Ouverture L'Europe boursière sous le signe de la prudence

publié le 10/07/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés européens évoluent en ordre dispersé vendredi, les investisseurs restant prudents sur fond de tensions géopolitiques et à l'approche du coup d'envoi de la saison des résultats d'entreprises. Le CAC 40 grappille 0,05% à 8 330 points tandis que l'Euro Stoxx 50 cède 0,05%.

Sur le plan géopolitique, les tensions restent au centre des préoccupations des investisseurs. Donald Trump s'est entretenu hier soir avec le Premier ministre israélien afin de l'informer des "derniers mouvements" des États-Unis dans le Golfe. Quelques heures plus tôt, le chef d'état-major de l'armée israélienne avait prévenu que "d'importantes opérations" étaient à prévoir en Iran, alimentant les craintes d'une nouvelle escalade régionale.

Dans ce contexte, le pétrole a effacé une partie de ses gains, le baril de Brent revenant autour de 76 dollars. L'escalade des derniers jours a ravivé les craintes d'un regain d'inflation susceptible de compliquer la trajectoire des politiques monétaires des principales banques centrales.Des valeurs en mouvementSur le front des valeurs, easyJet s'envole de 14% après avoir accepté, à titre de principe, une offre de rachat d'Apollo Global, écartant une proposition jugée insuffisante de Castlelake.

Vodafone gagne pour sa part 10% après l'annonce par l'opérateur émirati e& Group de son intention de céder l'intégralité de sa participation à une société contrôlée par le groupe familial de Xavier Niel, fondateur d'Iliad. ArcelorMittal progresse de près de 5%, soutenu par un relèvement de recommandation de JP Morgan qui est passé à neutre sur le dossier.Le fournisseur de solutions de télécommunications Ekinops ( 15%) signe la plus forte hausse du SRD après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel de 30,6 millions d'euros, son plus haut niveau d'activité depuis trois ans.

Côté statistiques, l'inflation poursuit son ralentissement en Allemagne. L'indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 2,3% sur un an en juin, après 2,6% en mai et 2,9% en avril, selon l'Office fédéral des statistiques.En France, l'inflation a également nettement ralenti en juin. D'après l'Insee, les prix à la consommation ont reculé de 0,3% sur un mois, après une hausse de 0,1% en mai, principalement sous l'effet d'un fort repli des prix de l'énergie. Les prix de l'énergie ont ainsi chuté de 4,2% sur le mois, en raison de la baisse des prix des produits pétroliers.Sur le marché des changes, l'euro gagne 0,02% à 1,1435 dollar.

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