Mi-séance CAC40: renoue avec les 7100, bien aidé par rebond de WStreet

publié le 01/02/2022

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris accélère sa progression, à +1,45% vers 7.100, portée par des achats techniques (1ère séance du mois calendaire) et l'envol de Wall Street qui a réussi à limiter ses pertes lors de l'ultime séance du mois de janvier : + 1,9% pour le S&P500 et +3,4% pour le Nasdaq, notamment grâce à des rachats à bon compte sur des titres technologiques malmenés depuis l'automne (l'indice SOX s'est envolé de +5%).

En Europe, l'Euro-Stoxx50 grimpe également de +1,4% vers 4.331 et hors zone Euro, le FT-100 gagne +1,1%.Le retour de l'appétit pour les actifs risqués s'est confirmé avec la chute de plus de 10% de l'indice VIX qui mesure la volatilité implicite du S&P 500.Certains stratégistes hésitent toutefois à considérer que la correction est terminée, alors que le PER du Nasdaq est revenu de 35x à 27x... puis à près de 30 lundi soir, un niveau qui reste bien supérieur à sa moyenne de 24x d'avant la pandémie.

La tendance est également favorisée par l'apaisement des tensions sur le compartiment obligataire, qui ont ébranlé les marchés d'actions pendant de longue semaines.Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans a poursuivi sa stabilisation hier pour refluer en direction de 1,785%, puis 1,775% ce mardi, une valeur toujours supérieure au zénith de fin mars 2021.La calme plat règne sur les OAT qui stagnent à 0,425%.Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'indice des acheteurs PMI IHS Markit du secteur manufacturier français.

Il s'est inscrit à 55,5 en janvier, en très léger repli par rapport à décembre 2021 (55,6), et continue ainsi de signaler une croissance du secteur en début d'année 2022.Les croissances de la production et de l'emploi se sont renforcées par rapport à décembre. Le taux d'expansion de la production est toutefois resté inférieur à sa moyenne historique, les pénuries de matières premières et de personnel ayant pesé sur l'activité des fabricants.'Les prix de vente des fabricants ont flambé en janvier, l'inflation affichant un rythme sans précédent. Or, à défaut d'une amélioration prochaine de l'offre, ces taux d'inflation records risquent de persister au cours des prochains mois', souligne Joe Hayes, senior economist à IHS Markit.

Dans la zone euro,l'indice PMI final IHS Markit du secteur manufacturier s'est redressé de 58,0 en décembre 2021 à 58,7 en janvier, affichant son plus haut niveau depuis août dernier, et signale ainsi un rebond de la croissance après avoir affiché un plus bas de dix mois le mois précédent. Cet après-midi, les marchés suivront la parution de l'indice ISM manufacturier pour le mois de janvier aux Etats-Unis.'Un repli de l'ISM - depuis un niveau très élevé - ne saurait surprendre', préviennent les économistes d'Oddo BHF. Parmi les valeurs les plus activement traitées, Faurecia prend +5,3% et fait jeu égal avec Orpea, devant Korian avec +4,3%.Dans l'actualité des sociétés françaises, ING et Société Générale annoncent la signature d'un protocole d'accord entre ING et Boursorama -filiale de bourse en ligne de Société Générale- pour proposer des solutions bancaires aux clients particuliers d'ING en France.

L'intention des deux parties est de parvenir à un accord définitif en avril 2022 au plus tard. Le périmètre exact de l'accord définitif reste à préciser et concernerait la banque au quotidien (comptes courants et cartes), l'épargne et les produits d'investissement (assurance vie et courtage).Suez annonce la réalisation ce jour de la cession du nouveau Suez au consortium d'investisseurs constitué de Meridiam - GIP - CDC et CNP Assurances, conformément aux termes du contrat d'acquisition en date du 22 octobre dernier, valorisant le nouveau Suez à 10,4 milliards d'euros.Enfin, JCDecaux annonce avoir placé ce lundi 500 millions d'euros d'obligations à huit ans, à échéance 7 février 2030. La marge a été fixée à 135 points de base au-dessus du taux de swap ce qui porte le coupon à 1,625%. Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.