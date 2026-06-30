Guillaume GIBAULT, CEO

À l'occasion de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris, Guillaume Gibault, fondateur et PDG du Slip Français, revient sur la transformation du modèle de la marque, son virage industriel et les objectifs de cette opération.



INTERVIEW — GUILLAUME GIBAULT, FONDATEUR ET PDG DU SLIP FRANÇAIS









Pouvez-vous nous résumer l'aventure du Slip Français ?



J'ai créé Le Slip Français en 2011, l'entreprise a connu une très forte croissance à partir de 2015 et est devenue une marque iconique du Made in France.



Les années post-Covid de 2021 à 2023 nous ont été moins favorables et nous avons dû reconsidérer des points importants de notre modèle. Nous sommes passés d'une logique de marque premium-cadeau à un modèle d'équipement du quotidien et avons développé notre propre outil industriel.



La croissance et la profitabilité sont reparties en 2024 et 2025. Alors que nos prix ont baissé en quelques années de 45%, nous avons eu en 2025 +24% de quantités vendues et un résultat d'exploitation de 1,3 M€1. Le Slip Français démontre aujourd'hui qu'il est possible de produire du textile en France, de toucher un large public, et d'être profitable.



Aujourd'hui, Le Slip Français c'est la 1ère marque textile 100% Made in France, 1,5 million de pièces fabriquées par an, 76 emplois directs et 53 emplois indirects en France, 60% de notoriété selon YouGov en octobre 2025, et un potentiel de croissance important.



1 Données pro forma non auditées issues du reporting interne — 12 mois d'activité 2025 pour Le Slip Français et Bonne Nouvelle, crédit impôt collection reclassé de produits d'impôts à subvention opérationnelle.















Quelles sont les forces de votre modèle ?



Nous nous sommes structurés en groupe industriel intégré, avec la création en 2023 de l'usine Bonne Nouvelle, à Aubervilliers. Nous avons gagné beaucoup en maîtrise de notre chaîne de valeur et en capacité de production. Nous pouvons produire en circuits courts, réassortir plus rapidement nos références, et limiter l'immobilisation des stocks.



Deux autres sites industriels complètent notre dispositif, l'un de production de chaussettes à Limoges avec l'usine La Belle Paire, joint-venture avec Brousseau Textile, et l'autre de production de t-shirts à l'usine Fier(T), à Aubervilliers.



Notre production est aujourd'hui constituée à 71% de sous-vêtements masculins, puis de chaussettes, pyjamas, sous-vêtements féminins, 1% de maillots de bain et 1% de prêt-à-porter. Nous prévoyons de compléter d'ici 2029 avec la production de jeans, sacs, casquettes et linge de maison.



Cette maîtrise et cette capacité industrielle sont complétées par une forte expertise marketing, une innovation permanente, et une optimisation de la distribution de nos produits qui se fait aujourd'hui à plus de 80% par le digital.



Notre modèle est ainsi maintenant structurellement performant et profitable.















Pourquoi une introduction en Bourse ?



Nous avons une base solide de 850 000 clients, fidèles et satisfaits, nous avons 60% de notoriété, mais seulement 4% de parts de marché.



Devant ce réservoir de croissance, nous avons trouvé intéressant d'embarquer les Français au capital. Investir dans Le Slip Français, c'est un investissement de fierté en faveur de la production française, dans un projet qui démontre la pérennité et la compétitivité d'un projet industriel en France, et c'est créer une dynamique d'actionnaires ambassadeurs et clients.



Pour accélérer le développement de notre marque et renforcer notre outil industriel, pour adresser aussi des marchés B2B, nous souhaitons effectuer une augmentation de capital de 5 M€. 34% seront consacrés à la montée en puissance de Bonne Nouvelle, 32% à l'accélération commerciale et marketing, et 34% au renforcement du besoin en fonds de roulement pour accompagner la croissance attendue des volumes.



L'opération proposée vise une levée de 12 M€, 7 M€ devant permettre à nos actionnaires historiques de faire des cessions.



Des engagements de souscription ont par ailleurs été pris à hauteur de 6,925 M€ par d'autres investisseurs financiers mais aussi industriels, notamment Eiffel, Vatel Capital et Chantelle.













Comment devenir actionnaire du Slip Français ?

Il est possible de souscrire jusqu'au 8 juillet au prix de 14,80 € par action.

La souscription peut se faire via votre PEA-PME, votre PEA, ou votre Compte-Titres.



Le début des négociations des actions sur Euronext Growth Paris débutera ensuite le 14 juillet 2026 !



"Notre ambition depuis 15 ans est de réinventer avec panache l'industrie textile française.



Avec cette introduction en Bourse, nous appelons aujourd'hui les Françaises et les Français à mettre leur Slip en action." La souscription à cette introduction en Bourse peut se faire en ligne sur EasyBourse, via le lien d'accès disponible dans votre messagerie ou directement depuis la page suivante :



→ souscrire à l'introduction en Bourse du Slip Français

EasyBourse ne prélève pas de frais de courtage sur les souscriptions au moment des introductions en Bourse. Un webinaire a été organisé le 30 juin avec les dirigeants du Slip Français et les clients EasyBourse.



Retrouvez-en l'enregistrement vidéo :











AVERTISSEMENT :

Cet entretien est publié à titre informatif uniquement. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'achat ou de souscription, ni une sollicitation de la part d'EasyBourse. Tout investissement en actions comporte un risque de perte en capital. Les investisseurs sont invités à prendre connaissance des documents d'information relatifs à l'opération et à vérifier l'adéquation de l'investissement avec leur situation personnelle, leurs objectifs et leur profil de risque.



