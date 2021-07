Pré-clôture CAC40: à 100Pts des sommets, le luxe redevient 'tendance'

publié le 23/07/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+1,4%) poursuit sa hausse funiculaire à 1 heure de la clôture mais commence à plafonner dans la zone des 6.570Pts (à 100Pts du zénith du 17 juin dernier).Le gain hebdomadaire atteint +1,5% (malgré le 'trou d'air' de lundi) et la performance annuelle refranchit le cap des +18%.

Dans le même temps, le S&P500 à 4.390 et le Dow Jones à 35.050 sont venus rééditer à 0,05% près leurs records de la mi-juillet.Le Nasdaq (+0,5% vers 14.750) tutoie également ses sommets, dans le sillage de Facebook (+4,5%) qui inscrit un nouveau zénith absolu à 366$.L'E-Stoxx50 refranchit les 4.100 et affiche +1,1%, avec Francfort à +1% et Amsterdam à +1,3%.

Wall Street marque un tout petit peu le pas depuis 16H avec la publication du PMI des 'services' : la croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis ralentit sensiblement en juillet -4Pts), d'après IHS Markit dont l'indice PMI composite passe de 63,7 en juin à 59,7 en estimation 'flash' pour le mois en cours, un plus bas de quatre mois.Si la production manufacturière accélère légèrement, la dynamique de croissance faiblit de nouveau dans les services sur fond de pénurie de main d'oeuvre.

Le début de journée a été animé par les résultats préliminaires des enquêtes PMI d'IHS Markit concernant le secteur privé de toute une série de pays européens.L'indice PMI 'composite' IHS Markit a progressé de 59,5 en juin vers 60,6 en juillet dans la zone euro, soit son plus haut niveau depuis juillet 2000, soutenu par la réouverture de l'économie accompagnant l'allègement des restrictions sanitaires.Dans le détail, le PMI des 'services' (tiré par le rebond des activités de loisirs) prend +2,1Pts à 60,4 en juillet (battant largement le consensus de 59,5): cela compense la contraction du PMI manufacturier de 63,4 vers 62,6 en juillet ( contre un consensus de 62,5).

L'indice PMI composite de l'activité globale du Royaume Uni -calculé par le CIPS et IHS Markit- ressort à 57,7 en estimation flash pour le mois dernier, en repli sensible, donc, par rapport à son niveau de 62,2 enregistré en juin.L'indice flash composite de l'activité globale s'est légèrement replié de 57,4 en juin (plus haut de 41 mois) à 56,8. 'Le niveau désormais atteint par les PMI européens dépasse son niveau de longue période', soulignent les économistes d'Oddo BHF, qui y voient une tendance annonciatrice d'une modération dans les prochains mois.Plus globalement, bon nombre d'analystes s'attendent à ce que la rapide propagation du variant Delta affecte aussi le moral des chefs d'entreprise.

'Le climat des affaires pourrait s'en ressentir, mais en tout état de cause, le rythme d'activité s'annonce très robuste durant les mois d'été', pronostique Oddo.A Paris, le luxe redevient leader du CAC40 avec Kering +2,5% et Hermès +2%, à noter également la bonne tenue d'Airbus et Renault (+2%), ST-Micro (+2,5%) qui servent également servent de locomotives.Thales fait part d'une révision à la hausse de son objectif de chiffre d'affaires pour 2021, chiffre d'affaires maintenant attendu entre 17,5 et 18 milliards d'euros. Sur les six premiers mois de l'année, le groupe d'électronique a vu son résultat net ajusté, part du groupe, augmenter de 155% à 591 millions d'euros, et son EBIT s'accroitre de 121% à 768 millions (+119% en organique).

Vivendi, Fininvest et Mediaset annoncent que la finalisation de l'accord global, conclu début mai pour mettre fin à leurs litiges, a eu lieu ce jeudi. Ils renoncent mutuellement à toutes les poursuites et plaintes en cours.Valeo (+7%) a annoncé une résultat net part du Groupe de 90 millions d'euros, soit 1,0 % du chiffre d'affaires. Le groupe confirme ses objectifs financiers de marge et de cash. Il vise un chiffre d'affaires en 2021 compris entre 17,6 et 18,2 MdsE et un Cash flow libre compris entre 330 - 550 ME.Valéo entraine dans son sillage Faurecia avec +4%.L'enseigne de cosmétiques française Sephora, propriété du groupe LVMH, a annoncé la signature d'un accord en vue de l'acquisition de Feelunique, un distributeur de beauté en ligne au Royaume-Uni.

