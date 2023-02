Alexis Tamas et Amaury Grimbert

Publié le 06 Février 2023



Pouvez-vous nous présenter votre société en quelques mots ?



En quoi les sites Frogans ont-ils une dimension révolutionnaire ?

Quel est votre modèle économique ?

Comment allez-vous développer les usages des sites Frogans ? et avec quels objectifs chiffrés ?



A quoi servira votre actuelle levée de Fonds ?

Il est possible de participer à cette levée de fonds en acquérant des actions F2R2, qui sont des titres non cotés, tout en bénéficiant des avantages fiscaux du PEA ou du PEA PME. La démarche est alors de s'inscrire d'abbord sur le site

https://f2r2.fr/ , d'y faire la demande de titres pour obtenir le bulletin de souscription, puis de vous conformer à ce

. Le financement des titres se fera à partir des fonds que vous aurez mis dans le compte espèces de votre compte EasyBourse.

F2R2 est une société française responsable de l’exploitation de la base de données centrale qui contient toutes les adresses des sites Frogans enregistrées dans le monde. Pour exploiter techniquement et commercialement cette base de données, appelée le Registre Central Frogans, F2R2 dispose d’une licence exclusive et mondiale contractée auprès de l’OP3FT, organisation à but non lucratif créée en 2012 qui garantit le développement et la diffusion de la technologie Frogans sous la forme d’un standard ouvert, dans l’intérêt général.Les sites Frogans sont des nouveaux contenus sur Internet qui vont devenir incontournables à partir de 2023, en apportant un renouveau de la communication sur Internet. Par rapport aux sites Web traditionnels, aux réseaux sociaux et aux applications mobiles, les sites Frogans présentent l’intérêt de réduire l’empreinte carbone, de protéger la vie privée et d’être sécurisés. Ils sont aussi nativement compatibles avec les univers virtuels de demain, comme le métavers.En plus de bénéficier d’une présence attrayante et non intrusive et d’être économe, puisque les contenus peuvent être recyclés, les Frogans apportent aux éditeurs des fonctionnalités nouvelles, comme par exemple la possibilité de rendre naturellement persistants des contenus sur l’écran des internautes.Le modèle économique de F2R2 consiste à commercialiser les adresses des sites Frogans dans le monde entier en passant par des distributeurs. Le logiciel est en lui-même gratuit pour les internautes et la technologie diffusée sous la forme d’un standard ouvert utilisable gratuitement pour tous. Il s’agit d’un modèle connu sur Internet, qui repose sur des flux de chiffre d’affaires annuels, récurrents et prévisibles, dont la rentabilité augmente rapidement avec le nombre d'adresses enregistrées.La date de début de commercialisation des adresses Frogans et des réseaux Frogans par F2R2 sera fixée conjointement avec l’OP3FT conformément au contrat de délégation. Cette date est prévue en 2023, après le démarrage de la diffusion de la technologie Frogans auprès des premiers utilisateurs testeurs issus des communautés techniques.La diffusion de Frogans démarre en effet auprès de la communauté technique qui est invitée à découvrir cette nouvelle technologie de publication de contenus développée en lien avec des organisations internationales de l’Internet, aux Etats-Unis et en Chine. L'étape suivante sera le passage au monde marchand dans lequel les usages des sites Frogans pourront se développer dans tous les secteurs d'activité.F2R2 compte atteindre, selon une hypothèse centrale, le seuil de rentabilité dès la fin de la première année d’exploitation en 2023.La Société a pour objectif de lever 1 million d’euros au travers de la présente offre de titres ouverte au public. L'augmentation de capital de F2R2, qui inclut l’offre de titres actuelle, a permis en parallèle la souscription de 150 000 euros par un investisseur qualifié ainsi que la souscription de 1 million d’euros par les co-fondateurs de F2R2.Les fonds levés servent à finaliser la préparation du lancement de Frogans pour permettre une montée en charge au niveau mondial sur Internet et à couvrir le financement du démarrage de la commercialisation en 2023.