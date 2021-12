Mi-séance CAC40: figé à +0,6%, W-Street stable malgré ventes détail

publié le 15/12/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris a rapidement repris +0,6% en début de séance ce mercredi matin mais s'est complètement figé au cours des 6 heures suivantes un CAC40 comprimé/enfermé entre 6.930 et 6.950 points.Le marché parisien tente de revenir à la case départ (6.

950) après avoir terminé dans le rouge hier soir (-0,7%) suite à la publication de chiffres de l'inflation américaine ayant constitué une très mauvaise surprise à la veille du communiqué de la Réserve fédérale.Et c'est une autre mauvaise surprise qui attendait les investisseurs à 14H30: les ventes de détail n'ont progressé que de +0,3% aux Etats-Unis le mois dernier, après une augmentation de 1,8% (révisée d'une estimation initiale de 1,7%) en octobre, et alors que le consensus attendait une hausse de +0,8 à +0,9%, ce qui est en fait peu ambitieux pour une période incluant Thanksgiving et le 'Black Friday'.

En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines ont également augmenté de 0,3% en novembre (après une hausse de 1,8% le mois précédent): si quelques achats ont bien été effectués par anticipation au mois d'octobre, il semblerait bien que la baisse de pouvoir d'achat des ménages commence à se faire ressentir avec une inflation à +6,8%/mois en novembre.Les marchés attendent désormais de savoir quelle tonalité la banque centrale américaine compte employer face à la remontée des tensions inflationnistes.Le communiqué de l'institution est attendu à 20h00 (heure de Paris) et la conférence de presse de son président, Jerome Powell, se tiendra une demi-heure plus tard.

Compte tenu de la flambée des prix, la Fed devrait encore réduire ses rachats d'actifs et commencer à préparer sérieusement les esprits à plusieurs hausses de taux l'an prochain.Les anticipations tablent désormais sur trois hausses de taux en 2022 suivies de trois autres en 2023, pour un loyer de l'argent qui devrait atteindre 2% à horizon 2024.L'indice Empire State de la Fed de New York est en revanche ressorti supérieur aux attentes (à 31,9, contre 25 attendu et 30,9 en novembre), mais c'est un chiffre relativement mineur.Le baril de pétrole perd -1%, de même que l'once d'or vers 1.769$, malgré un 'PPI' à 9,6%, ce qui constitue un sommet de 40 ans.Pour bon nombre d'analystes, les annonces de la Fed constituent le dernier obstacle de l'année avant le déclenchement du traditionnel 'rally de Noël'.

Wall Street vient de rouvrir à l'équilibre, malgré 70% des composantes du S&P500 dans le vert, le Dow Jones et le Nasdaq sont stables.Le CAC affiche pour le moment un gain annuel de plus de 24%, mais l'indice-vedette semble désormais bloqué sous sa zone de résistance majeure des 7000 points.'A ce stade, l'indice CAC 40 semble voué à stagner encore quelque temps', préviennent les équipes de Kiplink Finance, qui mettent en garde contre un éventuel enfoncement du support des 6890 points.A l'approche de la dernière séance des quatre sorcières de l'année, prévue vendredi, la société de Bourse juge fort probable que le marché parisien renoue avec une forte volatilité et des volumes conséquents.En attendant la conférence de presse de Jerome Powell, le marché obligataire se montre peu volatile avec des taux longs US quasi stables à 1,4500%.

Du coté des valeurs, Veolia fait part de la décision de la Commission européenne d'autoriser le projet d'acquisition de Suez par Veolia, feu vert de Bruxelles qui était déterminant dans la concrétisation du projet industriel du groupe de services aux collectivités.Sanofi et GSK annoncent qu'une dose unique de rappel de leur candidat-vaccin recombinant adjuvanté contre la Covid-19 a permis d'obtenir des réponses immunitaires fortes, selon les résultats préliminaires de l'essai clinique VAT0002. L'essai de phase III se poursuit et ses résultats sont attendus au premier trimestre 2022. Sanofi et GSK entendent soumettre les données de leur vaccin de rappel aux autorités réglementaires dès l'obtention des résultats de phase III.Trigano annonce avoir obtenu l'autorisation de l'Autorité de la concurrence (AC) française pour l'acquisition, sous condition, de 70% du capital et des droits de vote des groupes CLC, SLC et Loisiréo, trois sociétés qui emploient environ 800 personnes.

Amundi annonce son soutien au projet d'introduction en bourse de SBI Funds Management Private Limited (SBI FMPL), proposé par State Bank of India (SBI), et son intention de céder environ 4% du capital de SBI FMPL dans le cadre de cette opération. Cette cotation devrait être réalisée en 2022 à la bourse indienne.