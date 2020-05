Pré-ouverture CAC 40: la tendance affaiblie par les tensions USA-Chine

publié le 04/05/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait perdre du terrain lundi matin après un long week-end de trois jours, affectée comme les marchés asiatiques et Wall Street par un regain de tension entre les Etats-Unis et la Chine.Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison mai - décroche de 164 points à 4381,5 points, annonçant un début de séance dans le rouge.

Donald Trump a assuré jeudi détenir des preuves selon lesquelles le Covid-19 proviendrait du laboratoire de virologie P4 de Wuhan, alimentant encore un peu plus les tensions déjà vives entre Washington et Pékin.Le président américain, en perte de vitesse dans les sondages face à Joe Biden, en a profité pour repasser à l'offensive sur le plan commercial en brandissant la menace de nouvelles surtaxes contre les produits chinois.

Rattrapés par ce nouvel épisode de tensions, les investisseurs semblent hésiter à poursuivre leurs achats après le rebond du mois d'avrilComme souvent, l'incertitude généralisée et le manque de visibilité sur les marchés poussent les investisseurs vers les actifs refuge et les valeurs les plus défensives.Les intervenants de marché redoutent que le scénario d'une sévère récession à l'échelle mondiale soit ravivé par les nombreuses publications d'entreprises et les statistiques attendues cette semaine, à commencer par les chiffres de l'emploi américain qui seront dévoilés vendredi.

Pour Nicolas Chéron, le responsable de la recherche marchés pour Binck.fr, il est 'clairement prématuré de dire que le pire est derrière nous'.'Dans les semaines à venir les dégâts collatéraux de la crise du Covid-19 devraient se faire sentir et probablement peser sur les marchés actions', avertit le stratège.En Europe, les investisseurs surveilleront de près les indicateurs de conjoncture PMI qui seront annoncés ce lundi.Jeudi dernier, avant le week-end prolongé de la Fête du Travail, des prises de bénéfices de plus de 2% étaient venues éroder les 6% de gains engrangés par le marché parisien a cours des trois séances précédentes.

Nicolas Chéron, chez Binck, rappelle qu'un marché baissier dure en moyenne 14 mois et qu'il est bien trop tôt pour 'crier victoire'.'Il faudra s'armer de patience dans les mois à venir et surtout agir avec doigté et prudence sur des marchés qui nous réservent certainement, encore des surprises', prévient l'analyste.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.