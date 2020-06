Mi-séance CAC40: une dynamique haussière qui pointe vers les records ?

publié le 02/06/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+2% à 4.860) poursuit son rallye haussier dans le sillage de Francfort (+3,2%) qui salue un plan de soutien de 5MdsE en faveur du secteur automobile (Daimler bondit de +9%, BMW de +6%).La hausse continue de se propager sans participation des investisseurs depuis le 15 mai avec +13% en ligne droite et des échanges quotidiens inférieurs à 3MdsE en miyenne (moins de 2MdsE échangés au bout de 6 heures ce mardi).

'Sur ce niveau de valorisation, le mouvement devrait rester positif, permettant à l'indice CAC 40 d'initier la construction d'une seconde phase haussière plus heurtée pour atteindre le niveau symbolique des 5.000 points', analysent les équipes de Kiplink.La dynamique continue ainsi d'être favorable sur les places boursières mondiales, notamment du côté de Wall Street, où les indices américains ont démarré le mois de juin en signant de légers gains hier.

L'indice Nasdaq Composite a pris 0,6% à 9552 points après s'être avancé jusque vers 9571 points, c'est-à-dire à 2,5% de son record historique de clôture du 19 février dernier, avec des niveaux de valorisation nettement supérieurs à mi-février.La capitalisation de Wall Street atteint 144% d'un PIB qui n'a pas encore été révisé à la baisse à la lumière des dernières estimations de la FED: le précédent record de l'été 2007 avait conduit ce ratio à un niveau record de 137%.

.. mais il avait atteint plus de 150% mi-févier.Ce sont des niveaux de valorisation inconnus depuis la bulle des 'dot.com', le PER de S&P500 flirte avec les 22 en préouverture (vers 3.070), là aussi, c'est un record.'Les investisseurs ont très clairement décidé de se focaliser uniquement sur les bonnes nouvelles', commentent les équipes de Keren Finance, et ce alors que le déconfinement se poursuit et que les investisseurs espèrent que la reprise va s'accélérer.Aucun indicateur économique majeur ne figure à l'ordre du jour ce mardi.

Dans l'actualité des valeurs, les secteurs automobile et aérien trustent le sommet du classemant grâce aux mesure de soutien allemandes.Spectaculaire rebond de +20% d'Unibail en 48H et de +40% en 10 jours. Klépierre s'accroche avec +11% ce mardi. retiendra notamment que EDF et China Energy Investment Corporation (CEI) ont franchi une nouvelle étape dans leur partenariat industriel avec la création d'une joint-venture relatifs aux projets Dongtai IV et V. La nouvelle société commune construit et exploite désormais des projets éoliens en mer d'une capacité totale de 502 MW, situés au large de la province du Jiangsu au nord de Shanghai, en Chine.

EDF Renouvelable, Enbridge et wpd ont pour leur part passé une commande ferme à Siemens Gamesa pour la fourniture de turbines éoliennes et un contrat de maintenance de 15 ans pour le parc éolien offshore de Fécamp.TF1 (+6%) annonce la signature d'un accord avec le groupe Mediapro, nouvel acteur du football français, pour un partenariat de quatre ans, renouvelable, reposant sur une licence de marque, un partenariat éditorial et de production, et un partenariat de talents.Carrefour (stable) annonce avoir conclu un accord avec Dairy Farm pour acquérir Wellcome Taiwan, transaction portant sur 224 magasins de proximité et un entrepôt, pour une valeur d'entreprise de 97 millions d'euros et un chiffre d'affaires HT d'environ 390 millions en 2019.

Le groupe Graines Voltz, spécialisé dans la distribution de jeunes plants et de semences florales et potagères, annonce qu'il a finalisé hier l'acquisition à BASF du portefeuille d'activités de HILD Samen, située à Marbach, en Allemagne.