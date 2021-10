Ouverture CAC40: porté par de solides résultats trimestriels

publié le 15/10/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris poursuit son mouvement de hausse vendredi à l'ouverture, même si la prudence devrait limiter ses gains avant une série d'indicateurs américains. Le CAC 40 progresse de 0,4% à 6715 points.Les actions restent portées par le solide début de la saison des résultats trimestriels, avec un carton plein du côté des banques américaines, et par des chiffres de l'inflation mois problématiques que prévu aux Etats-Unis.

La séance du jour à Wall Street sera animée par salve d'indicateurs économiques américains, dont les prix à l'importation, les ventes de détail, l'indice Empire State de la Fed de New York et la confiance des consommateurs du Michigan.Face à la remontée de l'inflation et aux pénuries de biens, les ménages américains se montrent plus inquiets depuis quelques mois, même s'il n'y a pas encore eu de fortes répercussions au niveau de leurs dépenses.En France, l'indice des prix à la consommation (IPC) recule de 0,2 % sur un mois en septembre 2021 selon l'Insee, après +0,6 % en août.

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 2,2 %, après +1,9 % en août selon l'Insee.La journée sera également marquée par la publication des résultats trimestriels de la banque d'affaires Goldman Sachs, qui peuvent être considérés comme un baromètre pertinent de l'activité mondiale.Hier, Wall Street avait démarré la séance en trombe avant de la conclure de la plus belle des manières, c'est-à-dire au plus haut du jour, avec 11 secteurs sur 11 dans le vert.A la clôture, les trois principaux indices new-yorkais affichaient tous des scores supérieurs à 1,5%, une performance qui a permis au Dow Jones de revenir à moins de 2% de ses sommets du 16 août dernier.

A Paris, le CAC 40 n'a pas réussi à accrocher les 6700 points, mais il s'en est fallu de peu puisque l'indice parisien engrangeait plus de 1,3% à 6685 points au terme des échanges.A en croire les analystes techniques, son prochain seuil de résistance se situe aux abords de 6705 points.A noter que cette dernière séance de la semaine pourrait se révéler plus volatile en raison de la journée des 'trois sorcières', marquée par l'échéance de nombreux contrats à terme et d'options sur indices et actions.Du coté des valeurs, Saint-Gobain a annoncé la construction d'une nouvelle ligne de plaques de plâtre sur son site de Mogi das Cruzes, près de São Paulo, au Brésil. Cette nouvelle ligne émettra 15% de CO2 en moins que la première ligne et accroîtra de 50% l'utilisation de déchets internes.

Le trafic total du Groupe ADP est en hausse de +8,7 millions de passagers sur le mois de septembre 2021 par rapport à septembre 2020, avec 18,0 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. En septembre 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de + 2,3 millions de passagers par rapport à septembre 2020, avec 4,7 millions de passagers accueillis.OVH Groupe a annoncé ce matin le succès de son IPO sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Le produit brut de l'émission des 18 918 919 actions nouvelles s'élèvera à environ 350 millions d'euros pour la société.