Pré-ouverture CAC 40: la 'remontada' se poursuit avec les résultats

publié le 02/02/2022

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa remontée mercredi matin, soutenue par le redressement de Wall Street qui contribue à restaurer la confiance des marchés alors que la saison des résultats bat plus que jamais son plein.Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 progresse de 13,5 points à 7110 points, ouvrant la voie à une troisième séance de hausse d'affilée.

Le marché parisien avait achevé la séance d'hier sur un gain de 1,4% à 7099 points, soit un niveau très proche de son plus haut du jour (7104 points), ce qui témoigne de l'état d'esprit plus positif des investisseurs.Avec des gains qui avoisinent près de 1,7% sur la semaine écoulée, le CAC 40 n'accuse plus qu'un repli de l'ordre de 0,7% depuis le début de l'année.Les valeurs qui avaient le plus souffert de la correction des marchés d'actions en début d'année (luxe, technologie, industrie) sont celles qui emmènent le rebond aujourd'hui.

Les inquiétudes liées à la perspective d'un resserrement de la politique monétaire, sur fond d'accélération des chiffres de l'inflation, sont de plus en plus reléguées au second plan par les solides publications de résultats.Après la clôture de Wall Street hier soir, Alphabet a fait état de performances trimestrielles bien meilleurs que prévu et annoncé un projet de regroupement d'actions, des annonces qui étaient saluées par un gain de plus de 9% de son titre en cotations après-Bourse.D'abord hésitante, la Bourse de New York a finalement aligné une nouvelle séance de hausse mardi soir, favorisée par une nouvelle vague de rachats à bon compte.

Au coup de cloche final, le Dow Jones et le Nasdaq avançaient à l'unisson de 0,8%.'Les brusques variations de la semaine passée ont été oubliées hier, même après la publication d'indicateurs économiques montrant que la Fed n'avait pas de raisons de dévier de sa trajectoire de hausse de taux visant à contrecarrer l'inflation', notent les équipes de Deutsche Bank.Les résultats devraient rester le principal point d'attention des marchés dans les jours qui viennent, puisque plusieurs poids-lourds de la trempe d'Amazon, Meta ou Nokia doivent encore publier leurs comptes.Hormis les résultats, les investisseurs seront attentifs aujourd'hui aux derniers chiffres de l'inflation en zone euro, puis à l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé américain.

