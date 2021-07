Mi-séance CAC40: bloqué sous 6.560, malgré rebond ventes de détail UE

publié le 06/07/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris reperd les 0,2% gagnés la veille (repli du CAC vers 6.555), les volumes d'échanges restent désespérément creux (moins de 950MnsE échangés en 6 heures) en attendant la réouverture de Wall Street après le long week-end d'Independence Day.

Le 'fait marquant' de ce mardi est en réalité le même que la veille avec un baril de pétrole (Brent ou WTI) qui flirte avec les 77$, au plus haut depuis 3 ans.Les atermoiements des Emirats Arabes Unis bloquent le processus de décision de l'OPEP+ en faveur d'une hausse des quotas de production.

Conséquence, le baril de Brent reste gagne 0,5% à 77,5$ et le WTI teste les 77$ en préouverture..Malgré la hausse attendue du secteur pétrolier à Wall Street, le S&P500 pourrait mettre fin à sa série de 7 records consécutifs (pas de 8ème à l'ouverture, c'est une certitude).Mais rien n'est perdu pour les prochaines heures avec la publication de l'indice ISM aux Etats-Unis.

La volatilité est demeurée relativement absente en l'absence de cotations à Wall Street - fermée pour cause de fête nationale - et les volumes s'en sont ressentis.Les investisseurs ont pris connaissance -sans le moindre tressaillement des indices boursiers ou obligataires- des ventes de détail de la zone euro et l'indice allemand ZEW du climat des affaires.Le moral des analystes financiers allemands mesuré par l'institut ZEW a accusé une baisse bien plus forte que prévu en juillet: -16,5 points pour atteindre 63,3 ce mois-ci contre 79,8 en juin, alors que les économistes attendaient un repli plus limité autour de 75.

La composante des conditions actuelles a en revanche progressé de six points pour ressorti à 30,4.Les ventes du commerce de détail CVS du mois de mai a augmenté de 4,6% dans la zone euro et dans l'UE, par rapport à avril 2021, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En avril 2021, le volume du commerce de détail avait diminué de 3,9% dans la zone euro et de 3,6% dans l'UE. En mai 2021, par rapport à mai 2020, l'indice corrigé des effets de calendrier des ventes de détail a augmenté de 9,0% dans la zone euro et de 9,2% dans l'UE.D'un point de vue technique, la séquence d'évolution passive dans laquelle s'inscrit le marché parisien ne modifie en rien la tendance haussière de court terme, estiment les analystes.

Chez Indosuez Wealth Management, on évoque un environnement toujours propice aux opportunités sur les marchés d'actions, mais aussi un appétit pour le risque 'modéré' dans l'immédiat.'A court terme, une certaine prudence tactique s'impose, notamment au regard de l'engouement de certains investisseurs pour des valeurs technologiques non profitables', estime Julien Descombes, le responsable des investissements d'Indosuez en Suisse.'Mais nous pensons qu'il convient de rester positionnés sur les valeurs offrant un fort 'pricing power' et qui profitent de la reprise alors qu'il est encore trop tôt pour revenir sur les valeurs défensives', conclut-il.Sur les valeurs, Alstom (-7 à -8%, plus lourd repli du SRD) vise une croissance du chiffre d'affaires à un taux de croissance annuel moyen de plus de 5% au cours de la période 2020/21 à 2024/25, fortement supérieure à la croissance du marché.

Le ratio de conversion entre le résultat net et le cash-flow libre atteindra plus de 80 % à partir de 2024/25, cependant une priorité à court terme sur la stabilisation des projets historiques de Bombardier Transport impactera le cash-flow libre en 2021/22.EDF actualise à la hausse son estimation de production nucléaire en France pour 2021. ' Compte tenu du bon déroulement du 1er semestre 2021, EDF rehausse son estimation de production nucléaire pour l'ensemble de l'année 2021 de 330 TWh - 360 TWh à 345 TWh - 365 TWh ' indique le groupe.' L'hypothèse de production pour 2022 reste inchangée à ce stade avec une fourchette 330 TWh - 360 TWh '.Saint-Gobain a finalisé la vente de deux enseignes de distribution en Espagne, La Plataforma de la Construccion au groupe BigMat, ainsi que Discesur à Group Jorge Fernandez en association avec Group Terrapilar. Ces deux enseignes ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 140 millions d'euros en 2020.

Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.