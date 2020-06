Pré-clôture CAC40:séance idéale, 100% de bonnes nouvelles,100% de hausse

publié le 16/06/2020

(CercleFinance.com) - Le CAC40 à 5.000, c'est fait !Les indices boursiers saluent le début du 'témoignage de Jerome Powell devant le Sénat (promesse de taux zéro aussi longtemps que l'économie US n'aura pas retrouvé son rythme de croisière) pour accroître une avance initiale déjà spectaculaire et progresser de plus de 3% à Wall Street et de +4% sur l'Euro-Stoxx50.

Quelle euphorie ! Le CAC40 (+4%) vient de repasser -en 12 heures de cotations prises en continu- de 4.692 et 5.005Pts (soit plus de +6,5%) et l'Euro-Stoxx50 de 3.050 à 3.265 (+7%)... avec 100% de valeurs en hausse, le 'carton plein absolu' (tous le secteurs sont en hausse).A Wall Street, le Dow Jones (+3,1%) refranchit les 25.500, le S&P500 prend +2,8% à 3.152, le Nasdaq +2,3% (à 9.

962, à 0,4% des 10.000Pts)Voilà un extraordinaire alignement de planètes depuis 24H : après les annonces de la FED (son programme de rachat -direct et ciblé- de dettes d'entreprises démarre en fait dès ce mardi), l'espoir que le Congrès vote une enveloppe de 1.000Mds$ de travaux publics, les bons chiffres de ventes de détail en mai (+17,7%), voilà que Wall Street s'enflamme pour une toute nouvelle rumeur de découverte d'un traitement anti-Covid ('test prometteur' d'un anti-inflammatoire à base de stéroïdes).

Mais il ne s'agit que de résultats positifs préliminaires et le traitement ne fonctionne pas à 100% : il ne concerne qu'un faible pourcentage des cas développant des pathologies pulmonaires sévères.Mais une nouvelle fois, Wall Street réagit comme si le coronavirus allait être éradiqué d'ici la fête de l'Indépendance le 4 juillet.A la base, le Dow Jones a repris +5% sur les seules annonces de la FED:'La détermination des banques centrales et des Etats à soutenir les conditions financières est infaillible, et le marché leur obéit bien plus qu'aux fondamentaux', souligne-t-on chez La Financière de l'Échiquier.

Pour la société de gestion de portefeuille parisienne, les places financières sont désormais totalement façonnées par la politique de taux zéro et le soutien indéfectible des banques centrales.'Le marché est à présent également 'administré' sur le crédit. Ce qui soutient indirectement les actions. N'est-ce pas pour l'investisseur le meilleur des mondes possibles?' s'interroge LFDE.Pour mémoire, la journée de lundi avait donné lieu à un déferlement d'optimisme de la part de l'économiste en chef de Morgan Stanley, Chetan Ahya, puis de Rick Rieder, le patron de l'investissement obligataire chez Blackrock, pour lesquels les stimulus monétaires en cours offrent une visibilité exceptionnelle qui ne peut que permettre aux marchés de s'envoler.

Les opérateurs saluent également les chiffres des ventes au détail US en mai qui sont ressortis à +17,7% contre +7,7% attendu (et +12,5% hors ventes de voitures... les chiffres semblent systématiquement sous estimés depuis 1 mois).Wall Street flirte avec les 3% de hausse alors que la FED est intervenue la veille pour éclipser par son annonce de placement sous administration intégrale du marché obligataire (bons du Trésor et dettes 'corporate').Mais la hausse amorcée la veille a été renforcée par la publication des chiffres des ventes au détail US en mai, lesquelles sont ressortis en hausse de +17,7% (+12,5% hors ventes de voitures) contre +7,7% attendu.Après un large déconfinement et la réouverture des centres commerciaux, le consensu a t'il été délibérement sous estimé ?Même observation pour le baromètre mensuel de l'immobilier: il ressort à 58 contre 46 attendu alors que des chiffres de ventes 'très robustes' avaient été enregistrés en mai.

En revanche, les chiffres de la production industrielles ne valident pas l'hypothèse d'une reprise en 'V' de l'activité: elle ne rebondit que de +1,4% en mai après avoir chuté de 12,5% en avril (chiffre révisé de -11,2%, le consensus tablait sur un rebond 2 fois plus rapide, de +3% en mai).Le taux d'utilisation des capacités de production qui se redresse apparemment de +0,8%, à 64,8% en mai, mais le chiffre initial d'avril a été révisé de 64,9% à 64... et la production industrielle ressort loin des 67,9% attendus.Du coté des valeurs, les banques (+7,8% sur BNP-Paribas) et les constructeurs (Renault +7,1%) trustent le top-5, en compagnie d'Accor avec +5,5%.Elior domine le SBF120 avec +10%, à égalité avec Technip-FMC et devant Arcelor-Mittal avec +8,5%.Une seule baisse parmi les 120 valeurs : Eurofins pour -0,5%.Le trafic total du Groupe ADP est en baisse de 98,0 % en mai 2020, par rapport au mois de mai 2019, avec 0,6 million de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés.

Le groupe Rémy Cointreau annonce être en négociations exclusives avec la famille Lhopital pour l'acquisition d'une participation majoritaire du capital de la société Champagne de Telmont.Carrefour (+2,7%) a annoncé la nomination de Rami Baitieh, Directeur Exécutif Espagne, au poste de Directeur Exécutif France à compter du 1er juillet 2020. Alexandre de Palmas, Directeur Exécutif Proximité France, est nommé Directeur Exécutif Espagne.