Charlie Evrard, PDG

Publié le 22 Mai 2023





Présentez-nous votre société en quelques mots ….



Quelle est votre valeur ajoutée ?

Quel est votre modèle de développement ?

Qui sont vos concurrents les plus frontaux ?

Pourquoi entrez-vous en bourse ?

Cette introduction en bourse est proposée jusqu'au 25 mai 2023 et vous pouvez souscrire directement en ligne sur

https://www.easybourse.com/introduction-en-bourse/ALMCE-10052023

.





EasyBourse a organisé le 16 mai un moment d'échange avec les dirigeants de Mon courtier Energie. En voici l'enregistrement vidéo.





J’ai créé Mon courtier énergie en 2017 et nous sommes devenus aujourd’hui le premier réseau français de courtage en énergie au service des entreprises.Nous totalisons 130 collaborateurs, un réseau de 23 agences, plus de 24 000 clients, 19,2 M€ de chiffre d’affaires en 2022, et un résultat d’exploitation de 2,4 M€.Notre offre s’adresse exclusivement aux entreprises que nous accompagnons dans leurs achats d’énergie tout en leur proposant des services additionnels liés à la gestion et l’optimisation des contrats d’énergie ainsi qu’à la transition énergétique.Avec la libéralisation des marchés de l’énergie initiée en 1999, le nombre de fournisseurs d’énergie a considérablement augmenté et on en compte plus de 60 aujourd’hui en France.Les PME/ETI ont souvent peu de ressources pour décrypter les offres qui sont souvent complexes (nombreux seuils, tranches horaires, des prix volatils, origine durable ou pas de la production d’énergie, …) et de leur côté les fournisseurs d’énergie ont souvent des réseaux commerciaux limités pour bien communiquer sur leurs offres.Dans ce cadre, le recours à un courtier en énergie est de plus en plus utilisé. 5% du marché en France est adressé aujourd’hui par les courtiers contre 35% en Belgique et 70% au Royaume-Uni. C’est un mouvement similaire à celui observé sur l’immobilier où la part des courtiers est passée de 6% en 2000 à presque 40% en 2021.Pour accompagner ces besoins, nous avons développé une offre unique avec 3 composantes : le courtage et le conseil en achat d’énergie, la gestion et l’optimisation des contrats d’énergie, et le conseil en transition énergétique.Cette offre repose sur un réseau d’agences expertes et locales pour privilégier la proximité, soutenues par notre siège avec un rôle central de notre politique de formation et avec d’importants investissements sur une plateforme technologique avec un progiciel permettant d’articuler notre offre : récupération des données venant des fournisseurs, formulation d’offres, automatisation des process entre fournisseurs et agences, ….L’essentiel de nos revenus sont aujourd’hui des commissions ou apports d’affaires des fournisseurs d’énergie (commission normalisée quel que soit le fournisseur pour garantir notre impartialité), et de plus en plus des prestations facturées directement aux clients-entreprises sur les services additionnels.Nos clients sont surtout des PME des secteurs de la santé, de l’immobilier / BTP, du commerce, ou des services. Pour donner un ordre d’idée, les volumes de consommation moyen de nos clients sont de l’ordre de 420 MWH, soit l’équivalent de 190 foyers.Pour toucher et acquérir massivement ces clients, 7200 de plus en 2022, nous avons développé un réseau d’agences licenciées de marque, qui sont détenues et dirigées par des experts du marché de l’énergie. Plus de 100 courtiers travaillent au sein de nos 23 agences.Notre objectif est d’accélérer le maillage commercial et de continuer à proposer de nouveaux services : accompagnement sur la mise en place et la gestion de bornes de recharge, de panneaux photovoltaïques, le bilan carbone, … Nous souhaitons devenir la boîte à outils à 360° de nos clients dans la maîtrise technique et financière de leur transition énergétique.Aujourd’hui 92,5 % du CA est issu du courtage et nous avons une marge d’exploitation de 12,5% en 2022.En continuant à développer notre réseau et nos expertises, nous amortissons les investissements du siège sur la formation et la plateforme technologique, et avons vocation à accélérer notre croissance rentable.Nous avons une position unique qui nous démarque de la majorité de nos concurrents qui commercialisent leurs offres à distance et dont peu ont développé une offre diversifiée additionnelle au courtage Notre premier objectif est de lier cette introduction en bourse avec une augmentation de capital qui devrait s’établir entre 7,0 et 9,3 M€. Ceci nous permettra de viser en 2025 plus de 40 agences, plus de 40 M€ de chiffre d’affaires, et un doublement de notre résultat d’exploitation à 5 M€.En 2025, notre objectif est de faire plus de 10% du chiffre d’affaires sur l’activité conseil en transition énergétique et plus de 15% à l’international en s’appuyant sur notre première implantation réussie à Madrid. Notre développement international va s’accélérer en Espagne et vise ensuite l’Italie et l’Allemagne.Notre deuxième objectif est de nous donner un avantage concurrentiel supplémentaire en termes de notoriété, de solidité et de confiance auprès des fournisseurs d’énergie, de nos clients, et de tous les acteurs de notre réseau de licenciés.Concernant la levée de fonds, elle est déjà couverte à hauteur de 3,8 M€ soit environ 54%, par un engagement de souscription d’Eiffel Investment Group.Le marché est durablement porteur, nous avons établi une base solide avec de fortes barrières à l’entrée, avons prouvé la solidité de notre rentabilité, et sommes ainsi maintenant prêts pour démultiplier nos implantations.