Pré-ouverture CAC40: vers un début de semaine quasi-stable

publié le 27/12/2021

(CercleFinance.com) - Après un recul de près de 0,3% à un peu moins de 7087 points pour la séance écourtée de vendredi, le CAC40 pourrait ouvrir sur un léger repli de l'ordre de 0,1% vers 7080 points ce lundi, pour entamer cette semaine de trêve des confiseurs.

En l'absence de donnée macroéconomique majeure, l'actualité boursière des prochains jours pourrait une nouvelle fois se trouver rythmée par le dossier de la pandémie de Covid-19 et de son impact sur la vie économique mondiale.Après s'être maintenue autour de son équilibre durant la plus grande partie de la séance vendredi, la Bourse de Paris a fini dans le rouge et a ainsi achevé sur une note négative une semaine de rally de Noël (+2,3% depuis la clôture du 17 décembre).

'Après la séance difficile de lundi, les indices actions sont repartis de l'avant, soutenus par des études plus rassurantes sur le variant Omicron, plus contagieux que Delta mais moins susceptible de provoquer des formes graves', rappelait-on vendredi matin chez Kiplink.Dans l'actualité des valeurs, Orange a annoncé un accord pour l'acquisition, auprès de Nethys, de 75% moins une action de VOO, transaction qui dotera Orange Belgium d'un réseau très haut débit en Wallonie et dans une partie de Bruxelles.

Groupe Gorgé confirme avoir remis une offre indicative non engageante pour le rachat de la société iXblue, dont les activités dans le maritime, la défense, l'hydrographie et les drones sont complémentaires de celles de sa filiale de robotique autonome ECA Group.