Fermeture CAC40: franchit les 6.700 pts malgré la hausse du pétrole

publié le 04/04/2022

(CercleFinance.com) - Le CAC40 achève la séance avec un gain de 0,7%, à 6.731 points, proche de son plus haut du jour (6.745 pts), notamment tiré par les valeurs du luxe comme LVMH (+2,2%), Hermès (+2,4%) ou Kering (+1,8%). De son côté, l'E-Stoxx50 progresse de 0,97%, suivi par Francfort (+0,61%) et Londres (+0,44%), et ce malgré la hausse du pétrole (+3,3% sur le 'Brent' à 108$, +4% sur le 'WTI').

A Wall Street, le Dow Jones est stable tandis que le S&P500 grappille 0,4% et que le Nasdaq s'échappe avec +1,4%, notamment porté par l'envolée de Twitter (+24%). Il n'y a aucune bonne nouvelle sur le plan géopolitique : Joe Biden réclame des sanctions supplémentaires contre la Russie après de possibles crimes de guerre commis à Boutcha en Ukraine.L'état allemand vient de faire savoir qu'il prenait 'temporairement' le contrôle de la filiale de Gazprom en Allemagne, une procédure sans précédent contre une entreprise d'un état belligérant dans le monde.

Léger rebond en revanche des marchés obligataires qui se sont dégradés vendredi après des statistiques qui avaient plaidé pour le durcissement monétaire des deux côtés de l'Atlantique : nos OAT se détendent de -2Pts vers 1,002%, les Bunds de -4Pts, mais les T-Bonds US se dégradent symétriquement de +3,5Pts vers 2,41%.'L'emploi aux États-Unis a augmenté de 431.000 en mars. Dans le même temps, le taux de chômage a continué de baisser, tandis que les salaires augmentent de plus en plus vite', soulignait Commerzbank vendredi après-midi.'Ce sont tous des signes d'un marché du travail extrêmement tendu.

En conséquence, la pression monte sur la Réserve fédérale pour augmenter plus rapidement les taux d'intérêt', prévenait donc la banque allemande.Cette semaine, doivent paraître les indices PMI composites de S&P Global ainsi que l'ISM des services aux Etats-Unis, mais aussi les prix producteurs et les ventes de détail en zone euro, ou encore la production industrielle en France et en Allemagne.Ce matin, l'Allemagne a publié un excédent commercial de 11,5MdsE en février, à comparer à un surplus de 8,8 milliards enregistré le mois précédent.L'office fédéral de statistiques explique que cette amélioration d'un mois sur l'autre résulte d'une augmentation des exportations allemandes (+6,4%) plus importante que celle des importations (+4,5%).

'Dans le commerce avec la Russie, les exportations (-6,3%) et les importations (-7,3%) ont nettement diminué en février par rapport à janvier', souligne Destatis, précisant que le commerce russo-allemand n'a été restreint qu'à la fin du mois avec le début de la guerre.Sur le front des devises, l'Euro recule nettement (-0,6% vers 1,10900) alors qu'un nouveau train de sanctions est donc envisagée contre la Russie.Dans l'actualité des valeurs, Vinci indique avoir signé le 1er avril une convention avec un prestataire de service d'investissement, valable de ce 4 avril au 28 juin au plus tard, pour la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions.Sanofi indique que la FDA des États-Unis a accepté d'accorder un examen prioritaire à sa demande de licence de produit biologique supplémentaire relative à Dupixent, pour le traitement des patients de 12 ans et plus souffrant d'oesophagite à éosinophiles.

Le groupe immobilier Nexity a fait part de sa décision de reporter sa journée investisseurs, initialement prévue le 28 avril, un événement qui 'sera reprogrammé après l'été dans un contexte plus approprié'.EssilorLuxottica, GrandVision et Optic Retail International Group BENE ont finalisé l'acquisition par ORIG/MPG des 142 magasins EyeWish aux Pays-Bas et des 35 magasins GrandOptical en Belgique. Cette opération fait suite aux engagements pris auprès de la Commission Européenne le 23 mars 2021, dans le cadre de l'acquisition de GrandVision par EssilorLuxottica.Alstom annonce avoir signé un contrat avec la société allemande DB Regio portant sur 29 rames automotrices électriques à deux niveaux Coradia Stream High Capacity, trains qui seront utilisés sur les lignes RE50 et RB51 desservant Francfort, à partir de décembre 2025.