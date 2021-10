Ouverture CAC40: enfonce les 6500Pts avant les ventes de détail

publié le 06/10/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est en forte baisse en début de séance après son net rebond de la veille, qui a permis au CAC 40 de repasser au-dessus des 6570 points dans un contexte marqué par un retour de l'appétit pour le risque. L'indice CAC 40 cède 1,5% à 6474 points.

Hier, le marché parisien avait inexorablement amplifié ses gains au fil des heures pour finir sur une progression de 1,5% à 6576 points, c'est-à-dire au plus haut du jour, sur la base d'environ 3,5 milliards d'euros échanges.La vague d'achats à bon compte après la chute du mois de septembre a également profité à Wall Street, même si les places américaines n'ont pas réussi à égaler la performance de l'Europe.

Au coup de cloche final, le Dow Jones affichait un rebond plutôt poussif de 0,9%, tandis que le Nasdaq Composite s'adjugeait plus de 1,2%.En Asie, la Bourse de Tokyo a poursuivi sa dynamique baissière mercredi (-0,9%), accentuant encore sa grande divergence avec New York.Toujours empoisonné par l'affaire Evergrande, l'indice Hang Seng de Hong Kong a quant à lui perdu 0,5%, tandis que les places boursières chinoises continentales restaient fermées.

A en croire certains observateurs, le récent repli des marchés boursiers témoigne d'une réaction excessive face aux craintes liées à la remontée des taux, à la flambée des prix de l'énergie et à la situation en Chine.Selon eux, les dégagements massifs subis depuis le début de l'automne laissent espérer l'émergence d'un scénario plus favorable, qui pourrait permettre de reporter l'attention sur les fondamentaux, c'est-à-dire les résultats et l'économie.

De nombreux indicateurs sont justement attendus au cours de la séance, avec la publication des ventes de détail dans la zone euro qui permettront d'en savoir plus sur le redressement de la consommation.Les investisseurs surveilleront aussi l'enquête sur l'emploi privé aux Etats-Unis, qui sera publiée en début d'après-midi par le cabinet ADP, deux jours avant le rapport officiel attendu vendredi.Reste maintenant à savoir si l'appétit pour le risque retrouvé des intervenants va s'émousser ou si la prochaine saison des résultats (qui débutera la semaine prochaine) va au contraire lui permettre de se renforcer.

'Les trois principaux vents favorables pour les actions (croissance des bénéfices, impression monétaire et impulsion fiscale) sont en train de s'atténuer', reconnaissent les équipes de Generali Investments.'Mais nous trouvons toujours les actions bon marché par rapport aux obligations et nous revenons à un biais 'value' plus fort', expliquent les analystes de l'assureur italien.Du coté des valeurs, Saint-Gobain lance ' Grow & Impact ', son nouveau plan stratégique destiné à accélérer la croissance rentable du Groupe.Le Groupe se fixe de nouveaux objectifs financiers en moyenne annuelle pour la période 2021-2025, avec l'accélération de la génération de résultat et de trésorerie.

Le groupe vise une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre +3% et +5%, une marge d'exploitation comprise entre 9% et 11%, un taux de conversion de cash flow libre supérieur à 50%, un ROCE compris entre 12% et 15%.Rexel annonce l'acquisition de Mayer, un important distributeur de produits et services électriques dans l'est des États-Unis. La société a généré un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars sur les 12 derniers mois à fin août 2021.Eutelsat Communications a augmenté sa participation au capital de OneWeb passant de 17,6% à 22,9%. La transaction a été réalisée dans des conditions financières identiques à celles de l'investissement initial d'Eutelsat de 550 millions de dollars annoncé en avril et finalisé le 8 septembre.

Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.