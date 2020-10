Mi-séance CAC40: le spectre du reconfinement met à mal les supports

publié le 27/10/2020

(CercleFinance.com) - Alors qu'un reconfinement 'dur' se profile en France dès ce weekend (G.Darmanin annonce des décision 'difficiles, ce sera d'ailleurs pire le weekend qu'en semaine, le seul droit qui restera en France sera celui d'aller travailler, aucune distraction ni dépense 'non essentielle' ne sera plus autorisé début novembre) la Bourse de Paris affiche un repli qui oscille depuis 14H entre -1,2% et -1,5%, les 4.

750Pts servant de pivot.Le CAC40 se retrouve en situation délicate, sous 4.780/4.800, mais 'sauver' le support n'est pas une tâche insurmontable si Wall Street continue de faire preuve de résilience, comme depuis 14H30.Le Dow Jones et le S&P500 affichent entre -0,1 et +0,1%, le Nasdaq gagne +0,4% après avoir décroché de plus de 1,6% la veille.Côté chiffres US, c'est plutôt rassurant: les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont augmenté de 1,9% en septembre par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une progression de seulement +0,5%.

La nouvelle que Wall Street aimerait entendre ne vient toujours pas: les pourparlers sur l'adoption d'un 'stimulus package' pouvant aller jusqu'à 2.200Mds$ semblent toujours dans l'impasse... mais le Congrès -d'après les rumeurs internes- se donne encore de 4 jours pour trouver un compromis.AU niveau sanitaire, les investisseurs semblent prendre la mesure de ce qui se prépare, c'est-à-dire des re-confinements stricts dans le monde occidental. En France, deux conseils de crise doivent se tenir aujourd'hui et demain à l'Elysée, à l'issue desquels des décisions vont être prises, les pistes allant actuellement d'un couvre-feu dès la fin des heures de bureau à un re-confinement de plus en plus restrictif.

Dans un cas comme dans l'autre, la croissance française va aller au tapis au 4ème trimestre et préserver les achats de Noël - puis les congés de fin d'année - pourraient bien être un objectif inatteignable, un déconfinement généralisé fin décembre avec des fêtes de famille par million déboucherait sur une 3ème vague d'ici Pâques.Dans un tel climat, la publication des indicateurs économiques passe au second plan.Dans l'Hexagone, les prix de production de l'industrie ont augmenté de 0,3% en septembre 2020, après une stabilité en août, d'après les données de l'Insee. Sur un an, ils restent néanmoins en retrait de 2,1% en septembre, comme au mois précédent.De leur côté, les prix d'importation des produits industriels se montrent quasi stables en septembre (-0,1% après une stabilité au mois précédent).

Sur un an, ils reculent de 4,3% (après -3,5% au mois précédent).Les intervenants scruteront également avec attention l'indice de confiance du consommateur américain attendu dans l'après-midi.'Jusque-là, malgré les diverses vagues épidémiques et l'absence de nouveau stimulus fiscal, le consommateur américain est resté relativement confiant', rappelle-t-on chez Oddo BHF.Le début de journée a également été marqué par une impressionnante vague de résultats trimestriels, avec les publications de nombreux poids lourds européens.Si les bancaires Santander et HSBC ont annoncé un recul de leur produit net bancaire de 11% en données publiées, BP renoue avec les bénéfices (86 millions d'euros) après une perte de 7 milliards au 2e trimestre.De son côté, Capgemini (+3,5% après -6,5% la veille) a réalisé un chiffre d'affaires de 4.

008 millions d'euros, en hausse de 15,6% à taux de change courants et de 18,4% à taux de change constants par rapport au même trimestre de l'année dernière.Enfin, Novartis a publié un résultat net du troisième trimestre de 1,93 milliard de dollars, en baisse de 5% (stable à changes constants) et un résultat opérationnel core en hausse de 9% (+11% à changes constants), grâce à la baisse des dépenses et à l'amélioration de la marge brute.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.