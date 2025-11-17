Marc Courcelle
DRONE VOLT : INNOVATIONS ET CROISSANCE DANS LE SECTEUR DES DRONES
L'augmentation de capital vise à associer le plus grand nombre d'investisseurs, actionnaires ou non de DRONE VOLT, à notre projet
Publié le 17 Novembre 2025
Pouvez-vous nous présenter la société DRONE VOLT ?
Drone Volt conçoit et construit des drones civils professionnels, avec une expertise en intelligence artificielle embarquée.
La société emploie 60 collaborateurs en France et à l’étranger, avec 6 filiales dans le monde. Nous avons atteint un chiffre d’affaires de 23,9 M€ en 2023 et nous avons réalisé 90% de nos ventes à l’international cette même année.
Drone Volt est propriétaire de son hardware ainsi que de son software et maîtrise toute la chaîne de production.
La société est cotée sur Euronext Growth Paris depuis 2015.
Vous avez récemment publié vos indicateurs clés du 1er semestre 2024. Que faut-il en retenir ?
Cette publication fait état d’une performance commerciale à l’issue du 1er semestre 2024 tout simplement remarquable.
Le chiffre d’affaires de notre 1er semestre 2024 atteint 23,6 M€, soit une croissance de +49% par rapport à la même période l’an passé. De plus, il est équivalent au chiffre d’affaires réalisé durant l’intégralité de l’année 2023.
Par ailleurs, la marge brute au 30 juin 2024 est en hausse de 43%. Il s’agit du meilleur niveau de marge brute généré au cours d’un premier semestre depuis la création du Groupe.
Grâce à la bonne maîtrise de notre structure de coûts, cette hausse additionnelle de la marge brute est de nature à avoir un effet vertueux sur l’ensemble de notre compte de résultat.
Aujourd’hui, nous sommes confiants dans notre capacité à faire croître de manière sensible notre marge brute sur l’année 2024.
Vous avez très récemment annoncé une commande ferme de plus de 40 de vos « gros porteurs », dénommés HERCULES 20. De quoi s’agit-il ?
Qu’est-ce que cela signifie pour Drone Volt ?
Il s’agit d’une commande record pour ce best-seller de l’offre développée par DRONE VOLT FACTORY. Il est apprécié pour sa capacité d’emport, son temps de vol et sa fiabilité. Cette commande confirme l’engouement pour nos solutions, que nous avons particulièrement ressenti lors du salon Eurosatory en juin dernier, le rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité terrestre et aéroterrestre.
Le client commanditaire est européen et compte l’utiliser essentiellement pour des missions d’inspection.
Ces drones, qui seront livrés au cours du second semestre 2024, devraient contribuer sensiblement à l’amélioration de la marge brute, objectif prioritaire de la société pour l’exercice en cours.
Je tiens à rappeler ici que nous ne rencontrons pas de problème pour nous approvisionner en composants ou en matières premières nécessaires à la fabrication des drones. De plus, nous disposons des ressources humaines, matérielles et logistiques pour gérer de telles commandes.
Notre capacité de production peut encore augmenter en fonction des demandes et, à ce titre, nous pourrons honorer dans les délais cette commande record ainsi que celles à venir.
Nous nous attendons à d’autres commandes dans les semaines qui viennent, essentiellement pour les trois solutions exposées lors du salon : l’HELIPLANE, le DRONE VOLT KOBRA et bien sûr l’HERCULES 20 pré mentionné. D’ailleurs, à l’occasion de ce salon, DRONE VOLT a pu comptabiliser une centaine de nouveaux prospects, dont 90% à l’international.
DRONE VOLT va procéder à une augmentation de capital, à laquelle participe EasyBourse en tant qu’intermédiaire financier, d'un montant d'environ 2,3 millions d’euros*.
Quels sont les objectifs de cette augmentation de capital ?
La publication récente du chiffre d’affaires semestriel ainsi que la signature d’une commande record démontrent la très forte traction commerciale dont bénéficie la Société.
Nous voulons désormais mettre toutes les chances de notre côté pour être en mesure de saisir toutes les opportunités de croissance rentable qui se présentent à nous. Cela passe par la consolidation de notre assise financière, gage de crédit vis-à-vis de nos partenaires grands comptes, la capacité à sécuriser dans les meilleures conditions les achats de composants clés pour nos drones de haute technologie, mais aussi l’étude d’opportunités de nous renforcer, notamment dans notre nouvelle division de Drone as a Service, DRONE VOLT EXPERT, via des acquisitions tactiques. Outre nos équipes et notre réseau de télépilotes indépendants, nous pouvons avoir intérêt à fédérer des petits acteurs qui n’ont pas réussi à atteindre la taille critique.
Ainsi, les fonds propres additionnels sont enclins à rassurer les grands donneurs d’ordres et la trésorerie supplémentaire permettra de couvrir les besoins en fonds de roulement liés à la croissance vertueuse et de pouvoir saisir d’éventuelles opportunités de croissance externe.
* Pouvant être porté à 2,6 millions d’euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, en fonction de l’importance de la demande
En quoi consistent les modalités de cette opération ?
Cette augmentation de capital a ouvert le 17 juillet et est proposée jusqu’au 26 juillet 2024, à tous les investisseurs, qu’ils soient ou non déjà actionnaires de Drone Volt.
Elle est effectuée par émission d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).
Les DPS sont actuellement cotés sur Euronext Growth sous le code ISIN FR001400RE25 et seront négociables jusqu’au 24 juillet 2024 inclus.
Cinq droits préférentiels de souscription donneront droit à la souscription d’une action nouvelle.
Si votre nombre de droits préférentiels de souscription n’est pas un multiple de 5, il sera possible d’acheter ou de vendre des droits préférentiels de souscription sur le marché afin d’obtenir un multiple de 5.
Le prix de souscription a été fixé à 0,0065 € par action. La souscription peut aussi se faire à titre réductible et donc sans utiliser les droits préférentiels de souscription.
Pour avoir toutes les informations sur les modalités de l’opération, je vous invite à consulter le communiqué que nous avons diffusé afin de présenter l’opération en cliquant ici et à vous rendre sur notre site dédié à l’opération : https://www.dronevolt-bourse.com/
Un mot pour finir ?
Nous sommes en train de devenir une référence dans le domaine de solutions technologiques souveraines, que ce soit sur le matériel comme sur les logiciels embarqués et l’enjeu est aujourd’hui de pouvoir répondre à un nombre croissant de sollicitations des industriels comme des pouvoirs publics.
L’augmentation de capital vise à associer le plus grand nombre d’investisseurs, actionnaires ou non de DRONE VOLT, à notre projet.
Accédez aux modalités et aux formulaires de souscription pour cette augmentation de capital
« Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures. »
Accédez aux modalités et aux formulaires de souscription pour cette augmentation de capital
« Les informations et les opinions exprimées sont ceux de du CEO de Drone Volt et ne reflètent pas nécessairement l’opinion de EasyBourse ou de ses membres ».
Imen Hazgui