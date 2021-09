Pré-ouverture CAC 40: un rebond se profile derrière New York

publié le 16/09/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin, amorçant un rebond après son repli de plus de 1% la veille, dans le sillage du redressement opéré à Wall Street en toute fin de séance hier.Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - avance de 37 points à 6621 points, laissant entrevoir une ouverture très largement positive.

Les marchés d'actions américains se sont remis sur de bons rails mercredi après avoir aligné six séances de repli sur sept, le Dow Jones ayant fini la journée sur un gain de 0,7% et le Nasdaq ayant repris plus de 0,8%.C'est le secteur de l'énergie qui a fait la différence avec de beaux gains sur les valeurs pétrolières dans le sillage de la progression notable des cours du brut.Les investisseurs ont préféré voir le verre à moitié plein dans la série d'indicateurs économiques publiés en matinée, dont un indice 'Empire State' de la Fed de New York qui a bondi de 18,3 vers 34,3.

Aujourd'hui, les intervenants de marché suivront avec intérêt, en début d'après-midi, une nouvelle série d'indicateurs qui permettront d'en savoir plus sur le redressement de l'économie américaine.Après deux trimestres de hausse à plus de 10% en rythme annualisé, les ventes au détail devraient s'être tassées au mois d'août du fait de la fin du programme d'envoi de chèques du Trésor et de la résurgence du risque sanitaire.Concernant les demandes d'allocations de chômage, la fin des aides spéciales aux chômeurs pourrait causer un effet de report vers les aidesstandard, causant une hausse ponctuelle des nouvelles demandes d'indemnisations, alors que la récente tendance récente était baissière.

De manière générale, les marchés boursiers ne semblent plus disposer du moindre catalyseur susceptible de les porter au-delà des records établis durant l'été.A Paris, le CAC s'enfonce lentement mais inexorablement sous la base du canal de consolidation latérale de 6600/6760 points au sein duquel il oscillait depuis 15 séances.D'après les analystes, ce sont néanmoins les supports majeurs à 6575 et 6510 points qui serviront de signal à un retournement de configuration plus soutenu et de plus grande ampleur.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.