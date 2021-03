Mi-séance CAC40: belle résilience malgré net repli anticipé à WStreet.

publié le 29/03/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,25% environ) fait mieux que résister après un début de séance hésitant : le CAC40 refranchit les 6.000 malgré une consolidation assez marquée attendue sur le Dow Jones et le S&P500 (suite à un 'accident de trading' d'un gros fond spéculatif américain ayant investi -et perdu gros- sur les actions chinoises en début d'année, ce qui va impacter Goldman Sachs et plusieurs grosses banques d'affaire US, dans le sillage de replis de plus de 13% sont déjà observés sur Nomura et -14,5% sur Crédit Suisse qui plombe le SMI).

L'Euro-Stoxx50 gagne également près de +0,3% vers 3.878, avec des performances homogènes des places européennes.Les derniers jours ont été marqués par une tendance à la consolidation, notamment due à la remontée des contaminations au Covid-19 en France et en Allemagne, susceptible de peser sur la reprise économique en Europe.'Les difficultés rencontrées dans le déploiement des campagnes de vaccination en Europe et la propagation du virus entraînent de nouvelles restrictions dans la région', soulignent les équipes de Raymond James.'Cela a contribué (entre autres) à une pause dans la forte remontée des rendements obligataires', ajoute le gestionnaire d'actifs américain.

'Résultat, une forme de pause s'est opérée dans le processus de 'reflation trade' ces derniers temps', explique-t-il.Raymond James note en particulier la sous-performance récente des valeurs liées à l'énergie et des titres liés à la finance.La prudence devrait encore limiter les prises de position cette semaine (écourtée, 'vendredi saint' étant férié dans de nombreux pays mais pas les US), en attendant la publication des derniers chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis attendus vendredi.Malgré les doutes qui entourent l'évolution des places boursières, les analystes de Bank of America disent rester positifs sur les actions européennes, affichant une préférence pour le segment 'value'.

'Nos prévisions macroéconomiques font apparaître un potentiel haussier d'encore 10% pour les actions européennes, avec une surperformance d'au moins 25% pour les banques et les compagnies aériennes', indique BofA.La banque d'affaires américaine voit par ailleurs les titres 'value' (décotés, mais de qualité) surperformer de 15% les valeurs de croissance, avec une sous-performance de 10% des secteurs de la pharmacie et des services collectifs.Du coté des valeurs à Paris, Dans le cadre de l'opération de refinancement de sa dette annoncée le 22 mars, Casino indique procéder ce jour à l'émission d'une nouvelle obligation non sécurisée de maturité avril 2027 et d'un montant cible de 425 millions d'euros.

Vivendi annonce qu'Universal Music Group (UMG) a obtenu un accord concernant la mise en place d'une ligne de financement à hauteur de 3 milliards d'euros sur une durée de cinq ans auprès de quatre banques de premier plan.Alstom annonce qu'il vient de remporter un contrat pour fournir à Renfe, l'opérateur des chemins de fer espagnols, 152 trains haute capacité issus de sa gamme de trains périurbains X'Trapolis, contrat qui s'élève à plus de 1,4 milliard d'euros au total.L'action CNP Assurances s'inscrit en légère hausse lundi matin à la Bourse de Paris, alors que l'agence de notation Moody's a confirmé sa note 'A1', avec une perspective 'stable', ainsi que celle des titres subordonnés émis par le groupe en dépit d'un contexte de crise sanitaire et financière jugé 'sans précédent'.

