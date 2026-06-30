Guillaume GIBAULT, CEO
CEO, Le Slip Français
Notre ambition est de réinventer avec panache l'industrie textile française
Publié le 30 Juin 2026
|À l'occasion de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris, Guillaume Gibault, fondateur et PDG du Slip Français, revient sur la transformation du modèle de la marque, son virage industriel et les objectifs de cette opération.
J'ai créé Le Slip Français en 2011, l'entreprise a connu une très forte croissance à partir de 2015 et est devenue une marque iconique du Made in France.
Les années post-Covid de 2021 à 2023 nous ont été moins favorables et nous avons dû reconsidérer des points importants de notre modèle. Nous sommes passés d'une logique de marque premium-cadeau à un modèle d'équipement du quotidien et avons développé notre propre outil industriel.
La croissance et la profitabilité sont reparties en 2024 et 2025. Alors que nos prix ont baissé en quelques années de 45%, nous avons eu en 2025 +24% de quantités vendues et un résultat d'exploitation de 1,3 M€1. Le Slip Français démontre aujourd'hui qu'il est possible de produire du textile en France, de toucher un large public, et d'être profitable.
Aujourd'hui, Le Slip Français c'est la 1ère marque textile 100% Made in France, 1,5 million de pièces fabriquées par an, 76 emplois directs et 53 emplois indirects en France, 60% de notoriété selon YouGov en octobre 2025, et un potentiel de croissance important.
Nous nous sommes structurés en groupe industriel intégré, avec la création en 2023 de l'usine Bonne Nouvelle, à Aubervilliers. Nous avons gagné beaucoup en maîtrise de notre chaîne de valeur et en capacité de production. Nous pouvons produire en circuits courts, réassortir plus rapidement nos références, et limiter l'immobilisation des stocks.
Deux autres sites industriels complètent notre dispositif, l'un de production de chaussettes à Limoges avec l'usine La Belle Paire, joint-venture avec Brousseau Textile, et l'autre de production de t-shirts à l'usine Fier(T), à Aubervilliers.
Notre production est aujourd'hui constituée à 71% de sous-vêtements masculins, puis de chaussettes, pyjamas, sous-vêtements féminins, 1% de maillots de bain et 1% de prêt-à-porter. Nous prévoyons de compléter d'ici 2029 avec la production de jeans, sacs, casquettes et linge de maison.
Cette maîtrise et cette capacité industrielle sont complétées par une forte expertise marketing, une innovation permanente, et une optimisation de la distribution de nos produits qui se fait aujourd'hui à plus de 80% par le digital.
Notre modèle est ainsi maintenant structurellement performant et profitable.
Nous avons une base solide de 850 000 clients, fidèles et satisfaits, nous avons 60% de notoriété, mais seulement 4% de parts de marché.
Devant ce réservoir de croissance, nous avons trouvé intéressant d'embarquer les Français au capital. Investir dans Le Slip Français, c'est un investissement de fierté en faveur de la production française, dans un projet qui démontre la pérennité et la compétitivité d'un projet industriel en France, et c'est créer une dynamique d'actionnaires ambassadeurs et clients.
L'opération proposée vise une levée de 12 M€, 7 M€ devant permettre à nos actionnaires historiques de faire des cessions.
Des engagements de souscription ont par ailleurs été pris à hauteur de 6,925 M€ par d'autres investisseurs financiers mais aussi industriels, notamment Eiffel, Vatel Capital et Chantelle.
Il est possible de souscrire jusqu'au 8 juillet au prix de 14,80 € par action. La souscription à cette introduction en Bourse peut se faire en ligne sur EasyBourse, via le lien d'accès disponible dans votre messagerie ou directement depuis la page suivante : Un webinaire a été organisé le 30 juin avec les dirigeants du Slip Français et les clients EasyBourse.
Il est possible de souscrire jusqu'au 8 juillet au prix de 14,80 € par action.
La souscription à cette introduction en Bourse peut se faire en ligne sur EasyBourse, via le lien d'accès disponible dans votre messagerie ou directement depuis la page suivante :
Un webinaire a été organisé le 30 juin avec les dirigeants du Slip Français et les clients EasyBourse.
Equipe EasyBourse