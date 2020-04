Mi-séance CAC40: remonte vers 4500 grâce aux nouvelles annonces Powell

publié le 09/04/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris continue d'être ballottée entre le vert et le rouge, au fil des rumeurs (sommet de l'OPEC et du G20 du pétrole) et des annonces: la FED vient de frapper un grand coup en annonçant un nouveau plan de soutien de 2.300Mds $ à l'économie US.

Le CAC40 qui gagnait environ 2% (vers 4.530) et qui était retombé dans le rouge en fin de matinée (-1% vers 4.410) se redresse de +1% vers 4.490 pour cette ultime séance de la semaine, et semble de nouveau bien partie pour une quatrième journée consécutive de progression, les intervenants continuant de prendre position avant le long week-end de Pâques.

Le marché parisien, tout comme les autres places d'Euronext, sera en effet fermé demain pour le Vendredi Saint ainsi que pour le lundi de Pâques.Jerome Powell vient donc de dévoiler à 14H28 un nouveau plan de soutien qui se décline en 600 milliards de dollars de prêts en faveur des petites et moyennes entreprises (prêts sur 4 ans, remboursement différé d'une année, soit une première échéance à fin avril 2021).

Ces prêts seraient accordés par les banques commerciales puis rachetés à 95% par la FED (la banque émettrice ne conservant que 5% de l'encours). La FED achètera également pour 500 milliards de $ de prêts court terme émis par les États, les comtés et les villes (les 'muni-bonds'). Le solde des 1.200Mds$ du plan consistera dans des rachats de Fed de prêts adossés à des obligations émises par des entreprises, à prêts hypothécaires, etc.

Ce nouveau déferlement de crédit restaure la mécanique des flux: le Dow Jones vient de nouveau d'inverser la vapeur, passant d'une préouverture négative de -1% à un gain symétrique de +1%.L'annonce de la FED est tombée 2 minutes avant la publication des chiffres hebdomadaires du chômage à 14H30 et qui sont pires que prévus : +6,6 millions de nouveaux inscrit (le consensus tablait sur 5 millions), le chiffre de la semaine précédente a été révisé à la hausse, de 6,65 vers 6,87 millions.

Sur le FOREX, le Dollar accuse le coup des annonces de la FED et reperd -0,5% vers 1,0910/E, l'Or s'envole de +1,5% vers 1.710$/oz et pourrait inscrire sa meilleur clôture depuis le printemps 2012.Le pétrole progresse de +1% vers 34,2$ à Londres alors que des annonces 'fortes' sont espérées à l'issue du sommet de l'OPEC ce soir (réduction de production, rachats de stocks).Les annonces de la FED dopent le secteur bancaire : BNP-Paribas prend +6%, Crédit Agricole +5%... mais Sodexo reste en tête du classement avec +11%.

Dans l'actualité des valeurs, Air France-KLM fait part d'un trafic passage total divisé par deux (-50,6%) au titre du mois de mars, sur la base d'une capacité diminuée de 35,5%, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation dégradé de 20,5 points à 67,1%.Solvay annonce la mise à jour de certains éléments financiers suite à l'impact de la pandémie de coronavirus, dont le retrait de ses perspectives pour l'année 2020, en raison de l'incertitude accrue et de la durée de la crise. Parallèlement, le chimiste confirme sa recommandation de dividende total de 3,75 euros brut par action, se traduisant par un dividende final brut de 2,25 euros par action payable le 20 mai, 'témoignant d'une génération de cash, un bilan et un niveau de liquidité solides'.

Seb annonce que 'la trajectoire de croissance organique des ventes et de progression du résultat opérationnel d'activité (ROA) hors Covid-19 mentionnée préalablement n'est plus de mise', et que son chiffre d'affaires et son ROA 2020 seront en baisse sensible. Il estime que la perte de chiffre d'affaires (grand public et professionnel) devrait être de l'ordre de 270 millions d'euros sur le premier trimestre, et anticipe une perte de chiffre d'affaires qui devrait être sensiblement supérieure à ce montant au deuxième trimestre.Suez annonce que son conseil d'administration appelle ses actionnaires à adopter, lors de la prochaine assemblée générale, une proposition de dividende de 0,45 euro par action, en diminution de près d'un tiers par rapport à l'exercice précédent.

Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.