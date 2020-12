Pré-ouverture CAC 40: une année boursière chaotique s'achève aujourd'hui

publié le 31/12/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère baisse jeudi pour sa dernière séance de 2020, dans un marché qui s'annonce calme et peu représentatif d'une année particulièrement chaotique.Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 perd une vingtaine de points, à 5570,5 points, ce qui semble exclure le scénario d'une clôture annuelle au-delà de la résistance des 5600 points.

Les volumes devraient rester restés faibles et les mouvements limités pour ce qui constitue traditionnellement l'une des séances les moins actives de l'année.Sur l'ensemble de 2020, le CAC perd à ce stade 6,3%, soit son plus mauvais score depuis 2018 (-11%), une performance largement inférieure à celle de l'indice mondial MSCI, qui a gagné plus de 13% cette année.Les pertes du marché parisien se sont surtout concentrées sur un mois, entre la fin février et la fin mars, au plus fort du déferlement de la première vague de l'épidémie de coronavirus.

Lanterne rouge du CAC 40 cette année, Société Générale a pâti des inquiétudes concernant les conséquences de la crise économique qui a suivi l'apparition de la pandémie, suivie par Airbus (-30%), victime de l'effondrement du trafic aérien mondial.Plus forte hausse de l'indice, Hermès (+32%) semble en revanche avoir été totalement immunisé contre les aléas de la crise, devant Schneider Electric qui a lui bénéficié de son exposition à une économie chinoise résistante et aux thématiques de la transition énergétique et de l'automatisation.A noter toutefois que le quatrième trimestre devrait se solder par une hausse de 16% pour le CAC 40, sous l'effet conjugué de l'amélioration des perspectives économiques, du développement de plusieurs vaccins contre le Covid et de l'accord trouvé sur le Brexit.

Nombre de ces facteurs devraient perdurer en 2021, une année qui devrait être marquée par le retour de la croissance économique et faire la part belle aux valeurs dites cycliques.Cette séance de la Saint-Sylvestre sera écourtée, puisque tous les marchés Euronext fermeront autour de 14h00 et qu'ils resteront fermés toute la journée du vendredi 1er janvier.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.