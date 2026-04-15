Ouverture Paris retrouve les 8 300 points, tiré par Dassault Systèmes

publié le 16/04/2026

(Zonebourse.com) - Hier, le Nasdaq a achevé la séance sur un gain de 1,6% tandis que le S&P progressait de 0,8% et signait un nouveau record absolu, au-delà des 7 000 points. Les indices européens peinent à suivre ce rythme effréné et ne bénéficient pas des mêmes catalyseurs que sont l'IA et les technologies.

Ce matin, Francfort grapille 0,11% derrière Londres ( 0,25%) et Paris ( 0,33%, à 8 301 points). Si Wall Street semble déjà avoir digéré les remous du conflit en Iran, les indices européens sont plus circonspects et restent dans l'attente d'avancées concrètes au Moyen-Orient.A ce titre, l'agence iranienne Tasnim a fait savoir que le chef d'état-major de l'armée pakistanaise était actuellement à Téhéran pour conduire "une délégation politico sécuritaire de haut niveau", dans le but de préparer le terrain pour le prochain cycle de négociations irano-américaines.

Donald Trump a indiqué hier sur ABC News qu'il n'envisageait pas de prolonger le cessez-le-feu de deux semaines qui doit expirer le 21 avril. "Cela peut se terminer de différentes manières, mais un accord est préférable, car ils pourront alors reconstruire", a-t-il déclaré.En attendant, le détroit d'Ormuz, soumis à un double blocus, est largement verrouillé même si quelques navires semblent toujours passer, six au cours des dernières 24 heures, selon les sites de suivi du trafic maritime, dont au moins deux pétroliers.Selon Reuters, l'Iran pourrait continuer à produire du pétrole pendant deux mois maximum malgré l'arrêt de ses exportations avant d'être contraint de réduire sa production.

Dans ces conditions, les cours de l'or noir restent élevés mais globalement contenus avec un WTI à 92,6 USD par baril et un Brent à 96,5 USD.Malgré ces tensions géopolitiques, la Chine a affiché une solide croissance au 1er trimestre avec un PIB en hausse de 5% sur un an au 1er trimestre, quand le consensus tablait sur 4,8%. "Cette performance réduit la pression sur Pékin pour un soutien macroéconomique supplémentaire à court terme", note Commerzbank.Les valeurs en mouvementDans l'actualité des marchés, l'indice parisien est tiré par Dassault Systèmes ( 2%), Capgemini ( 1,7%) et Saint-Gobain ( 1,55%) tandis que Kering se contracte encore (-2,2%) après avoir reculé de 9,3% la veille. Ce matin, les marchés ont aussi pris connaissance des résultats de Pernod Ricard.

Le groupe (-0,3%) a publié un chiffre d'affaires sur neuf mois de 7,2 MdsEUR, en recul organique de 4,4% et de 14,8% en publié. Cote perspectives, Pernod anticipe une baisse organique de son CA comprise entre 3% et 4% sur l'ensemble de l'exercice, en raison du conflit en cours au Moyen-Orient.Par ailleurs, au 1er trimestre, la production de Maurel & Prom atteint 37 444 barils équivalent pétrole par jour, en hausse de 7% sur un trimestre. Le Gabon tire cette progression, tandis que l'Angola recule légèrement. En parallèle, les activités gazières restent stables.Dans le reste de l'actualité des sociétés, Air Liquide va construire, détenir et exploiter deux nouvelles unités de production de gaz industriel à Hiroshima, au Japon, afin d'accompagner l'expansion majeure d'un leader mondial dans le secteur des semi-conducteurs.

Enfin CSG ( 2,9%) a annoncé la signature d'un contrat majeur pour la fourniture de munitions de gros calibre à un client européen, pour un montant proche de 300 MEUR. Le groupe a aussi présenté une nouvelle génération de munitions anti-drones adaptées aux fusils d'assaut standards.Chômage et production US au programmeEnfin, sur le front des statistiques, les marchés prendront connaissance dans l'après-midi des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis (14h30) puis de la production industrielle américaine (15h15).Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.