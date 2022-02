Ouverture CAC40: amorce un rebond après le trou d'air de la veille

publié le 25/02/2022

(CercleFinance.com) - Après avoir lâché 3,8% hier, la bourse de Paris reprend 0,8% ce matin, autour des 6.570 points. Après la stupeur provoquée par le déclenchement des opérations militaires russes en Ukraine, les investisseurs semblent - au moins partiellement - rassurés par le rebond amorcé hier par les indices new-yorkais: le Nasdaq a notamment bondi de3,3%, devant le S&P500 (+1,5%).

Certains intervenants tentent de se rassurer en émettant l'espoir d'une éventuelle action de la Fed, qui permettrait d'atténuer les conséquences de la guerre sur les marchés. Cette hypothèse s'est traduite par une légère remontée des rendements obligataires américain, avec un taux à 10 ans qui évoluait à 1,94% ce matin, contre 1,92% hier.D'autres opérateurs semblent parier sur un conflit de durée limitée qui conduirait à l'installation d'un président pro-russe à Kiev.

Hier soir, Joe Biden a confirmé l'adoption de sanctions 'dévastatrices' contre la Russie, tout en assurant que les soldats US ne poseraient pas un pied en Ukraine. En revanche, le locataire de la Maison-Blanche a annoncé le déploiement de 7000 soldats supplémentaires en Allemagne dans le but de renforcer les frontières de l'OTAN. Ce matin, Ursula van der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a détaillé l'ensemble des sanctions 'massives et ciblées' approuvées par les dirigeants européens, sanctions 'qui auront des répercussions maximales sur l'économie et l'élite politique russes', assure-t-elle.

En premier lieu, ce train de mesures comprend des sanctions financières qui interdisent l'accès de la Russie aux principaux marchés de capitaux, impactant près de 70% du marché bancaire russe.La Russie va aussi être frappée d'une interdiction d'exporter dans le secteur du pétrole; une autre mesure prévoit d'interdire la vente de tous aéronefs, pièces de rechange et équipements aux compagnies aériennes russes alors que les 3/4 de la flotte du pays a été fabriquée en Europe ou en Amérique du Nord.Enfin, 'nous entraverons l'accès de la Russie aux technologies importantes telles que les semi-conducteurs ou les technologies de pointe et nous agirons aussi sur les visas afin que les hommes et femmes d'affaires n'aient plus d'accès privilégié à l'Union européenne', a-t-elle ajouté en substance.

Les observateurs ont pu noter que l'accès au réseau bancaire SWIFT n'avait pas été interdit à la Russie, laissant au camp occidental une marge de manoeuvre supplémentaire en matière de sanction. Le contexte géopolitique reste malgré tout particulièrement tendu et les contrats à terme sur les indices américains signalent pour l'heure une ouverture en baisse à Wall Street cet après-midi.Si l'or semble un peu moins bénéficier de son statut de valeur-refuge, amorçant un reflux vers 1910 dollars, le pétrole reste, lui, toujours aussi recherché, avec un baril de brent autour de 100$. Les investisseurs prendront connaissance aujourd'hui de plusieurs statistiques de premier plan aux Etats-Unis, dont les commandes de biens durables, les dépenses des ménages ou l'indice de confiance des consommateurs du Michigan.

En France, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin de plusieurs statistiques. Sur un an, les prix à la consommation en France augmenteraient de 3,6% en février, après +2,9% le mois précédent, indique une estimation provisoire réalisée par l'Insee. Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,7%, après +0,3% en janvier.La hausse du taux d'inflation en rythme annuel résulterait d'une accélération des prix de l'énergie, des services, des produits manufacturés et de l'alimentation. La légère baisse des prix du tabac sur un an serait la même qu'en janvier.Au quatrième trimestre 2021, la croissance économique de la France se poursuit (+0,7%), et le PIB dépasse de 0,9% son niveau d'avant crise (quatrième trimestre 2019), selon les données CVS-CJO et en volume de l'Insee qui confirme donc son estimation de fin janvier.

Enfin, en janvier 2022, la consommation des ménages français en biens en volume baisse fortement de 1,5% (après une stabilité en décembre - données révisées d'une estimation initiale qui était de +0,2%), d'après les données CVS-CJO de l'Insee.Dans l'actualité des sociétés françaises, le distributeur alimentaire Casino publie un résultat net part du groupe de -530 millions d'euros au titre de l'année écoulée, contre -890 millions en 2020, et un EBITDA de 2,53 milliards, en repli de 7,7% après impact du change et de 4,7% à taux de change constant.Valeo publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe de 175 millions d'euros, contre une perte de 1,09 milliard l'année précédente, et une marge opérationnelle (avec quote-part des sociétés mises en équivalence) améliorée de 6,6 points à 2,6%.Enfin, Getlink a annoncé vendredi le lancement d'un nouveau service de fret ferroviaire transmanche pour le compte de Toyota, et ce pour une durée de six ans.

