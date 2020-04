Mi-séance CAC40: PIB US tellement 'pire' que tout explose à la hausse!

publié le 29/04/2020

(CercleFinance.com) - Le chiffre du PIB américain est bien pire que prévu, DONC, le CAC40 explose de +1,6% vers 4.645 (il affichait un score voisin de zéro avant le chiffre).Le CAC40 affiche +5,6% depuis le début de la semaine, une performance absolument surréaliste vu le 'newsflow' conjoncturel depuis vendredi dernier.

Plus c'est mauvais dans le monde réel, plus c'est bon pour les marchés (monde virtuel): les banques centrales n'auront pas d'autre choix que d'imprimer des milliers de milliards de $ supplémentaires ces prochains mois puisque les dégâts économique s'avèrent d'ores et déjà pires que prévus.Les investisseurs anticipaient déjà des annonces 'fortes' des banques centrales ce soir (FED) et demain (BCE), la noirceur du tableau économique va les contraindre de se montrer à la hauteur des attentes vu le PIB américain qui ressort en chute de 4,8% en rythme annuel au premier trimestre 2020 alors que consensus anticipait baisse de 3,7% en moyenne.

'Des rumeurs se font écho de l'expérimentation prochaine de taux négatifs, mais ce n'est pas notre scénario immédiat', indique Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest.La croissance économique s'est ainsi écroulée de -7% d'un coup rapport au taux de 2,1% du trimestre précédent, avec des évolutions négatives de toutes les composantes de la demande, à l'exception des importations qui ont baissé.Par ailleurs, l'indice de prix PCE a augmenté de 1,3% au premier trimestre, à comparer à une hausse de 1,4% au quatrième trimestre 2019. Hors alimentation et énergie, ce taux est passé de +1,3% à +1,8% d'un trimestre sur l'autre.Dans l'actualité des valeurs, Airbus explose de +9% alors que la direction affirme que le groupe va pouvoir s'en sortir sans une aide d'état.

Reuult qui en revanche va profiter d'une 1ère aide de 5MdsE bondit de +6% vers 19,2E.Carrefour publie un chiffre d'affaires TTC de 19.445 millions d'euros pre-IAS 29, soit une hausse de +7,5% à changes constants. Après prise en compte d'un effet de change défavorable de -4,2%, la variation totale à changes courants s'élève à +3,3%. Le groupe réitère au passage les orientations du plan stratégique Carrefour 2022 et confirme l'ensemble de ses objectifs opérationnels et financiers, dont un plan d'économies sur trois ans de 2,8 milliards d'euros en année pleine à fin 2020.Spie (+18%) publie au titre des trois premiers mois de 2020 un EBITA en hausse de 2,6% à 58,4 millions d'euros, soit une marge d'EBITA stable à 3,7% pour une production en croissance de 2,7% (+2,3% à change constant) à 1.

Rémy Cointreau dévoile un chiffre d'affaires de 1.024,8 millions d'euros sur l'année fiscale 2019/20, en baisse publiée de 9%, dont un repli modéré de 4% des marques du groupe (-6,3% en organique) dans un environnement sanitaire complexe.Klépierre affiche au titre du premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires total de 316,8 millions d'euros, en baisse de 4,2% par rapport à la même période l'an dernier, principalement en raison des cessions réalisées en 2019.