Mi-séance CAC40: retrouve du soutien à 4330, espère 4.400 avec WStreet

publié le 08/04/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris reste en baisse ce mercredi mais a réduit de plus moitié sa perte matinale, de -24% vers -1%, à 4.392.Cette embellie provient d'une anticipation positive à Wall Street, repassé la veille d'un gain initial de +4% à un score final de -0,2% environ.

Les indices US sont donc attendus en hausse de +1% et le régime des portes de saloon continue de secouer les marchés: le meilleur exemple, c'est la Nasdaq qui n'a plus jamais réussi à aligner 2 séances de hausse consécutives depuis le 2 mars dernier... soit 5 semaines ! Les marchés d'actions avaient réussi à reprendre quelques couleurs depuis le début de la semaine grâce à une série de chiffres prétendument encourageants dans la lutte contre l'épidémie de nouveau coronavirus.

.. mais il était tout aussi facile de mettre en avant des chiffres dramatiques, notamment aux Etats Unis et dans le Sud de l'Europe, où le rétablissement de l'état d'urgence sanitaire au japon.'Nous continuons d'observer des signes évoquant un pic de contaminations aux États-Unis, où la croissance des nouvelles infections est désormais inférieure à 10%, rappelle ainsi Danske Bank. Du côté des statistiques du jour, le calendrier est assez 'light'. On prendra ainsi connaissance, cet après-midi, du niveau des stocks de pétrole américains: ils devraient exploser et se rapprocher de la saturation des capacités de stockage.

Le baril de pétrole reperd plus de 2$ (-5%) par rapport à mardi midi alors que la réunion de l'OPEP + Russie de ce jeudi ne permettra peut-être pas d'équilibrer l'offre et la demande (-30 à -35% depuis 1 mois).Dans l'actualité des valeurs, pas de forte volatilité par les vedettes du CAC40, Airbus et Safran reprennent +2%... mais ADP en repred -4,5%.Le groupe PSA annonce ce matin la signature d'un accord avec 4 organisations syndicales représentatives sur 5, représentant plus de 80% des salariés. Cet accord prévoit 'la mise en place du protocole des mesures sanitaires renforcées, construit et validé avec les équipes médicales, en concertation avec les organisations syndicales, et contrôlé par des auditeurs', la création d'un fonds de solidarité pour garantir une rémunération à 100% à tous les salariés, et une adaptation possible du calendrier de fermeture annuelle des sites, 'avec une garantie de 12 jours consécutifs de congés entre le 1er juillet et le 31 août'.

Face à la crise sanitaire, Crédit Agricole annonce dédier 20 millions d'euros pour financer des mesures pour protéger les personnes âgées, soutenir les soignants dans les Ehpad et les auxiliaires de vie à domicile qui sont engagés à leurs côtés.Compte tenu du contexte inédit et incertain à l'échelle internationale et conformément aux recommandations de l'Etat Français, la société d'investissement Eurazeo annonce avoir décidé de suspendre le versement du dividende au titre de 2019.Eiffage, au travers d'Eiffage Concessions, en groupement (50/50) avec Johann Bunte Bauunternehmung, annonce avoir finalisé le financement et signé le contrat de partenariat public-privé (PPP) de l'autoroute A3 en Allemagne, d'une durée de trente ans.