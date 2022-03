Fermeture CAC40: passe sous les 6.400pts pénalisé par l'ISM aux USA

publié le 03/03/2022

(CercleFinance.com) - Après avoir stagné autour des 6.500 pts une bonne partie de la journée, la bourse de Paris achève la séance du jour sur un recul de 1,84%, à 6.378 pts, faisant toutefois mieux que les autres indices européens, l'E-Stoxx50 cède 2,07%, Londres recule de 2,58% et Francfort lâche 2,18%.

Alors que des espoirs de négociations étaient encore permis ce matin entre Ukrainiens et Russes, Emmanuel Macron a pu s'entretenir près d'une heure trente par téléphone avec Vladimir Poutine et a fait part de la détermination de son homologue russe, craignant que 'le pire' ne soit à venir. Après huit jours de conflit, les négociations sont néanmoins toujours en cours entre émissaires des deux camps, réunis à la frontière ukraino-bélarusse.

Outre-Atlantique, les indices américains sont aussi en berne, le Dow Jones cède 0,3%, devant le S&P500 (-0,5%) et le Nasdaq (-1%). Après avoir ouvert en légère hausse, ils se sont retournée vers 16h, peu après la parution d'un ISM des 'services' décevant aux Etats-Unis Celui-ci il s'avère en effet inférieur aux attentes avec un recul à 56,5 en février, contre 59,9 en janvier, alors que les économistes s'attendaient à une hausse à 61.La composante des nouvelles commandes a notamment reculé à 56,1 contre 61,7 au mois de janvier, mais le repli le plus inquiétant est à mettre au compte du sous-indice de l'emploi, qui a baissé de 52,3 à 48,5, pour désormais s'établir sous le seuil des 50 points, c'est-à-dire en zone de contraction.

Dans son enquête, l'ISM note qu'au-delà des pénuries de main d'oeuvre, les entreprises interrogées disent avoir du mal à répondre à la demande en raison de problèmes d'approvisionnement et de difficultés logistiques, des éléments à l'origine de ce ralentissement de la croissance dans le secteur.La productivité non-agricole a en revanche rebondi de 6,6% aux Etats-Unis au quatrième trimestre 2021 en rythme annualisé, selon le Département du Travail qui confirme donc en deuxième lecture son estimation préliminaire d'il y a un mois.Ce rebond, conforme au consensus, traduit une croissance de 9,1% de la production pour une hausse de 2,4% seulement du nombre d'heures travaillées. Par ailleurs, les coûts unitaires salariaux ne se sont accrus que de 0,9% en raison d'un bond de 7,5% du salaire horaire.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage a diminué la semaine du 21 février aux Etats-Unis, s'établissant à 215 000, contre 233 000 (chiffre révisé) une semaine plus tôt: c'est un nouveau plancher historique.De ce côté-ci de l'Atlantique, la hausse des prix à la production dans la zone euro s'est encore fois accélérée au mois de janvier en raison d'une nouvelle poussée des prix de l'énergie (+30,6% en rythme annuel, dans le sillage d'une envolée de 85,6% des coûts de l'énergie).Les prix producteurs dans les 19 pays qui partagent l'euro ont progressé de 5,2% sur un mois, après +3% en décembre et +1,8% en novembre, selon des données publiées jeudi par Eurostat.En excluant l'énergie, l'inflation 'core' n'a augmenté que de 2,2% dans l'ensemble de l'industrie de la zone euro en janvier.

..mais c'est un détriment des marges des entreprises manufacturières.L'indice composite IHS Markit de l'activité globaleen France est passé de 52,7 en janvier à 55,5 en février, après le ralentissement occasionné le mois précédent par une recrudescence des cas de Covid-19.Si la hausse de l'activité des prestataires de services a été légèrement plus marquée que celle de la production chez les fabricants, la croissance a toutefois affiché un rythme soutenu dans chacun des deux secteurs couverts par l'enquête.'D'importants risques baissiers continuent toutefois de menacer la croissance, notamment l'inflation qui s'oriente clairement à la hausse', prévient cependant Joe Hayes, senior economist à IHS Markit.Dans la zone euro, l'indice final 'composite' de l'activité globale dans le secteur privé de la région a pour sa part atteint 55,5 en février contre 52,3 en janvier, mais ce redressement s'est accompagné d'une hausse record des prix facturés, montrent les résultats définitifs de l'enquête d'IHS Markit réalisés auprès des directeurs d'achat.

Coté devises, l'Euro reste sous pression et recule de -0,6% vers 1,1048$; sur le marché obligataire, la variable inflation semble peser lourd puisque les Bunds et OAT se tendent de +5Pts respectivement à 0,523% et 0,06%, les T-Bonds US résistent mieux avec +1Pt à 1,8720%.Dans l'actualité des sociétés françaises, Thales (+3,8%) annonce son intention de proposer un dividende en augmentation de 45% à 2,56 euros, à l'occasion de la publication au titre de 2021 d'un résultat net ajusté part du groupe en hausse de 45% à 1,36 milliard d'euros et d'un EBIT en croissance de 32,1% à 1,65 milliard.TotalEnergies annonce sa participation à hauteur de 50 millions de dollars au fonds Tropical Asia Forest Fund 2 (TAFF2) géré par la société New Forests, dont l'objectif est d'investir dans des projets de plantations certifiées et de conservation de forêts primaires en Asie du Sud-Est.Dopé par ses trimestriels, Technip Energie qui a perdu 40% en 1 mois (passant de 14,8 à 8,8E) se redresse de +13,6% et repasse le cap des 10E.Enfin, Société Générale (-0,7%) a mis en avant ce jeudi une exposition 'limitée' à la Russie et s'est dit en mesure d'absorber les conséquences d'un éventuel scénario 'extrême' qui viendrait impacter ses actifs dans le pays.

Dans un communiqué publié ce matin, l'établissement français estime son exposition au marché russe à 1,7% de l'exposition totale du groupe, soit 18,6 milliards d'euros fin 2021, dont 15,4 milliards comptabilisés dans sa filiale Rosbank.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.