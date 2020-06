Fermeture CAC40: les 'flux' contrebalancent un sell off initial de -3%

publié le 15/06/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (-0,5% vers 4.816) limite spectaculairement les dégâts (ainsi que l'Euro-Stoxx50 à -0,55%) après une entame de séance en 'gap' à la baisse et une incursion vers 4.692 (soit une perte initiale de -3%).L'indice a repris jusqu'à +150Pts (vers 4.

840) à ses meilleurs niveaux du jour alors que l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York est ressorti très au-dessus des attentes : il s'établit à -0,2, après -48,5 annoncé en mai alors que le consensus anticipait pour sa part un indice à -27,50... de quoi alimenter les spéculations sur une reprise en 'V' comme l'évoquait Larry Kudlow ce weekend, se faisant l'interprète de la parole présidentielle.

Le problème, c'est le risque de résurgence du 'Covid-19' dans plusieurs états (Texas, Floride, Alabama, Arizona, Californie...) ce qui entraînait initialement des ventes de précaution... mais la mécanique des flux semble implacable et les gérants demeurés sous-investis lors de la hausse sans précédent du 18 mai au 8/9 juin profitent du 'creux' pour compléter leurs positions.Selon John Higgins, l'économiste en chef de Capital Economics, un bureau de recherche économique basé à Londres, 'lors du vent de panique qui avait secoué les marchés en février et en mars, nous soutenions que la mise sous contrôle des premières vagues d'infections au virus constituait une condition nécessaire pour que les marchés se redressent'.

'Nous croyons désormais que maintenir le virus à un niveau raisonnable lors d'éventuelles secondes vagues sera une condition nécessaire pour qu'ils poursuivent leur rebond', ajoute-t-il.D'après John Higgins, il est toutefois peu probable que le coronavirus soit contenu avant un certain temps (un vaccin efficace serait dans le meilleur des cas disponible fin 2020/début 2021).Wall Street avait rouvert en baisse de -2,5% pour le Dow Jones (-650Pts vers 24.880) : il se redresse et ne perd plus que 0,4%, le S&P 500 est désormais stable et le Nasdaq remonte de -1,7% vers +0,3%.C'est un véritable funiculaire (ou rouleau compresseur) haussier qui s'est enclenché dès les 1ers échanges et rien n'affecte sa progression, même pas l'annonce que la municipalité de Pékin vient de reconfiner 10 quartiers et de refermer les installations sportives et culturelles dans l'ensemble de la région.

Les investisseurs resteront très attentifs aux indicateurs économiques, avec l'espoir que les prochaines statistiques dessinent la possibilité d'une reprise en 'V' de l'activité.Cette nouvelle semaine sera animée par plusieurs publications d'indicateurs macroéconomiques de premier plan: les investisseurs prendront connaissance demain des chiffres de la production industrielle et des ventes de détail aux Etats-Unis, qui viendront alimenter le débat sur la capacité de résistance de l'économie américaine.Le Dollar s'effrite légèrement vers 1,185/E, le pétrole efface ses 3% de pertes initiales et revient à l'équilibre, vers 39$ (et +0,9% sur le WTI à 36,6$ sur le NYMEX).L'Or est également en repli de -1,5% vers 1.705 alors que les taux se détendent (et que les bourses baissent) ce qui est contre-intuitif. Du coté des valeurs, Atos se détache avec +4,4%, loin devant Safran (+2,3%), St Gobain (+2,1%) et Worldline avec +1,9%.

Le secteur bancaire est le plus affecté par une étude Barclays qui évoque les risques de créances en défaut face à une vague de faillites sans précédent. Le Groupe Solocal a demandé la suspension de la cotation de ses titres dans l'attente d'un accord sur le renforcement de sa structure financière.Le fonds Montefiore Investment pourrait injecter jusqu'à 200 millions d'euros dans le cadre d'une augmentation de capital dans le groupe indique Le Monde.' En parallèle, le groupe devrait négocier un abandon de créances, mais encore faut-il convaincre les détenteurs de la dette obligataire ' indique ce matin Aurel BGC.Schneider Electric a lancé une émission obligataire EMTN (Euro Medium Term Note) de 500 millions d'euros à 3 ans avec un taux fixe de 0,00% pour le coupon.Le titre Sodexo est en forte baisse (-2,6%) alors que les analystes de Goldman Sachs ont abaissé leur recommandation sur le titre passant à Vendre (contre Neutre).

Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.