Ouverture CAC 40: une belle hausse pour bien débuter 2020

publié le 02/01/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris commence l'année 2020 par une nette hausse, repassant de fait la barre symbolique des 6.000 points, abandonnée dans les derniers instants de 2019.Ainsi, le CAC 40 avance de +1,3%, s'affichant juste au-dessus des 6.050 points.

'La tendance haussière se poursuit (...) avec des cibles à 6.065 et 6.085 et toujours 6.110 points en ligne de mire. On garde néanmoins sous surveillance le scenario de retournement sur la zone de support à 5.930 points', commentent ce matin les équipes de Kiplink.Dans l'actualité des statistiques, l'indice des acheteurs PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française s'est replié de 51,7 en novembre à 50,4 le mois dernier, signalant une croissance marginale du secteur en décembre.

Celle-ci affiche ainsi, pour la période, son rythme le plus faible depuis trois mois.Après avoir atteint un plus haut de trois mois en novembre, l'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est replié de 46,9 à 46,3 en décembre, un niveau légèrement supérieur à sa dernière estimation flash (45,9).L'Allemagne s'est de nouveau inscrite en queue du classement des pays par niveau d'indice PMI, tandis que l'Italie et les Pays-Bas ont enregistré leur plus forte contraction depuis plus de six ans et demi, et que la croissance est restée marginale en France.

L'indice PMI du secteur manufacturier britannique, calculé par IHS Markit et le CIPS, s'est établi à 47,5 en donnée définitive au titre du mois écoulé, après 47,4 en estimation flash, deuxième niveau le plus bas depuis sept ans et demi.On prendra connaissance un peu plus tard, cet après-midi, des traditionnelles inscriptions au chômage américaines.Du côté des changes, l'euro avance de +0,3%, pour s'afficher à 1,1206 dollar. Le Brent, à 66,3 dollars, est pour sa part en hausse de +0,4%.Dans l'actualité des valeurs, Tiffany, le joaillier américain, a indiqué le 31 décembre que l'assemblée générale extraordinaire (AGE) de ses actionnaires qui se prononcera principalement sur le projet d'OPA de la part de LVMH, aura lieu le 4 février.

Annoncée fin novembre, la future offre devrait intervenir à 135 dollars par action, ce qui valorise Tiffany près de 15 milliards d'euros.Plastic Omnium annonce les nominations de Stéphane Noël et Christian Kopp comme respectivement directeur général de l'activité Intelligent Exterior Systems et directeur général de l'activité Clean Energy Systems, à partir du 1er janvier 2020.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.