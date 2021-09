Ouverture CAC40: dans le rouge, dans l'attente des chiffres de l'infl

publié le 14/09/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris cède près de 0,6%, à 6640 points, pénalisé par le secteur du luxe (Kering à -3,5%, LVMH à -2,5% et Hermès à -2%) dans un contexte marqué par la persistance du risque pandémique, par l'accélération de l'inflation ou encore par la menace d'une nouvelle guerre commerciale Chine-Etats-Unis.

Les investisseurs devront attendre 14h30 pour prendre connaissance des chiffres de l'inflation américaine qui pourraient insuffler une tendance générale sur les marchés. Rappelons que la Fed a indexé sur politique de soutien monétaire sur l'emploi et l'inflation et, qu'à ce titre, des chiffres supérieurs au consensus pourraient raviver les craintes d'un durcissement monétaire.

'L'inflation américaine a régulièrement dépassé les attentes au cours des derniers mois et il faut remonter au mois de novembre dernier pour retrouver des chiffres inférieurs aux estimations du consensus', rappelait ce matin Jim Reid, stratège chez Deutsche Bank.La moyenne des prévisions des analystes s'établit à +5,3% en rythme annuel, soit un léger ralentissement par rapport aux +5,4% du mois de juillet.

Hors énergie et alimentation, le taux d'inflation annuel est prévu à 4,2% contre 4,3% en décembre.De plus en plus d'économistes doutent du caractère transitoire de l'inflation, souffle-t-on chez Kiplink, avant de rappeler que 'le mois de septembre a toujours été compliqué et rarement haussier'. Hier, le marché parisien (+0,2%) a d'ailleurs aligné une 18e séance de stagnation entre 6600 et 6760 points, tandis que le S&P grappillait 0,2%, le Dow Jones +0,8% et que le Nasdaq cédait 0,1%.

Dans l'actualité des valeurs françaises, Air Liquide annonce avoir réalisé une émission obligataire de 500 millions d'euros dédiée au refinancement de son échéance obligataire de septembre 2021 et au financement de manière durable de sa croissance à long terme, et ce dans des conditions très compétitives.Valneva indique avoir finalisé le recrutement de personnes âgées pour la première cohorte de son essai de phase 3, VLA2001-304, pour son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre la Covid-19, VLA2001.

Bouygues annonce la réalisation par sa filiale Losinger Marazzi, d'un ensemble immobilier de 108 ME auprès de la Maison de Retraite du Petit-Saconnex, à Genève (Suisse). Les premiers logements seront livrés à partir de fin 2023.Enfin, iliad indique qu'à ce jour, le total des actions détenues ou ayant vocation à être détenues par HoldCo II -société holding détenue par le fondateur d'iliad Xavier Niel-, atteint 85,23% du capital de l'opérateur télécoms.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.