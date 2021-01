Pré-ouverture Baisse en vue à Wall Street, tournée vers les résultats

publié le 15/01/2021

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en repli et les Bourses européennes reculent vendredi à mi-séance, l'évolution de l'épidémie de coronavirus, notamment en Chine, prenant le pas sur la présentation d'un projet de relance économique sans surprise aux Etats-Unis où des résultats de plusieurs banques et une série de statistiques sont au menu.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,4% pour le S&P-500 et le Dow Jones et de 0,2% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 1,15% à 5.615,88 vers 12h08 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,96% et à Londres, le FTSE lâche 0,84%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en baisse de 0,64%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,86% et le Stoxx 600 de 0,8%.

La Chine a recensé vendredi le plus grand nombre de cas quotidiens de COVID-19 en plus de 10 mois du fait d'une flambée épidémique dans le nord-est du pays où plus de 28 millions d'habitants ont été placés en confinement.

En France, un couvre-feu dès 18h00 sera étendu samedi à tout le territoire pour au moins deux semaines et en Allemagne, Angela Merkel envisagerait de durcir les restrictions pour limiter les interactions sociales alors que le seuil des deux millions de cas a été franchi dans la première économie d'Europe.

Pour compenser les dégâts économiques de la crise sanitaire, Joe Biden a dévoilé jeudi un projet de plan de relance de 1.900 milliards de dollars (1.562 milliards d'euros) incluant notamment une aide de 1.400 dollars aux Américains et l'augmentation et le prolongement de l'allocation chômage.

"La plupart des mesures annoncées étaient assez conformes aux attentes. Il y avait peu de détails sur les futurs engagements de dépenses à long terme pour les infrastructures et d'autres types d'investissements, notamment dans l'éducation, l'énergie et les investissements verts mais cela devrait se faire une fois que Joe Biden aura mis les pieds sous le bureau ovale", a déclaré Michael Hewson chez CMC Markets.

La séance à Wall Street sera animée par ailleurs par plusieurs indicateurs économiques américains, dont les chiffres des ventes au détail et de la production industrielle en décembre.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

J.P. Morgan, la première grande banque américaine à publier ses résultats du quatrième trimestre, a annoncé une hausse de son bénéfice trimestriel grâce au dynamisme de ses activités de trading et de sa division de banque d'investissement.

Citigroup et Wells Fargo publieront également avant l'ouverture de Wall Street.

VALEURS EN EUROPE

Tous les grands secteurs de la cote européenne évoluent dans le rouge, les replis les plus marqués étant pour celui du pétrole et du gaz (-0,88%) et celui des matières premières (-0,98%).

A Paris, la plus forte baisse du CAC 40 est pour Carrefour, qui poursuit son repli et cède 4,74%, le gouvernement français ayant réaffirmé son opposition à un rachat du groupe par un acteur étranger.

Bouygues recule de 2,61% après la présentation du plan stratégique de sa branche de télécommunications, qui déçoit certains investisseurs.

A Francfort, Siemens Energy perd 5,88% après que General Electric a accusé l'une des filiales du concurrent allemand d'avoir utiliser des informations confidentielles volées pour remporter des contrats.

A la hausse, Valeo prend 0,56% après des résultats préliminaires meilleurs qu'attendu pour le second semestre 2020.

DBV Technologies bondit de 37,53% après l'annonce d'échanges encourageants avec l'agence américaine du médicament en lien avec sa demande de licence de produits biologiques pour son traitement de l'allergie aux arachides.

TAUX

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans perd près de deux points de base à 1,1039% après avoir repris quatre points de base jeudi. En Europe, celui du Bund de même échéance est en légère hausse à -0,544%.

Le taux du BTP à dix ans repart à la baisse après avoir pris plus de cinq points la veille en raison des incertitudes politiques en Italie après le départ des ministres issus du parti de Matteo Renzi de la coalition au pouvoir.

Le président du Conseil, Giuseppe Conte, n'a pas l'intention de démissionner et s'adressera lundi au Parlement, a annoncé la présidence de la République, et et sa déclaration sera suivie d'un vote de confiance.

CHANGES

Le dollar tente de poursuivre son rebond face aux autres grandes devises (+0,23%} mais il a connu un début de séance hésitant après les déclarations jeudi de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, qui laissent clairement entendre que la banque centrale américaine est très loin d'envisager une remontée des taux et une diminution de ses achats d'obligations.

Le billet vert bénéficie toutefois de la remontée des rendements obligataires américains enregistrée la veille. L'euro revient ainsi à 1,2121 dollar, non loin du plus bas d'un mois touché jeudi.

La livre sterling baisse après l'estimation du produit intérieur brut (PIB) britannique pour novembre, en contraction pour la première fois depuis avril.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont dans le rouge alors que les inquiétudes concernant le confinement de plusieurs villes chinoises ont pris le dessus sur l'optimisme alimenté par le niveau record des importations du brut en Chine en 2020.

Le Brent perd 1,67% à 55,48 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,4% sous 53 dollars.

(édité par Blandine Hénault)