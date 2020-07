Fermeture CAC40: préserve les 5000Pts, absence de véritable catalyseur

publié le 07/07/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris termine la séance comme attendu dans le rouge ce mardi, abandonnant une partie de ses gains de la veille, les investisseurs hésitant à poursuivre leurs achats en l'absence de véritable catalyseur. Le CAC 40 affiche à la clôture un repli de -0,74% à 5.

043,73 points.Si le marché parisien affiche un score flatteur de +14% sur les trois mois écoulés, le CAC ne semble plus aller nulle part depuis le début du mois de juin. 'A court terme, les investisseurs sont partagés entre l'optimisme suscité par les dernières publications économiques et la crainte d'une reprise forte de la pandémie, notamment aux États-Unis', justifient les équipes de LFDE.

Du côté des données statistiques du jour, la production industrielle de l'Allemagne a rebondi de 7,8% en mai selon des données ajustées de prix et d'effets saisonniers et calendaires de Destatis, après un plongeon de 17,5% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de -17,9%).En excluant les secteurs de l'énergie (+1,7%) et de la construction (+0,5%), la production manufacturière allemande s'est redressée de 10,3% en mai, tirée essentiellement par une hausse de 27,6% pour les biens d'investissement.

Selon les données corrigées des variations saisonnières et de jours ouvrables du Ministère des Finances, le déficit commercial de la France augmente sensiblement en mai 2020 pour le deuxième mois consécutif, à 7,1 milliards d'euros après 5,1 milliards en avril. Il s'approche donc du record de 7,4 milliards de février 2012 et janvier 2017. Cette hausse du déficit s'explique par le rebond plus sensible des importations comparativement à celui des exportations, dans une reprise des échanges liée notamment à la fin du confinement.

Dans l'actualité des valeurs, on retiendra notamment que Sodexo affiche un chiffre d'affaires du troisième trimestre de son exercice 2019-20 de 3.910 millions d'euros, en baisse de 31,2% en données publiées et en recul de 29,9% en interne, recul plus favorable que l'hypothèse initiale de -33% annoncée en avril.Getlink annonce que son Shuttle Freight a transporté plus de 108.000 camions en juin 2020, un nombre en baisse de 11% en comparaison annuelle, mais porté par la reprise progressive de l'activité économique suite aux déconfinements successifs.

De leur côté, les Navettes Passagers ont transporté plus de 73.000 véhicules de tourisme, nombre en chute de 69%.Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, et Engie Solutions viennent de remporter, en groupement (50/50), la réalisation du système de ventilation, désenfumage et décompression des tunnels des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express. Le montant du marché s'élève à 58 millions d'euros.L'analyste Oddo BHF a confirmé ce matin sa recommandation 'Achat' sur le titre du groupe Alstom, anticipant un 'T1 qui sera très difficile', même si 'la situation s'améliore déjà'.

Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 46 euros.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.