance externe ?

Quel sens prend dans ce contexte l’opération boursière que vous lancez ?

Le Groupe ICAPE est un groupe industriel français créé en 1999, et l’un des spécialistes mondiaux de la distribution de circuits imprimés. Nous avons réalisé 169 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Pour vous donner une idée de notre volume d’activité, nous livrons environ 6 millions de pièces techniques sur mesure et 26 millions de circuits imprimés par mois dans plus de 60 pays. Le Groupe ICAPE compte à ce jour 561 salariés, dont 250 multilingues basés en Asie.Ils représentent un composant indispensable et stratégique de la chaîne de valeur de l’industrie électronique. C’est la raison pour laquelle on les retrouve dans un grand nombre de secteurs liés à notre vie quotidienne : industrie, automobile, télécommunications, domotique, objets connectés, e-mobilité, médical, multimédia, informatique, etc. Plus précisément, par exemple, nos circuits imprimés sont intégrés dans les véhicules les plus récents : écrans d’affichage, tableaux de bord, phares LED, systèmes de contrôle moteur et de lève-vitres, rétroviseurs extérieurs. La spécificité de nos produits, c’est de viser la sophistication la plus élevée du marché. Elle leur permet de répondre à tous les types d’industries, depuis le tableau de bord d’un lave-linge jusqu’à un appareil contrôlant la pression sanguine ou un respirateur portable.Pour 82 % de notre chiffre d’affaires, nous distribuons sous la marque ICAPE des circuits imprimés, base de construction des cartes électroniques. En faisant cela, nous fournissons aussi des services clés en main entre des clients internationaux et des fournisseurs basés en Chine. Les achats en Chine constituent en effet l’essentiel des affaires et participent de manière décisive à la chaîne de compétitivité des clients finaux. Autre activité du Groupe, nous distribuons des pièces techniques sur-mesure sous la marque CIPEM, pour 16 % de notre chiffre d’affaires. Enfin, plus récemment développée, une troisième branche baptisée DIVSYS se spécialise dans l’assemblage électronique et la réalisation de produits complets. Notre métier, très complexe et intégrant de nombreuses technologies différentes, nous a naturellement poussé à devenir des experts technologiques parfaitement adaptés aux besoins de clients répartis partout dans le monde. Dans cet écosystème, la diversification par activité et segment de marché de notre groupe est un gage de croissance et de solidité.Pour les uns et pour les autres, le Groupe ICAPE représente un partenaire à haute valeur ajoutée. Du point de vue de nos clients, d’une part, nous apportons un support technologique et stratégique de haute qualité, assorti de la garantie d’un sourcing et d’achats au meilleur coût. Nous disposons d’un large réseau d’usines de production spécialisées et travaillons sans cesse à l’optimisation de la logistique et du « time to market ». Pour résumer, nous apportons une garantie de qualité et une diminution des risques sur un marché intrinsèquement complexe. Du point de vue de nos fournisseurs, d’autre part, nous agrégeons les commandes en leur apportant de gros volumes, tout en leur donnant accès au marché mondial et à un large éventail de clients. Notre support technique et qualité est mis au service de leur performance, et nous sécurisons le règlement de leurs clients. Enfin, nous représentons pour eux une aide à la communication et à la compréhension des marchés. Une autre manière d’exprimer notre rôle, c’est de parler de notre mission comme de celle d’un facilitateur de lien dans un écosystème complexe, au bénéfice du client comme du fournisseur. Nous permettons aux parties les plus éloignées du marché de communiquer au bénéfice de chacun.Nous capitalisons sur des relations anciennes, solides et équilibrées avec nos fournisseurs. Ce qui nous permet une réelle forme d’exigence sous la forme d’un processus éprouvé de qualification et d’un contrôle éthique et environnemental. Nos fournisseurs sont les leaders de leur marché, et bénéficient donc d’une réelle réputation. Ajoutons à cela qu’ils se trouvent en proximité géographique avec nos activités et nous proposent les prix qui sont les meilleurs, et vous obtenez une relation de bénéfice mutuel basée sur la puissance d’achat, le respect et la confiance.Le Groupe dispose en effet d’une démarche RSE performante, campée sur trois piliers solides. Le premier est l’application de notre code environnemental et éthique qui date de 2007 et stimule notre exigence vis-à-vis de nos fournisseurs et nos efforts dans les domaines de la pollution, des droits humains et de la corruption. Le second pilier prend la forme de la structure RSE rattachée à la direction générale du Groupe. Le résultat en est une maturité ESG évaluée à 73/100, très largement supérieur à la moyenne de l’industrie établie autour de 34/100. Enfin, la fondation d’entreprise ICAPE PLANÈTE BLEUE développe des missions d’intérêt général sous la forme d’actions concrètes en lien avec le monde maritime et la protection des océans dans le domaine du social, de l’environnement et de la société.Rien d’étonnant sur un secteur d’activité aussi dépendant de la mondialisation ! Nous sommes présents sur presque tous les marchés de la planète, à l’exception de la majeure partie de l’Afrique et du Proche et Moyen-Orient. À ce jour, nous disposons de 28 filiales et trois headquarters positionnés en France, aux États-Unis et en Chine. Le Groupe a aussi développé notamment dix centres logistiques et deux laboratoires de haute technologie en Chine et aux États-Unis. Notre activité s’est dès nos débuts tournée vers l’international : nos fournisseurs se trouvent en Chine, et nous avons ouvert nos premiers bureaux CIPEM sur place en 2004, avant d’en ouvrir d’autres en 2007 à Hong-Kong. C’est une évidence, le développement de notre modèle repose par essence sur notre expansion là-bas. Ensuite, entre 2010 et 2016, le Groupe ICAPE a réalisé des investissements importants pour se donner les moyens d’un solide développement international. Nous nous sommes implantés ainsi en Amérique du Nord et du Sud, en Russie, en Inde. Enfin, depuis 2017 nous avons cherché à accélérer notre croissance externe par des acquisitions d’acteurs du secteur en Espagne, au Japon, en Afrique du Sud, au Canada ou ailleurs. Cette croissance externe s’ajoute à une base de performance solide : la croissance organique du Groupe sur les vingt dernières années s’établit à une moyenne annuelle de 19,1 %.On évalue couramment la taille actuelle de notre marché à plus de 68 milliards de dollars pour l’année 2021. Une donnée en augmentation constante, car elle est attendue en 2025 autour de 79,4 milliards de dollars. Ce vaste terrain de jeux est très fortement encouragé pour le recours massif à l’électronique et aux circuits imprimés induit par les révolutions technologiques actuelles : e-mobilité, développement de la 5G, objets connectés, transition énergétique, intelligence artificielle et transition numérique. Ce contexte favorable nous assure, pour le dire sobrement, une prévision de croissance robuste de notre marché.Nous coexistons avec quelques entreprises plus grosses que nous du point de vue du chiffre d’affaires comme NCAB ou Fineline. À la différence de leur positionnement, le nôtre est plus ambitieux en termes de développement de gamme de produits et de présence à l’international. Plus précisément, notre singularité s’exprime dans un double positionnement. Notre première approche est dédiée aux petits et moyens volumes avec une grande diversité de produits, présentant ainsi un avantage en termes de coût et de logistique et un délai moyen de fabrication établi entre 4 et 5 semaines. Concernant la seconde approche, nous distribuons des prototypes en délai express et petite quantité grâce à la spécificité de notre réseau de fournisseurs. Et ce dans un délai de fabrication de 5 jours. Ces segments de marché sont ceux qui représentent la plus forte valeur ajoutée et un espace stratégique fortement occupé par le Groupe ICAPE.Notre secteur, impacté par la récente pandémie, est dans une phase de redéploiement et de consolidation . Dans ce contexte, de nombreuses opportunités de croissance externe se présentent, que nous aimerions saisir pour continuer à nous développer dans un contexte de forte reprise d’activité et d’accélération de la demande. Cette stratégie s’appuie sur deux autres leviers qui sont la poursuite de notre croissance organique et l’optimisation de notre organisation afin de viser une meilleure profitabilité. Un constat s’impose : notre Groupe est d’ores et déjà en mesure d’absorber la croissance future sans coûts supplémentaires. Nous allons donc, pour accélérer, activer de nouveaux leviers d’efficacité commerciale et poursuivre notre politique de compétitivité des prix. Nous comptons aussi augmenter notre pénétration chez nos clients, développer des activités complémentaires et cibler les affaires davantage à la source. Enfin, nous allons continuer à ouvrir de nouveaux territoires. Ces mesures devraient nous permettre d’entretenir sur le long terme une croissance organique à deux chiffres.Comme je l’ai déjà dit, il y a des opportunités. Nous avons identifié environ 450 entreprises, et ciblons en priorité celles répondant aux caractéristiques suivantes : un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros, un large portefeuille clients et une marge brute de plus de 25 %. Nous avons à ce stade ouvert des discussions avec 21 d’entre elles, dont 10 sont en phase avancée. Cette stratégie de croissance externe offensive s’appuie sur l’ambition d’une forte croissance organique post-acquisition grâce aux synergies immédiates établies avec le Groupe sur les chapitres de la diversification des produits, de la puissance d’achat Groupe et des réseaux fournisseurs. Notre objectif est ainsi d’atteindre en 2026 un chiffre d’affaires annuel de 500 millions d’euros. Les résultats à fin mai 2022 sont en ligne avec cette ambition : 74,8 millions d’euros sont sécurisés en commandes et le chiffre d’affaires est en croissance de 74,7 % par rapport à la même période en 2021 (48,6 % à périmètre constant) et la marge brute s’établit à 22,55 %. Le Groupe ICAPE vise pour cette année un chiffre d’affaires d’environ 230 millions d’euros et une croissance externe d’environ 35 millions d’euros.Nous cherchons à capitaliser sur les investissements récents réalisés en 2020-2021 pour faire évoluer la plateforme et absorber la croissance future. Pour cela, notre principal objectif est désormais de financer une croissance externe ambitieuse tout en sécurisant notre croissance organique. La levée de 20 millions d’euros sur Euronext Growth est un levier important à activer pour le Groupe ICAPE, d’autant plus que 42,5 % de l’offre est déjà couverte par des engagements de souscription. Mais c’est surtout l’occasion pour les particuliers de rejoindre un acteur incontournable du marché de l’industrie électronique disposant d’une importante proposition de valeur. Notre modèle économique a démontré qu’il reposait sur des fondamentaux solides et éprouvés, faisant je le crois de cette opération boursière une opportunité intéressante pour ceux qui nous rejoindront comme pour nous.Propos recueillis par Aymeric JeansonParticipez à notre webinaire d’échange avec les dirigeants de Groupe ICAPE le mardi 28 juin à 14h. Inscription gratuite sur https://attendee.gotowebinar.com/register/4670664246092136207

Vous pouvez souscrire directement en ligne à cette opération avec votre PEA, PEA PME, ou votre Compte-Titres : https://www.easybourse.com/introduction-en-bourse/ALICA-22062022