Mi-séance CAC40: lanterne rouge d'Europe, 2ème repli attendu à WStreet

publié le 18/08/2021

(CercleFinance.com) - Les performances sont contrastées en Europe avec un recul de -0,7% de la Bourse de Paris, lanterne rouge en Europe (le CAC40 repasse nettement sous le seuil des 6.800) tandis que Francfort et Amsterdam restent légèrement positifs.L'E-Stoxx50 recule de -0,2% mais l'Euro-Stoxx600 grappille +0,1%.

Wall Street est attendu en léger repli alors que l'évolution de la situation sanitaire dans le monde soulève de nombreux questionnements (Nouvelle Zélande et Australie complètement confinés durant des jours ou de semaines avec un seul cas Covid -sur 2 îles- pour la 1ère et 30 cas à Melbourne sur plusieurs millions d'habitants).

Les investisseurs sont également dans l'attente des 'minutes de la FED à 20H ce soir.Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent paraître les chiffres de la construction résidentielle pour le mois de juillet (mises en chantier et permis de construire), ainsi que de nouveaux résultats d'entreprises, tels que ceux du distributeur à bas prix Target.

Les T-Bonds US se retendent de +1,3Pt à 1,2700% tandis que les Bunds et OAT se détendent symétriquement de -1,5Pt à -0,483% et -0,135% respectivement.De ce côté-ci de l'Atlantique, les opérateurs ont pu prendre connaissance du niveau d'inflation au Royaume-Uni: selon l'office national de statistiques, les prix à la consommation ont augmenté à un rythme annuel de 2% en juillet 2021, un taux en baisse de 0,5 point par rapport à celui de juin, et inférieur au consensus selon Capital Economics.

Les chiffres de l'inflation dans la zone euro publiés à 11h sont ressortis à +2,2% contre +2,2% en 1ère estimation pour juillet (après 1,9% en juin).Les taux annuels les plus faibles ont été observés à Malte (0,3%), en Grèce (0,7%) et en Italie (1,0%) et les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Estonie (4,9%), en Pologne et en Hongrie (4,7% chacun).Dans la zone euro, les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel proviennent de l'énergie (+1,34 points de pourcentage, pp), suivis de l'alimentation, alcool et tabac (+0,35 pp), des services (+0,31 pp) et des biens industriels hors énergie (+0,17 pp).

Sur le front des valeurs, le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics a annoncé cette nuit l'accroissement d'un accord pluriannuel existant avec Cree, à travers son activité Wolfspeed, pour la fourniture à long terme de plaquettes en carbure de silicium (SiC). Quadient indique s'associer à UiPath, spécialiste des logiciels d'automatisation d'entreprise, pour réunir les fonctionnalités de sa suite logicielle Quadient Inspire et les avantages de l'utilisation de la plateforme UiPath pour l'automatisation de bout en bout.Enfin, Novacyt, société franco-britannique spécialisée dans le diagnostic clinique, a présenté un chiffre d'affaires au titre du premier semestre 2021 en augmentation de plus de 50%, pour atteindre 94,7 millions de livres sterling.

Le titre gagne actuellement 13% à Paris. Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 2,5%, contre 2,2% en juin.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.