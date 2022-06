FONDS ET OPCVM

Publié le 27 Juin 2022

Pouvez-vous nous présenter rapidement votre entreprise ?

Est-il possible de détailler votre proposition de valeur dans chacun de vos deux marchés ?

Pour un non-spécialiste, quels sont les avantages du recours à la biomasse ?

Quelles solutions technologiques proposez-vous chez Charwood Energy ?

Quelle est la force principale de votre proposition ?

Pourriez-vous nous donner une idée de vos réalisations à ce jour ?

Qu’en est-il de votre positionnement par rapport à celui de vos concurrents ?

Quels sont vos objectifs à court et moyen termes ?





Comment comptez-vous entretenir et accélérer votre croissance pour atteindre ces objectifs ambitieux ?

Pour cela, vous avez donc engagé le 23 juin 2022 donc une IPO sur Euronext Growth…

Quelles sont selon vous les principales raisons de croire à votre projet ?

La mission de Charwood Energy est de contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique en décarbonant la production d’énergie par la biomasse. Concrètement, nous fournissons des centrales clés en main pour produire des énergies renouvelables à destination des industries, des exploitations agricoles, et des collectivités locales. L’entreprise, créée en 2006, a vécu une première période de développement de ses expertises techniques jusqu’en 2013. Depuis 2014, nous avons à disposition un outil industriel adapté ainsi qu’un bureau d’étude. En 2022, nous avons déployé une activité supplémentaire de vente d’énergie, cette fois-ci pour compte propre. Le groupe compte à ce jour 25 salariés.Dans nos deux activités, nous intervenons sur l’ensemble du spectre de réalisation du projet, notamment grâce au bureau d’études que nous avons créé en 2014. Côté activité pour compte de tiers, nous assurons ainsi la conception, l’installation et la construction de solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse. Mais notre rôle recouvre aussi l’exploitation et la maintenance. Côté activité en compte propre, notre rôle est de vendre l’énergie que nous avons produites dans des centrales conçues et détenues en propre, notamment via une filiale détenue à 30 % par le fonds Eiffel Gaz Vert et à 10 % par Johes et 1M86.La biomasse représente tout d’abord une multiplicité de sources : plaquettes forestières, pailles, effluents agricoles, bois de classes A et B, rafles de maïs, boue d’épuration urbaine, miscanthus, etc. Ces ressources présentent le premier avantage d’être économiques. Abondantes et locales, elles représentent une énergie non-intermittente contrairement aux autres énergies renouvelables. Leur prix est compétitif, et elles ne concurrencent pas l’alimentaire. Deuxième avantage, la biomasse offre un impact environnemental indéniable grâce à sa neutralité carbone et parce qu’elle contribue à une meilleure gestion des ressources naturelles territoriales et à la valorisation des forêts. Enfin, dernier avantage, produire de l’énergie à partir de biomasse favorise l’économie circulaire, crée des emplois locaux et valorise les déchets organiques.Elles sont de trois natures différentes. La première s’appuie sur le principe de la chaufferie biomasse. Il s’agit de brûler du bois, produisant ainsi en cogénération de la chaleur et de l’électricité. Deuxième principe : la méthanisation. Cette fois, il s’agit de produire du biogaz et du digestat à partir de déchets d’élevage agricole ou de culture, par exemple. Cette technologie est basée sur la dégradation de la matière organique par des micro-organismes. La valorisation énergétique de cette production se fait ensuite sous la forme de chaleur, de BioCO2, de BioGNV, d’électricité ou de biométhane. Troisième et dernier principe, la pyrogazéification, procédé thermochimique appuyé sur des intrants constitués de bois ou de déchets. Cette technique permet un large éventail de valorisations énergétiques : combustion directe, biochar, électricité, crédits carbone, hydrogène vert et biométhane. Avec ce procédé, Charwood Energy a signé un partenariat stratégique avec l’allemand Spanner RE2 pour accélérer fortement son développement.En dehors de notre expertise elle-même, acquise depuis la création de l’entreprise, je dirais que notre principal atout repose sur notre modèle intégré qui nous permet d’optimiser le retour sur investissement de nos projets. Nous évitons ainsi le plus possible le recours à la sous-traitance. Notre bureau d’études nous permet de mettre en place l’ingénierie et la conception des projets, permettant ainsi d’en avoir une vision globale et de créer des réponses sur-mesure. Même chose pour la construction et l’installation. Nous préfabriquons l’installation en modules dont nous assurons ensuite l’assemblage sous la forme d’équipements immédiatement fonctionnels. Ce savoir-faire nous permet bien sûr d’adapter notre périmètre d’intervention en fonction de la demande de nos clients, mais leur offre aussi d’importantes garanties. Enfin, nous sommes en mesure d’assurer l’exploitation et la maintenance de nos sites, notamment via la mise en place de contrats O&M.En 2022, Charwood Energy cumule dans le cadre de son activité pour compte de tiers plus de 100 projets réalisés pour une puissance installée cumulée de 54 MW. L’ensemble produit environ 250 GWh/an, ce qui correspond à peu près au chauffage de 25 000 foyers. Nous avons également installé 26 km de réseaux de chaleur. Ça, c’est derrière pour nous. Pour ce qui est devant nous, nous disposons pour chacune de nos trois solutions technologiques d’un track record solide et diversifié. Une manière comme une autre de dire que tous nos indicateurs sont au vert. Notre chiffre d’affaires s’est élevé à 4,6 millions d’euros en 2021, en augmentation de 116 % par rapport à 2020, avec un Ebitda de 22,9 %. Nous avons par ailleurs réalisé un investissement industriel sous la forme d’une unité de production de 1 400 m2 dimensionnée pour notre croissance à venir. Notre marché adressable en France pèse plusieurs milliards d’euros, et notre portefeuille de projets est bien rempli. Pour notre activité en compte de tiers, nous disposons en effet d’un backlog de 6 millions d’euros et d’un pipeline de 43 millions d’euros. Pour notre activité en compte propre, nous comptons d’une part 5 projets en développement pour 7,7 millions d’euros de revenus récurrents annuels, et d’autre part 17 autres projets en discussion représentant 37 millions d’euros de revenus récurrents annuels.Nous sommes le seul acteur français intégré et indépendant concentré sur les énergies renouvelables valorisant la biomasse. Par rapport à nos concurrents, nous nous trouvons donc avantagés par le fait de maîtriser l’ensemble des technologies du marché. Nous représentons aussi pour nos clients un point unique d’entrée pour ces problématiques. Autre avantage, notre positionnement induit des synergies technologiques et commerciales entre nos activités. Sans compter que nous bénéficions d’une importante longueur d’avance pour conquérir le marché de la pyrogazéification, un segment stratégique du marché.Notre chiffre d’affaires de 2021 était uniquement issu des activités pour compte de tiers. Pour 2022, nous anticipons un chiffre d’affaires pour compte de tiers supérieur à 7 millions d’euros, mais aussi le développement de 5 centrales détenues en propre apportant environ 7,7 millions d’euros de revenus récurrents annuels. Cela démontre le levier de croissance exceptionnel que représente l’activité en compte propre. Nous anticipons pour cela un taux de croissance annuel moyen entre 2021 et 2027 de 67 %, intégralement réalisée en organique. En 2027, nous visons donc un chiffre d’affaires de l’ordre de 100 millions d’euros, constitué à 40 % des activités pour compte de tiers et à 60 % des activités pour compte propre grâce à 50 centrales en activité ou en construction, et une marge Ebitda supérieure à 35 %.Les drivers de croissance de notre secteur sont solides, reposant à la fois sur des facteurs réglementaires et environnementaux et sur des facteurs stratégiques et économiques comme l’importance cruciale de l’autonomie énergétique et de la stabilité des prix de l’énergie. Nos priorités concernant nos activités pour compte de tiers sont de développer notre maillage territorial, de nous positionner sur de plus grandes puissances unitaires et d’intensifier les activités O&M afin de démultiplier notre potentiel commercial. Dans notre activité pour compte propre, nous visons le déploiement des premiers projets de pyrogazéification sous contrat corporate PPA, un nouveau modèle d’achat d’énergie renouvelable en France qui présente de nombreux avantages incitatifs pour les entreprises. Ce modèle de contrat se trouve d’ailleurs de plus en plus adopté en Europe, ce qui favorisera notre expansion. Autre objectif, nous voulons porter à 60 millions d’euros, soit le financement des 10 à 12 premiers projets, la capacité totale d’investissement de notre filiale dédiée à l’activité d’IPP.Nous cherchons en effet par cette opération à lever 18 millions d’euros, dont 8,46 millions sont déjà couverts par engagement de souscription. Cette somme doit nous permettre pour 75 % à financer l’apport en fonds propres dans les sociétés de projets destinées à porter la création des unités de pyrogazéification. Pour 15 %, nous souhaitons nous trouver en mesure de saisir des opportunités de croissance externe ciblées en vue d’intégrer des compétences techniques additionnelles. Enfin, pour les 10 % restants, nous voulons embaucher pour renforcer nos équipes de développement, de construction et d’exploitation-maintenance.Pour résumer, Charwood Energy se trouve à un point de maturité qui s’exprime par une croissance soutenue et rentable renforcée par un pipeline de projets solides. Notre marché est structurellement porteur, et nous y apportons un savoir-faire unique. Enfin, la stratégie de développement ambitieuse que nous avons choisie s’appuie sur l’addition de l’accélération de nos activités historiques de services et l’effet de lever de notre activité de vente d’énergie pour compte propre. La phase de construction et d’élaboration de nos solutions est derrière nous. Il s'agit désormais d'accélérer !Propos recueillis par Aymeric Jeanson