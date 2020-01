Fermeture CAC40:plus lourd repli depuis début octobre, WStreet résiste

publié le 27/01/2020

(CercleFinance.com) - Malgré la relative résilience de Wall Street (où les pertes ne dépassent pas -1,5% en moyenne, et à peine 1,2% sur le S&P500 et le 'Dow'), Paris corrige bien plus lourdement: le CAC40 chute de -2,68% vers 5.863, avec 100% de ses composantes en repli, dans des volumes nourris de près de 5MdsE.

Ce genre de 'sell-off' survient systématiquement le lundi depuis le mois d'août 2019.Celle qui frappe Paris (-2,7% et jusqu'à -2,9% à 5.851) est d'autant plus brutale que le CAC40 avait grimpé de 0,9% (à plus de 6.024 points à la veille du weekend) alors que le 'S&P' avait reculé d'autant.L'Euro-Stoxx50 chute également de -2,68% vers 3.

678Pts avec un DAX également en repli de -2,7%. Plus fondamentalement, les marchés commencent à échafauder des scénarios plus sombres à mesure que l'épidémie de coronavirus progresse et 'paralyse' désormais 3% de la population chinoise (mise en quarantaine)... mais également certains sites industriels où de grandes multinationales opèrent.

Avec le prolongement d'une semaine de la 'Golden Week' (semaine de congé annuelle qui est devenu un des pics du tourisme local et planétaire), on commence à anticiper un impact économique qui dépassera le cadre du seul tourisme et du secteur du luxe (les chinois n'ont plus le coeur à faire des dépenses ostentatoires) pourrait affecter la croissance mondiale via des pénuries de composants dans l'industrie.

L'épidémie épargne pour l'instant le Japon, mais pas les valeurs japonaises qui ont chuté de -2% ce matin et le Nikkei dévissait vers 23.343Pts.Gros 'sell off' dans le secteur pétrolier avec un baril de 'Brent' (-2,8%) qui retombe sous les 59$.La dégringolade se poursuit dans le secteur de l'énergie et des matière premières (le cuivre est au plus bas depuis octobre dernier) : le pétrole chute de -2,8% vers 52,7$ à New York, soit -9% en une semaine.

La prudence domine dans tous les domaines alors que les prochains jours s'annoncent chargés en rendez-vous avec notamment les décisions des comités de politique monétaire de la Réserve Fédérale américaine (mercredi), puis de la Banque d'Angleterre (jeudi).Un chiffre est tombé dans l'après-midi aux Etats Unis: les ventes de logements neufs ressortent en baisse de -0,4% à 694.000, loin des 730.000 (+1,5%) attendus. Aux Etats-Unis, sont également attendues les commandes de biens durables pour décembre, puis une première estimation de la croissance du PIB pour le dernier trimestre 2019, et les revenus et dépenses des ménages pour décembre.

La semaine verra aussi se poursuivre la saison des résultats, avec notamment des poids-lourds de la cote américaine tels qu'Apple, Pfizer, Boeing, Microsoft Amazon et McDonalds, ou européenne comme LVMH ou Unilever.Le seul sujet du moment étant l'épidémie chinoise, les opérateurs se délestent des valeurs du luxe (de -4,3% à -4,6%), du tourisme et des transporteurs aériens (-5,6% sur Air France), des valeurs aéronautiques et des semi-conducteurs (-5,8% sur ST-Micro).Iliad (+0,2%) annonce le succès de son augmentation de capital de 1,4 milliard d'euros, qui a pour objet de financer uniquement et intégralement l'offre publique de rachat sur ses propres actions dont les résultats ont été annoncés le 16 janvier.

Les analystes d'Oddo confirment leur conseil à l'achat sur la valeur et l'objectif de cours de 180 E. ' Au total, les actionnaires de la société ont souscrit 940 888 actions nouvelles dont 813 342 actions nouvelles dans le cadre du délai de priorité ' précise Oddo.Dumont Investissement, actionnaire majoritaire de Samse, annonce la signature d'un contrat prévoyant l'acquisition de la participation de 21,13% du capital de Samse détenue par BME France, pour un prix, hors frais, de 136 millions d'euros.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.