Fermeture CAC40: teste 5.518 et affiche record +1.000Pts en 11 séances

publié le 16/11/2020

(CercleFinance.com) - Le CAC40 (+1,7% à 5.471) ne finit pas au zénith du jour (5.518) mais la barre des +1.000Pts depuis le 30 octobre a été franchie en intraday, ce qui places ce 'K' parmi les plus rapides de l'histoire du marché parisien (peut-être même s'agit-il du plus rapide.

.. et assurément de la plus forte hausse de l'histoire pour un mois de novembre).Le CAC40 a donc bénéficié d'un nouveau coup de boutoir à la hausse qui resemble à un 'copier/coller' du scénario de lundi dernier, avec une intensité un peu moindre mais exactement les mêmes dossiers s'envolant de +10% en quelques minutes (notamment les titres les plus vendus à découvert depuis fin février).

L'euphorie est liée à une nouvelle annonce de vaccin (comme un lundi sur deux depuis la mi-mai, voir désormais tous les lundi) de Moderna avec un taux record revendiqué de 94,5% d'efficacité, battu seulement par le vaccin contre la rougeole avec 98% il y a 60 ans... après plusieurs années de tests.A Wall Street, le Dow Jones et le S&P500 sont bien partis pour inscrire un record historique de clôture avec +1,4% et +0,9% respectivement (à 28.

850 et 3.625), mais c'est le Russel-2000 (+1,4%) qui se distingue avec un 4ème record absolu intraday en 6 séance et un nouveau zénith au-delà des 1.780Pts (contre 1.740 en 2018 et 1.705 en début d'année 2020).Les investisseurs avaient exulté la semaine dernière avec l'annonce des résultats prometteurs de l'étude de phase III sur le vaccin expérimental contre le Covid-19 de l'américain Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech, qui s'était révélé efficace chez 90% des participants (mais difficile à délivrer car nécessitant une chaîne du froid à -70°).

Ce lundi 16, 2 heures avant l'ouverture de Wall Street, Moderna annonce à son tour l'entame des tests de 'phase 3' d'un vaccin réputé avoir 94,5% d'efficacité et qui plus est, stable à une température de 5° (celle que procure un banal frigo ménager).Quant au vaccin développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford - qui paraissait au point mort depuis quelques semaines - il pourrait également faire l'objet de progrès d'ici à la fin de l'année... de quoi stimuler les marchés chaque lundi jusqu'à Noël puisqu'une dizaine d'autres laboratoires sont sur le point de faire des annonce tonitruantes.

La réaction des marchés asiatiques à tous ces projets prometteurs reflète l'optimisme des investisseurs: la Bourse de Tokyo s'est adjugée plus de 2% ce lundi.'Nous devons toujours faire face à certaines restrictions à l'approche de l'hiver et le nombre de contaminations reste orientée à la hausse dans de nombreux pays, mais les marchés peuvent désormais entrevoir la fin de la crise', se félicitent ce matin les équipes de Danske Bank.'La promesse d'un vaccin efficace n'accroît pas seulement la perspective d'un retour au travail sans restrictions et sans risque de re-confinement, mais elle réduit également considérablement le niveau d'incertitude, ce qui devrait doper la consommation et le moral des entreprises', explique la banque danoise.

'Attention, toutefois, car la possibilité d'autres mesures de re-confinement et l'incertitude entourant l'ampleur du nouveau plan de soutien aux Etats-Unis pourraient générer de la volatilité à court terme', avertit Danske Bank.Du coté des sociétés, Vallourec flambe de +25%, devant CGG avec +13,5% et Total (+5%) sert de locomotive au CAC40, ainsi que Thalès avec le même score.Alstom annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du DPS des actionnaires pour un montant d'environ 2 milliards d'euros (prime d'émission incluse) pour financer en partie l'acquisition de Bombardier Transport.Schneider Electric annonce aujourd'hui la signature de protocoles d'accord relatifs à l'acquisition d'une participation majoritaire dans Automation Technology/ETAP Automation, leader des logiciels de conception et simulation de réseaux électriques.

Le titre Unibail Rodamco gagne plus de 17,7%. Le Conseil de Surveillance a nommé Léon Bressler en qualité de Président avec effet immédiat. Il devient également membre du Comité d'Audit. Susana Gallardo devient membre du Comité de la Gouvernance et des Nominations. Xavier Niel devient membre du Comité des Rémunérations.