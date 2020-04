Ouverture Wall Street ouvre en hausse, la Fed en soutien

publié le 09/04/2020

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi après la présentation par la Réserve fédérale des modalités d'un nouveau plan de soutien à l'économie de 2.300 milliards de dollars (2.115 milliards d'euros), qui rassure les marchés sur la volonté des autorités de limiter l'impact économique de la pandémie de coronavirus.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 324,48 points, soit 1,38%, à 23.758,05.

Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,31% à 2.786,12, au plus haut depuis le 11 mars, et le Nasdaq Composite prend 0,96% à 8.168,46.

Les investisseurs saluent la présentation par la Fed des modalités de son plan de soutien au crédit qui cible en priorité les collectivités locales et les petites et moyennes entreprises.

La banque centrale a dévoilé ce nouveau dispositif, fondé sur des garanties de prêts et des achats de titres, au moment même où le département du Travail annonçait que les inscriptions au chômage avaient encore dépassé six millions la semaine dernière.

"La Réserve fédérale et l'administration américaines sont prêtes à prendre des mesures extrêmes pour soutenir l'économie et cela va au-delà de mes attentes", a commenté Dev Kantesaria, fondateur et gérant du fonds Valley Forge Capital Management.

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit s'exprimer à partir de 14h00 GMT.

Aux valeurs, Exxon Mobil et Chevron gagnent respectivement 1,94% et 2,67%, profitant de la hausse des cours du pétrole dans l'espoir d'un accord entre les pays de l'Opep et leurs alliés sur une réduction de l'offre mondiale de brut.

Walt Disney prend de son côté 5,04% après avoir franchi la barre des 50 millions d'abonnés à son offre de contenus en ligne Disney+.

A la baisse, Starbucks cède 1,43%; la chaîne de cafés a dit s'attendre à une chute de 47% de son bénéfice au deuxième trimestre.

(Marc Angrand)