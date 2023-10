Vincent Damas, CNP Assurances

Publié le 02 Octobre 2023





Le fonds en euro est la partie sécurisée d’un contrat d’assurance vie multisupport

La politique d’investissement responsable déployée par CNP Assurances pour le fonds Easy Euros repose sur 3 piliers :

. la politique d’exclusion

. la politique d’engagement actionnarial

. la sélection des investissements sur la base de critères ESG

Le fonds Easy Euros contient une proportion minimale de 10% d'investissements durables

CNP Assurances prend en compte les incidences négatives des investissements sur la nature et la société



• La biodiversité

• La gestion de l’eau

• Les déchets et la pollution

• Le respect des normes sociales minimales et des droits humains

• La diversité et l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes





Quelle est la valeur ajoutée pour l’épargnant de la gestion durable du fonds Easy Euros ?



La valeur ajoutée pour l'épargne est multiple :

• Générer de la performance financière sur le long terme et maîtriser les risques

• Combiner développement économique et prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux : répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre ceux des générations futures



Répondre aux besoins des générations actuelles sans compromettre ceux des générations futures

• Limiter les impacts négatifs de son épargne sur la nature et la société



Comment faire la différence entre les différents contrats d’assurance vie ?

La différence peut s'apprécier à deux niveaux :

• Au niveau du fonds en euro : proportion d’investissements durables, proportion d’investissements alignés avec la taxonomie, empreinte carbone, performance financière

(1) Les Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) ont été lancés par les Nations Unies en 2006. Il s'agit d'un engagement volontaire qui s'adresse au secteur financier et incite les investisseurs à intégrer les problématiques Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) dans la gestion de leurs portefeuilles, mais au sens large

(2) Net Zero Asset Owner Alliance est un groupe international d'investisseurs ayant pris l'engagement d'assurer la transition de leur portefeuille d'investissements vers une neutralité carbone d'ici 2050

